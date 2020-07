Jim Morrisonin kuolemasta 49 vuotta – The Doors -keulamiehen ylle muodostui fanikultti, joka ärsyttää yhtyeen muita jäseniä

Jim Morrison on yksi rockhistorian suurista. Bändikaveri, The Doors -yhtyeen kitaristi, Robby Krieger muistelee IS:lle laulajalegendaa ja sanoo ärsyyntyvänsä tähän kohdistuvasta henkilöpalvonnasta.

Heinäkuun alussa Pariisin kuuluisin hauta peittyy kukista ja kynttilöistä. Kolmas heinäkuuta on Jim Morrisonin kuolinpäivä, ja laulajan vaatimattomalle haudalle saapuu vuosittain The Doors -yhtyeen faneja muistelemaan sankariaan.

Morrison on yksi rockhistorian suurista legendoista. 27-vuotiaana kuollut laulaja, runoilija ja seksisymboli – sekä kuten lähipiiri on myöhemmin muistellut: pahasti päihdeongelmiensa raunioittama sairas mies, joka olisi pitänyt saada ajoissa hoitoon.

Yhdysvalloissa uransa luonut Morrison kuoli Pariisissa 49 vuotta sitten. Hän todennäköisesti nauttisi siitä, että saa levätä ympärillään omaa taiteilijaluonnetta määrittäviä merkkihenkilöitä: myös kirjailijat Oscar Wilde ja Marcel Proust, anarkisti-teoreetikko Volin sekä diivalaulaja Edith Piaf on haudattu Pariisin suurimmalle, Pére-Lachaisen hautausmaalle.

Jim Morrison syntyi Floridassa ja kuoli Ranskassa.

Mitä Morrisonista, tämän kohtalosta ja The Doors -yhtyeen kestävästä kulttimaineesta ajattelee nykyisin yhtyeen kitaristi Robby Krieger?

On kesäyö, kun Krieger, 74, aloittaa puhelinhaastattelun kyselemällä:

– Eikö niin, että te olette siinä Ruotsin naapurissa? Eikä heillä ole ollut samanlaisia koronarajoituksia kuin teillä Suomessa?

Tieto kulkee, ja Pohjola kiinnostaa 9000 kilometrin päässä Los Angelesissakin. Koronavirus on maailmanlaajuinen ongelma, ja Ruotsin poikkeava linja on huomattu yhdysvaltalaisviestimissä.

– Kevät on kulunut eristyksissä kotioloissa. Olen innokas golfin pelaaja, olen kaivannut ennen kaikkea pelaamista. Onneksi kentät avataan pian, hän sanoi IS:lle toukokuun lopussa.

– Kun kevään aikana olen joutunut olemaan pelaamatta, olen soittanut kotona kitaraa enemmän kuin yleensä.

Valitettavasti koronatartunnat ovat Kaliforniassa viime viikkoina lisääntyneet, ja varotoimia on käynnistetty uudelleen.

Krieger on todennäköisesti ottanut viime päivinä käteensä taas useammin kitaran kuin golfmailan.

Robby Krieger

The Doors -yhtyeeseen Krieger liittyi vuonna 1965 19-vuotiaana. Hän oli jo silloin taitava kitaristi treenattuaan paitsi rockia ja bluesia, myös flamencoa.

Tämän takia Kriegerin tapa soittaa plektran sijasta lähinnä sormillaan toi The Doorsin sointiin omaperäisyyttä siinä, missä urkuri-kosketinsoittaja Ray Manzarekin (1939 – 2013) tapa hoitaa basso-osuudet – varsinaista basistiahan The Doorsissa ei ollut.

Vaikka Krieger oli yh­tyeelle tärkeä jäsen, ja hän kirjoitti muun muassa yhtyeen läpimurtokappaleen Light My Fire, yhtyeen ehdoton tähti ja keulakuva oli solisti Jim Morrison.

– Ray oli isähahmo muulle bändille. Kun aloitimme, hän oli jo 27-vuo­tias. Jim oli minulle puolestaan kuin isoveli. Hän oli kolme vuotta minua vanhempi. John (Densmore, rumpali) on minua vuoden vanhempi, kitaristi luettelee.

Ray Manzarek (vas.), John Densmore, Robbie Krieger, Jim Morrison.

Mitä ajattelet vuosien kuluessa syntyneestä, lähes uskonnollisesta Jim Morrisonin fanikultista?

– Well, joskus se tuntuu todella ärsyttävältä, Krieger vastaa pitkään mietittyään.

– Elokuva (Oliver Stonen ohjaama The Doors, 1991) esitti Jimin täydellisenä sekopäänä. Hän saattoi olla sille päälle sattuessaan sitäkin, mutta hän oli välillä myös todella tavallinen. Jim oli hieno työkaveri, kohtelias ja maailman ystävällisin ihminen.

Alkoholi kuitenkin muutti Morrisonin persoonaa ikävästi, kitaristi muistaa:

– Hän oli mukava, kunnes joi liikaa. Silloin hän muuttui toiseksi persoonaksi, jota kutsuimme nimellä Jimbo. Seuraa hänen oli tietysti helppo löytää juomiseenkin, mikä ei auttanut yhtään. Minä en kyllä halunnut olla juopuneen Morrisonin lähelläkään.

Kitaristin muistoissa hyvät puolet päihittävät kuitenkin huonot.

– Jim oli sanoittajana todellinen nero. Vuodet, jotka työskentelimme yhdessä, olivat elämisen arvoisia.

Jos Jim Morrison ei olisi kuollut, uskoisitteko teidän soittavan edelleen yhdessä – kuten aikalaisyhtye Rolling Stones tekee?

– Siitä ei olisi epäillystäkään. Eiväthän Mick (Jagger) ja Keith (Richards) ole aina tulleet keskenään toimeen, mutta musiikki on pitänyt heidät yhdessä. Tiedän, ettei Jim olisi koskaan lopettanut esiintymistä. Veri veti lavalle. Hän toki sanoi muuttaneensa Pariisiin tullakseen runoilijaksi, mutta hän ehti jo puhua paluusta Kaliforniaan, kun L.A. Woman (The Doorsin viimeiseksi jäänyt levy Morrisonin kanssa) menestyi niin hyvin, Krieger vastaa, pitää taas pitkän tauon ja kuittaa:

– Toisaalta, mikään ei ollut varmaa Mr Morrisonin kanssa.

Morrison esiintymässä Portlandissa uudenvuodenpäivänä 1967.

Pelkästään koronatilannetta kyselläkseen ja Jim Morrisonia muistellakseen Krieger ei puhelimeen vastannut. Kitaristi ei ole eläkkeellä, sillä jo ennen korona-ajan eristystä hän oli saanut valmiiksi uuden soololevynsä The Ritual Begins At Sundown. Ja sitä markkinoidakseen Krieger on istunut puhelimessa.

Koronan takia levyn julkaisu siirtyi keväästä loppukesään, mutta kitaristilla ei ole kiire – edellinen soololevy julkaistiin kymmenen vuotta sitten.

– No nyt valmiina on kolmen levyn musiikki. Ne julkaistaan vuoden välein, hän naurahtaa.

– Edellisen soololevyn jälkeen palasin soittamaan The Doorsia yhdessä Rayn kanssa. Minulla ei ollut aikomustakaan levyttää omaa musiikkia, kunnes Ray kuoli.

Jos soololevyiltä odottaa The Doors -tyylistä, bluesin maustamaa vuosikertarockia, saattaa yllättyä: Krieger toteuttaa soolourallaan intohimoaan jazziin.

Levyn linjasta saa aavistuksen siitä, että sen toinen avaintekijä on Kriegerin kanssa pitkään työskennellyt Arthur Barrow – rockhistorian omaperäisen multi-instrumentalistin, säveltäjän ja satiirikon Frank Zappan (1940 – 1993) luottomies.

– Arthur oli Frankin bändin johtaja. Hän harjoitutti bändin, vaikka usein kävikin kuulemma niin, että Frank pisti kaiken uusiksi saavuttuaan paikalle. Minun yhteistyöni Arthurin kanssa jo ennen kuin hän tutustui Zappaan: hän miksasi The Doorsin keikan Los Angelesin Whiskey A-Go-Gossa, Krieger kertoo.

Barrow on ollut mukana Kriegerin kuudella soololevyllä – miehiähän yhdistää se, että kumpikin on toteuttanut lahjakkuuttaan vahvojen taiteilijapersoonallisuuksien varjossa.

Osa heidän osaamisestaan on laskettu näiden mestarien ansioiksi, mutta vastaavasti kumpikin on saanut maineikkailta taiteilijoilta myös vaikutteita ja oppia.

Tarinoita Kriegerillä riittää myös muista kuuluisista rockin ja popin tähdistä. Omien keikkojensa vierailijaksi hänet ovat kutsuneet niinkin erilaiset nimet kuin Lady Gaga viime marraskuussa ja grungen veteraaniyhtye Alice In Chains pari vuotta sitten. Yhteistyötä on tullut tehtyä myös aikanaan myös Ramonesin – ja muutaman vuoden takaisen trendiartistin, dj-tuottaja Skrillexin kanssa.

– En ajattele musiikillisia raja-aitoja. Ainoa musiikkityyli, jota en pahemmin ole tehnyt, on kantri.

Aktiivisimmillaan Krieger oli kuitenkin parikymppisenä The Doorsin jäsenenä. Yhtye teki neljässä vuodessa seitsemän levyä ja paljon keikkoja.

– Tuon työtahdin muisteleminen on hämmentävää. Nykyisin monilta tuntuu menevän levyntekoon parikin vuotta. Mutta silloin tuo oli ihan luonnollinen tapa toimia. Emme ajatelleet olevamme ihmeellisiä, vaikka tiesimmekin olevamme hyviä. Ajattelimme, että voisimme nousta Rolling Stonesin tasolle. Emme ehkä Beatlesin, mutta Stonesin, Krieger naurahtaa.

The Doorsin nimi mainitaan musiikin historiaa kerrattaessa kutakuinkin samassa henkäyksessä Beatlesin ja Rolling Stonesin sekä muutamien muiden 1960-luvun tärkeimpien bändien kanssa.

Krieger arvelee The Doorsin menestyksen salaisuudeksi sitä, että yhtyeen jäsenten kesken vallitsi keskinäinen kunnioitus. Jokaisella oli oma tehtävänsä, jonka jokainen myös hoiti hyvin.

– Bändissä oli hyvä kemia. Jos ei olisi ollut, Jim Morrisonin kaltainen tyyppi ei olisi katsellut sitä viikkoakaan.

Jim Morrisonin kuolemasta on 3. heinäkuuta kulunut 49 vuotta.