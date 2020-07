Martina Aitolehti kuvasi itseään liikkuvan auton ratissa vierellään Victoria-tytär ja jakoi videot seuraajilleen – sai pian napakan viestin

Martina Aitolehti jakoi Instagram-tilillään useamman videon, joissa hän kuvaa itseään ja ajaa autoa samanaikaisesti.

Hyvinvointialan yrittäjänä ja televisiopersoonana tunnettu Martina Aitolehti julkaisi torstaina oman Instagram-tilinsä tarinat-osiossa useamman videon, joissa hän kuvaa itseään samalla, kun ajaa autoa Helsingin keskustassa.

Ensimmäisessä klipissä Aitolehti kertoo olevansa matkalla aamupalalle yhdessä Victoria-tyttärensä kanssa. Myös toisessa Aitolehden jakamassa vastaavassa videoklipissä nauravainen Victoria istuu auton etupenkillä.

Pian sen jälkeen, kun Aitolehti oli julkaissut kyseiset videoklipit Instagram-tilillään, sai hän viestin ystävältään Juuli Rönkältä. Niin ikään sosiaalisen median vaikuttajana sekä valokuvaajaan työskentelevä Rönkä laittoi Aitolehdelle napakan viestin, jossa käski tätä laittamaan puhelimen pois ajaessaan. Aitolehti jakoi kuvakaappauksen keskustelusta Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

– Ihmiset suuttuu kun kuvaat ja ajat!! Rönkä kirjoitti.

– Kännykkä pois, kuului seuraava viesti.

Kuvakaappauksesta näkyy kuinka Aitolehti reagoi Rönkän viestiin kirkkaanpunaisella sos-emojilla. Aitolehti ei poistanut videoita, joissa ajaa autoa ja kuvaa samanaikaisesti, mutta ei enää julkaissut lisää vastaavia videoita Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

Aitolehti ei ole ainoa julkisuudesta tuttu henkilö, joka on toisinaan sortunut kuvaamaan itseään auton ratissa. Myös monet muut suomalaisjulkkikset, kuten laulajat Robin Packalen ja Isac Elliott ovat tehneet samaa. Esimerkkejä löytyy myös maailmalta. Muun muassa tosi-tv-kaunotar Kylie Jenner on vuosien varrella toistuvasti jakanut Instagram-tilillään videoita, jotka on itse kuvannut autoa ajaessaan.

Puhelimen käytöstä ajaessa on säädetty tieliikennelaissa, jonka mukaan ajoneuvon kuljettaja ei saisi ajon aikana käyttää puhelinta siten, että pitää sitä kädessään. Laki koskee yksityisautoilijoiden lisäksi muun muassa takseja sekä linja-auton kuljettajia. Yleisin rangaistus puhelimen käytöstä ajaessa on rikesakko.

Aitolehden vuosi on ollut tapahtumarikas. Hän kertoi toukokuussa viikolla Me Naisille, että hän on juuri muuttanut kolmioon Helsingin Kalasatamaan. Hän paljasti hankkineensa uuteen kotiinsa lähes kaiken uutena, jotta saisi aloittaa puhtaalta pöydältä. Aitolehti kertoi tuolloin Me Naisille, että uusi koti tuntuu omalta ja viihtyisältä.

Aiemmin Aitolehti asui Eiran arvoalueella yhdessä puolisonsa Stefan Thermanin kanssa. Pari päätyi kuitenkin eroon tänä keväänä yhdeksän vuoden parisuhteen jälkeen.

Aitolehden kevääseen on mahtunut ero ja muutto uuteen kotiin.

Pari oli eronnut aiemminkin useita kertoja, mutta nyt he kokivat, että ero olisi pysyvä. Aitolehti kertoi IS:lle toukokuun alussa, ettei päätös syntynyt helposti.

– Tajusin, että nyt minä haluan erota ja en tahdo palata enää takaisin siihen suhteeseen. Se ei ole minulle enää vaihtoehto. Se oli ensimmäinen oivallukseni. Toinen oivallukseni oli, että nyt minun on käytävä kaikki eroon liittyvä läpi. Vaatii se sitten kuukausien itkemisen ja kärsimisen, mutta nyt minä teen sen, hän sanoi IS:lle.

Vaikka ero oli vaikea, odotti Aitolehti innolla sitä, että pääsee viettämään sinkkuna aikaa ystäviensä kanssa. Hän on seurustellut lähes koko aikuisikänsä, ja ollut sinkku viimeksi parikymppisenä.

– Eniten odotan sitä, että saan olla ystävieni kanssa ja voimme viettää yhdessä ihania iltoja ja kokea ihania seikkailuja yhdessä.

Aitolehti poseerasi yhdessä Victorian ja Isabellan kanssa Ilta-Sanomille äitienpäivänä.

Aitolehti on aiemmin ollut naimisissa Esko Eerikäisen kanssa. Pariskunnalla on yhteinen tytär Victoria, joka vilahti myös Aitolehden torstaina julkaisemilla videoklipeillä. Eerikäinen ja Aitolehti ovat kertoneet Victorian asuvan vanhemmillaan vuoroviikoin. Aitolehdellä on myös nuorempi Isabella-tytär yhdessä Thermanin kanssa.