Renny Harlin työskentelee ensimmäistä kertaa yhdessä poikansa Luukaksen, 22, kanssa – menestysohjaaja herkistyi kyyneliin: ”Niin ylpeä”

Menestysohjaaja Renny Harlin sekä hänen Los Angelesissa asuva poikansa Luukas viettävät koko kesän Suomessa – vieläpä yhdessä työskennellen.

Kansainvälisesti menestynein suomalainen elokuvaohjaaja Renny Harlin viettää harvinaisesti lähes koko kesän Suomessa, nimittäin hän ohjaa Luokkakokous 3 -elokuvan, joka on jatkoa jättisuosituille Luokkakokous ja Luokkakokous 2 – Polttarit -elokuville.

IS vieraili elokuvan kuvauksissa Helsingin Viikissä sijaitsevalla maatilalla perjantaina. Hyväntuulinen ohjaaja kiitteli ammattitaitoista työryhmää ja näyttelijöitä.

– Kaikki on mennyt aivan loistavasti. Unelmani oli pitkään palata Suomeen tekemään elokuvaa, kun kyseessä on itselleni rakas paikka, Kiinassa viime vuosina asunut Harlin iloitsi kuvauspäivänä perjantaina.

Poikkeuksellisen kesästä tekee erityisesti se, että menestysohjaaja työskentelee ensimmäistä kertaa yhdessä poikansa Luukaksen kanssa. 22-vuotias Luukas on saapunut Los Angelesista Suomeen kesän ajaksi Luokkakokous 3 -elokuvan tuotantoavustajaksi.

Viimeksi Luukas vieraili Suomessa yli viisi vuotta sitten. Nyt hän viettää koko kesän Suomessa ja majailee omassa majapaikassaan Helsingin ytimessä. Vapaapäivinä Luukas käy isänsä kanssa muun muassa kalastamassa ja veneilemässä.

– On ollut mahtavaa viettää kesää täällä. Rakastan Suomen kesää sekä ihmisiä ja luontoa, englantia puhuva Luukas sanoo.

– Olen ollut innoissani isän kanssa työskentelystä. On kiehtovaa nähdä, kun hän todella uppoutuu työnsä pariin, hän kuvailee

Luukas Harlin opiskelee kemiaa ja asuu Los Angelesissa. Hänen äitinsä on Rennyn entinen sihteeri Tiffany Bowne.

Luukas opiskelee kemiaa yliopistossa. Hän kertoo tämän olevan tilaisuus nähdä, olisiko elokuva-ala häntä varten eli seuraisiko hän isänsä jalanjälkiä.

Kysyttäessä ohjaajalta oman pojan kanssa työskentelystä, Harlin herkistyy kyyneliin.

– Tämä on niin käsittämättömän upea juttu, että saamme tehdä ensimmäistä kertaa töitä yhdessä, Harlin kuvailee tunteellisesti.

– Nyt poikani on tarpeeksi vanha, ja on ollut hienoa nähdä, kun hän on sukeltanut täysin tähän maailman. Olen niin ylpeä.

Kaksikolla oli selvä työnjako kuvauksissa.

Etsinnässä Suomi-koti

Harlin kertoo majoittuvansa tyypillisesti hotelleissa elokuvaprojektien ajan. Tällä kertaa hän kuitenkin haluaa majoittua omassa kohteessa. Merta ja saaristoa rakastava mies etsii parhaillaan omaa majoituspaikkaa Etelä-Suomesta.

– Haluan täältä oman paikan, jonne voin aina käpertyä piiloon katalan maailman kohtelulta. Tavoitteeni on nyt löytää sellainen paikka, joka voisi jäädä tänne etapikseni lopun elämän ajaksi, Harlin kertoo.

Harlin sanoo oleskelevansa Suomessa ainakin 30 päivää kestävien kuvausten loppuun saakka eli elokuun alkuun.

– Tietysti minulla on muitakin elokuvaprojekteja ympäri maailmaa. Koronan takia ainakaan Amerikassa tai Kiinassa ei voi kuvata, joten katsotaan mitä syksy tuo tullessaan, Harlin kertoo.

Luokkakokous 3 -on Harlinin ensimmäinen suomenkielinen elokuva.

Yhdysvalloissa ja Kiinassa vaikuttanut Renny Harlin on muun muassa ohjannut menestyselokuvat Painajainen Elm Streetillä 4 – Unien valtias, Die Hard 2, ja Cliffhanger. Viimeksi Harlin on kuvannut Suomessa elokuvan 34 vuotta sitten. Kyseessä on nyt hänen ensimmäinen suomenkielinen elokuva.

Luokkakokous 3 on jatkoa jättisuosituille Luokkakokous ja Luokkakokous 2 – Polttarit -elokuville, jotka ovat saaneet elokuvateattereissa yhteensä yli 800 000 katsojaa. Elokuvaa tähdittävät edellisten elokuvien lailla Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa.

Elokuva nähdään valkokankaalla vuonna 2021.

Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa oli perjantaina täysi tohina päällä.

Renny Harlin on tehnyt vaikuttavan uran, ja hän on kansainvälisesti menestynein suomalaisohjaaja.

Elokuvan kuvaukset ovat onnistuneet mutkattomasti koronasta huolimatta. Ohjaajalle poikkeuksellinen kevät pandemian kourissa on jopa ollut eduksi.

– Hieman häpeilen sanoa, että tämä korona-aika on ollut aivan loistavaa aikaa itselleni. Olen löytänyt uudelleen sen luovuuden, sen sydämen ja kehdon, jonka olen kokenut lapsuudessa Suomessa ainutlaatuisella tavalla. Matti Nykästä siteeraten: Elämä on ihmisen parasta aikaa, Harlin hymyilee.