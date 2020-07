Esko Eerikäinen sai uteluita, onko hän palaamassa yhteen Martina Aitolehden kanssa – läväytti julki totuuden ex-parin väleistä

Kuva Martinasta sai Esko Eerikäisen seuraajat utelemaan, onko entisen avioparin välillä jotain ystävyyttä syvempää.

Radiojuontaja Esko Eerikäinen kertoo Instagramin tarinat-osiossa saaneensa runsaasti uteluita siitä, onko hän palaamassa yhteen ex-puolisonsa Martina Aitolehden kanssa.

Utelevien viestien rypäs sai alkunsa siitä, kun Eerikäinen julkaisi yllättäen kuvan ex-vaimostaan Martinasta ja tyttärestään Victoriasta, 10, ravintolassa.

Sekä Martina että Esko ovat molemmat tällä hetkellä sinkkuja.

– Tätä aika usein multa kysytään, että oletteko te palaamassa yhteen ja ettekö te vois palata yhtään, Esko aloittaa.

– Niin paljon kuin mä Martinasta tykkään ja välitän, niin me ei olla oltu siinä pisteessä pitkään aikaan, että me mietittäisiin tollaisia asioita.

Esko Eerikäinen ja Martina Aitolehti olivat seurattu julkkispariskunta takavuosina, kunnes kaksikko päätyi eroon riitaisasti.

Martina ja Esko olivat naimisissa vuodet 2007–2011. Nykyään entinen aviopari jakaa tasapuolisesti Victoria-tyttärensä vanhemmuuden.

– Kaksi eronnutta ihmistä voi olla hyviä ystäviä keskenään ja mun mielestä tää meidän juttu toimii paremmin kuin koskaan avioliiton aikana. Me kunnioitetaan toisiamme eri tavalla, meistä on tullut ystäviä, me puhutaan asioista eri tavalla kuin aiemmin ja me kasvatetaan yhdessä ihmistä yhteiskuntakelpoiseksi.

Aitolehti kertoi maaliskuussa julkaistussa kirjassaan, kuinka ex-pari aikoinaan erosi myrskyisissä merkeissä, kun Martina tutustui Stefaniin. Pariskunta lähti yhdessä laskettelureissulle Lappiin, jonne Martina jäi Eskoa pidemmäksi ajaksi juhlimaan.

Eskon ja Martinan tytär Victoria on vanhemmillaan vuoroviikoin.

Ex-pari onkin myöhemmin sanoneet haastatteluissa, että jaettu vahva rakkaus tytärtä kohtaan auttoi heitä pysymään vuosien saatossa myös keskenään lämpimissä väleissä. Nykyään Victoria on vanhemmillaan vuoroviikoin.

– Joudun nyt pettymykseksi sanomaan, että ei olla palaamassa yhteen – ei nyt eikä koskaan. Martina on erittäin hyvä ihminen ja äiti, mutta meistä ei vaan tule enää paria, Esko toteaa.