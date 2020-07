Tulevassa Pirates of the Caribbean -elokuvassa radikaali muutos: Jack Sparrow jää historiaan, tilalle naistähti – faneilta armoton reaktio

Pirates of the Caribbean -päätähteä Johnny Deppiä ei todennäköisesti tulla enää näkemään Jack Sparrow’na.

Pirates of the Caribbean -elokuvasarja saa uuden, naisvaltaisen elokuvan.

Legendaarinen Pirates of the Caribbean -elokuvasarja saa jatkoa. Tuleva elokuva tulee kuitenkin eroamaan merkittävästi edellisistään, nimittäin Jack Sparrow’ta näytelleen Johnny Deppin tilalla nähdään näyttelijätähti Margot Robbie.

Tulevan elokuvan käsikirjoittajaa Christina Hudson, jota Hollywood Reporterin mukaan pyydettiin kirjoittamaan uusi, naisvaltainen Pirates of the Caribbean -elokuva Disneylle. Hän on muun muassa käsikirjoittanut Margot Robbien tähdittämän Birds of Prey -elokuvan.

Tarkoitus on luoda kokonaan uusi tarina uusine henkilöhahmoineen.

Margot Robbie on noussut Hollywoodin kirkkaimpiin tähtiin.

Elokuvasarjan fanit suhtautuivat uutiseen ristiriitaisesti. Osa on ehdottomasti sitä mieltä, että Johnny Deppin Jack Sparrow kuuluu tarinaan.

– Yksinkertaista, jos Johnny Deppin Jack Sparrow ei ole tarinassa, en aio katsoa sitä, eräs tylyttää Twitterissä.

– Johnny Depp ei antanut kaikkeaan elokuvasarjan menestykselle lähes 20 vuoden ajan vain, jotta Disney voisi tuhota sen työn, jolle hän antoi sielunsa. En hyväksy tätä, toinen kommentoi.

Osa faneista kuitenkin innostui näkevänsä näyttelijä Margot Robbien pääroolissa. Hän on tähdittänyt muun muassa hittielokuvia Bombshell, Once Upon a Time in Hollywood sekä The Suicide Squad.

Samaan aikaan aiempia Pirates of the Caribbean -elokuvia käsikirjoittaneella Ted Elliotilla sekä Scary Movie -elokuvien käsikirjoittaja Craid Mazinilla on teossa uudelleenfilmatisointi elokuvasarjan ensimmäisestä osasta. Elokuvasarjan pitkäaikainen tuottaja Jerry Bruckheimer tuottaa sekä käsikirjoittajakaksikon Elliotin ja Mazinin sekä Hudsonin varsin erilaiset merirosvoelokuvat.

Pirates of the Caribbean -elokuvasarjasta on julkaistu viisi osaa.

Pirates of the Caribbean on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä elokuvasarjoista, joka on tuottanut yhteensä yli 4,5 miljardia dollaria. Viimeisin eli viides osa, Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge, sai ensi-iltansa toukokuussa 2017.

Elokuvasarjan menestys on kuitenkin ollut hiipumaan päin, joten tuottajat ovat yrittäneet elvyttää tarinaa eri keinoin, kuten uusilla näyttelijöillä.