MTV: Pekka Pouta valmistui vihdoin meteorologiksi – suunnittelee juhlivansa pussikaljoittelemalla

Meteorologi Pekka Pouta on vihdoin saanut gradunsa valmiiksi.

Poudan gradu sai toiseksi parhaimman arvosanan opinnäytetöiden arvoasteikolla.

Koko kansan tuntema meteorologi Pekka Pouta, 52, on vihdoin valmistunut maisteriksi 30 vuotta yliopisto-opintojensa aloittamisen jälkeen.

Pro gradu -tutkielmassaan Pouta tutki Pohjois-Atlantin subpolaaripyörrettä, kertoo MTV.

Meteorologi kertoi viime vuoden lokakuussa palaavansa 20 vuoden tauon jälkeen yliopistoon tavoitteenaan gradun loppuun vieminen.

Gradulla tarkoitetaan laajaa opinnäytetyötä, joka usein kirjoitetaan korkeakoulutuksen maisterivaiheessa.

Helsingin yliopistosta luonnontieteiden kandidaatiksi aikanaan valmistunut Pouta jätti opintonsa kesken, kun työmaailma vei miehen mukanaan.

Pouta kertoo MTV:lle, että ajanpuute ja aikaiset aamuvuorot tekivät opinnäytetyön tekemisestä mahdotonta.

– Itsenäinen työskentely jatkuvassa univelassa oli aika mahdotonta suorastaan, Pekka Pouta sanoo MTV:n haastattelussa.

Pekka Pouta kuvattuna Sini-koiransa kanssa.

Nyt koulun penkille palaaminen on tuottanut tulosta, ja Pouta on vihdoin valmistunut meteorologiksi. Poudan gradu sai toiseksi parhaimman arvosanan opinnäytetöiden arvoasteikolla.

MTV:n haastattelussa Pouta kertoo halunneensa juhlia maisteripapereitaan yliopistolla, mutta rakennus on suljettu koronatilanteen takia. Meteorologi sanoo harkitsevansa nyt juhlimista pussikaljameiningillä.

Pouta kertoo ymmärtävänsä opinnäytetyönsä ansiosta paremmin ilmastonmuutosta. Meteorologi uskoo sen auttavan työskentelyään tulevaisuudessa.

Pekka Pouta toimii Forecan ja MTV Uutisten meteorologina. Kansansuosiota nauttiva tv-meteorologi on myös osallistunut muun muassa Tanssii tähtien kanssa- ja Masked Singer -ohjelmiin.

Pouta on seurustellut jo vuosia toimittaja Mari Sarolahden kanssa. Pari piti aluksi suhteestaan matalaa profiilia, mutta sittemmin he ovat edustaneet avoimesti yhdessä. Perheessä on myös borderterrieri Sini.