Missikaunotar Isabel Ljungdell julkaisi tukon itkuisia videoita, joissa hän kertoo jääneensä yksin Islantiin – avautuu tuskallisesta tilanteesta

Isabel Jungdell on onnellisesti parisuhteessa amerikkalaisen Garekin kanssa.

Miss Helsinki -kaunotar Isabel Ljungdell matkusti Islantiin tapaamaan Garek-rakastaan, mutta pariskunnan suunnitelma kariutui pahemman kerran.

Miss Helsinki 2014 Isabel Ljungdell jakoi Instagram-seuraajilleen poikkeuksellisen sarjan videoita, joissa hän makaa itkuisena sängyssä. Hän kertoo olevansa tällä hetkellä yksin Islannissa.

Ljungdellin oli tarkoitus tavata maassa amerikkalainen poikaystävänsä, mutta parin jälleennäkemisen eteen astui este, kun Garek-rakkaan lento Islantiin peruttiin yllättäen.

– Minun oli tarkoitus tavata poikaystäväni Islannissa, joka vaikutti olevan ainoa mahdollinen tapaamispaikka tässä maailmantilanteessa, Ljungdell kertoo.

– Hänen lentonsa peruttiin ja hänellä ei ole enää lupaa matkustaa tänne. Nyt olen Islannissa yksin. Ja en tiedä, milloin näemme toisemme seuraavan kerran...

Islanti oli vielä hetki sitten harvoja maita, johon kaikkien maiden kansalaisilla oli lupa matkustaa viruksesta huolimatta, mutta valtio sulki maarajansa amerikkalaisilta juuri ennen pariskunnan loman alkamista.

Missikaunotar puhkesi kyyneliin Instagram-tarinassaan.

Etäsuhteessa oleva pariskunta ei ole voinut tavata toisiaan kolmeen kuukauteen koronavirustilanteen vuoksi. Ljungdell kertoo, että kulunut aika on ollut poikkeuksellisen rankkaa hänelle.

– Olen ollut tosi surullinen viimeiset kolme kuukautta, kun olen joutunut olemaan erossa poikaystävästäni. Olen pitänyt tuon surun kokonaan itselläni. Nyt tuli tilaisuus, että pystytään näkemään Islannissa ja tuokin ilonaihe vietiin pois.

– Oon myös vähätellyt omaa surua, kun aina verrannut omia murheita muitten oikeisiin ongelmiin. Haluan muistuttaa teille muille, ketkä käytte vaikeita aikoja läpi, että se oma suru on aina se isoin suru. Ja se on ihan ok surra.

– Haluan olla rehellinen, ettei ihmisille tule kuva, että elämä on pelkkää onnea. Viimeisen kolmen kuukauden ajan olen varmaan joka toinen ilta itkenyt tämän vallitsevan tilanteen takia, Ljungdell paljastaa.

Umpirakastunut Ljungdell on jakanut 47 000 Instagram-seuraajalleen runsaasti kuvia amerikkalaisrakkaastaan Garekista. Pariskunta on tavannut deittisovellus Tinderissä.

Isabel Ljungdell tuli tutuksi Miss Helsinki -kisasta.

Ljungdell kruunattiin Miss Helsinki voittajaksi vuonna 2014. Hänet on nähty sen jälkeen esimerkiksi Martina ja hengenpelastajat -tosi-tv-sarjassa. Hän on myös kisannut Miss Bikini -kilpailussa.