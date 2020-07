Useille suomalaisjulkkiksille jaettiin Trumpin korona-avustus – postilaatikosta kolahti mojova sekki presidentin allekirjoituksella

Donald Trumpin amerikkalaisille jakamia korona-avustuksia saavat myös suomalaiset, joilla on kaksoiskansalaisuus.

Yhdysvalloissa yksi ratkaisu koronan aiheuttamaan talouskriisiin on jakaa kansalaisille käteistä rahaa. Ajatuksena on lisätä kulutusta ja sitä kautta saada talouden pyörät pyörimään.

Amerikan 1 200 dollarin korona-avustuksia on tullut myös Suomeen, sillä rahaa jaettaessa on huomioitu myös kaksoiskansalaiset.

Muun muassa elokuvista Syysprinssi ja Tottumiskysymys tutun ohjaaja Alli Haapasalon postiluukusta tipahti 2 900 dollarin (noin 2 580 euron) sekki.

– Postissa tuli miehelleni ja minulle osoitettu sekki, jonka kokonaissumma oli 2 900 dollaria. Eli lapsilisää oli 500, kun kummankin aikuisen osuus oli 1 200, Haapasalo kertoo IS:lle.

Hän pitää talouden elvyttämistä erittäin tärkeänä, mutta näkee rahan jakamisessa myös ristiriitaisuutta.

– USA:ssa on hyviä kokemuksia stimulus-sekkien vaikutuksesta. Mutta pidän jokseenkin irvokkaana sitä, että liittovaltio, jonka toimet epidemian hillitsemiseksi ja inhimillisen katastrofin minimoimiseksi ovat jääneet kovin vajavaisiksi, lähettää sekkejä samaan aikaan, kun maan koronaluvut ovat kovimpia maailmassa.

– Suomalaisesta näkökulmasta tuntuu järkyttävältä, että USA, jossa ei ole toimivaa julkista terveydenhuoltoa, ei suuntaa näitä miljardeja terveydenhuoltoon tai epidemiasta kärsineiden kansalaisten sairaanhoitokuluihin.

Ohjaaja Alli Haapasalo arvelee, että koronasekillä pyritään rauhoittamaan kriisin järkyttämiä kansalaisia. Haapasalo sai Yhdysvaltain kansalaisuuden 2014.

Haapasalo arvelee, että sekillä pyritään rauhoittamaan kriisin järkyttämiä kansalaisia.

– Nyt kun valtion reaktio kriisin hoitoon on ollut niin mitätön, en voi täysin välttyä ajatukselta, että sekki on myös laastari, jonka voi ainakin yrittää liimata kriittisiä puheenvuoroja tuumivan huulille.

Haapasalo opiskeli ja asui vuosia New Yorkissa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Hän avioitui amerikkalaisen Chris-miehensä kanssa 2009 ja sai USA:n kansalaisuuden 2014. Suomeen pari muutti 2015.

Muutto tuntuu vallitsevassa tilanteessa entistäkin paremmalta ratkaisulta.

– Yhdysvalloissa poliittinen ilmapiiri on viime vuosina ollut sellainen, että jo ennen tätä erikoiskevättä perheemme on iloinnut asumisesta Suomessa. Epidemian aika on vielä korostanut sitä, kuinka turvallista meillä täällä on.

Haapasalo on luonnollisesti huolissaan Yhdysvalloissa asuvista ystävistään ja miehensä sukulaisista.

– Heidän kokemuksistaan tiedän, että ne vaihtelevat yhtä paljon kuin meidän kokemuksemme täällä Helsingissä – toisten elämään korona on vaikuttanut paljon ja raskaasti, toisten elämään selvästi vähemmän.

Koronan yllättämä amerikkalainen yhteiskunta ei ole Haapasalon mukaan entisensä.

– Kriisi on tehnyt yhteiskunnan epätasa-arvon hyvin näkyväksi, ja itse toivoisin valtiolta paljon suurempia ja vaativampi toimia tilanteen korjaamiseksi.

Laulaja Eino Grön on ollut kaksoiskansalainen vuodesta 2008. Hän ei tiedä, onko saanut avustusta, sillä posti menee Floridan-kotiin.

Laulaja Eino Grönillä on ollut kakkoskoti Floridassa jo vuosikymmeniä. Kaksoiskansalainen hän on ollut vuodesta 2008.

– Minulla oli Green Card 1990-luvulta alkaen. Sitten tarjottiin mahdollisuutta ottaa jenkkikansalaisuus ilman, että menettää Suomen kansalaisuutta, Grön kertoo.

– Asioiden hoidossa ja matkustamisessa se on hyvä paperi. Siitä on ollut paljon hyötyä, myös virastoissa.

Grön on ollut Suomessa maaliskuusta alkaen. Hän palaa Floridaan vasta, kun koronatilanne alueella helpottaa. Posti menee Floridan-kotiin, joten Grön ei tiedä, onko saanut korona-avustusta.

– Konsuli kyllä sanoi, että avustus tulee kaikille, joilla on Yhdysvaltojen passi, Grön toteaa. Hän ei ole rahanjaosta erityisen innostunut.

– En ymmärrä rahanjakoa. Donald Trump katsoo, että suurin osa äänestää sen tähden häntä. Aika hurjaa touhua. Koronaa käytetään hyväksi.

– Olen muutenkin ihmetellyt Trumpin koronalausuntoja. Ne näyttävät omituisilta.

Kokki Sara La Fountain on syntynyt Santa Barbarassa Kaliforniassa, minkä takia hänellä on kaksoiskansalaisuus. La Fountain ei ole kesäkiireiltään ehtinyt postejaan tutkimaan, joten hän ei tiedä, onko saanut avustussekin.

Hän pitää rahan jakamista kuitenkin hyvänä ideana.

– Se on minusta tosi hienoa. Vähän yritetään nostaa kulutuskulttuuria. Ja ihmisillä on varmaan varsinkin isoissa kaupungeissa tarvetta vuokriin ja vastaaviin. Hyvä, että Trump miettii sellaisiakin asioita ja tekee jotain järkevää, La Fountain sanoo.

Kokki Sara La Fountain on syntynyt Santa Barbarassa Kaliforniassa, minkä takia hänellä on kaksoiskansalaisuus.

Muuten hän ei ole pitänyt Trumpin koronatoimista.

– En ole Trumpin kannalla. Ei ole mun juttu. Monet ystävät ovat kauhistuneita siitä, millaista kuvaa Jenkeistä tulee maailmalle.

Kaksoiskansalaisuuden La Fountain näkee hyvänä asiana.

– Siitä on ollut tosi paljon iloa. Ei tarvitse miettiä matkustamisen kannalta mitään esteitä. Kun menen Jenkkeihin, toivotetaan heti kentällä, että welcome home.

– Joskus mietin, että kumpaa passia käytän, kun maailmalla reissaan, Suomen vai Yhdysvaltojen. Yleensä Suomen passi on ollut neutraalimpi.

Jos La Fountainin postien seasta löytyy avustussekki, hän ei aio sitä heti käyttää.

– Laitan sen säästöön, jotta voin joskus Jenkeissä sanoa kavereille, että tarjoan teille skumpat Trumpin rahoilla.

Muun muassa Vaasan kaupunginteatterissa, Linnateatterissa ja Samppalinnan kesäteatterissa työskennellyt turkulainen näyttelijä ja tuottaja Kristina Vahvaselkä on syntynyt Ann Arborin kaupungissa Yhdysvalloissa.

Vahvaselkä oli 2-vuotias, kun perhe muutti Suomeen. Syntyminen Yhdysvalloissa takasi hänelle maan kansalaisuuden. Nyt synnyinmaa muisti Vahvaselkää 1 200 dollarin sekillä ja hiukan myöhemmin kirjeellä, jonka oli allekirjoittanut Donald Trump.

– Kirjeessä kovasti kehuttiin, miten hienosti amerikkalaiset avustuksen avulla yhdessä selviävät koronan aiheuttamasta kriisistä, Vahvaselkä kertoo.

Hänestä kirje vaikutti kampanjatoiminnalta. Presidentinvaalit ovat tämän vuoden marraskuussa.

– Ihan viralliseksi kirjeeksi se oli kyllä naamioitu.

Näyttelijä Kristina Vahvaselkä on muuttanut Yhdysvalloista Suomeen 2-vuotiaana, mutta Yhdysvallat on hänen synnyinmaansa.

Sekä sekki että kirje tulivat Vahvaselälle yllätyksenä. Yhteystiedot ovat sikäläisten viranomaisten tiedossa, sillä Vahvaselkä tekee joka vuosi veroilmoituksen Yhdysvaltoihin.

– Amerikan kansalaisten pitää tehdä veroilmoitus, vaikka he asuvat muualla ja maksavat veronsa toiseen maahan. Suomessa maksetut verot huomioidaan eikä minun tarvitse maksaa veroja Yhdysvaltoihin.

– Veroilmoituksen tekeminen on työläs juttu. Joudun käyttämään ulkopuolista apua. Se on lähes satasivuinen paketti, joka pitää lähettää kuriiripalveluna sikäläiseen verovirastoon. Sähköisesti sitä ei voi toimittaa.

Kristina Vahvaselällä ei ole Yhdysvaltoihin erityistä suhdetta.

– Minulla ei ole sinne varsinaista tunnesidettä, koska minulla ei ole siellä perhettä.

Sekki kuulostaa suomalaisittain vanhanaikaiselta tavalta liikutella rahaa, mutta on yhä yleisesti käytössä Yhdysvalloissa. Vahvaselkä miettii, viitsiikö lainkaan lunastaa saamaansa avustusta.

– Onhan se hauskaa saada sekki ja se, että Trump muistaa minua. En tiedä, käytänkö rahoja vai kehystänkö sekin seinälle, Vahvaselkä nauraa.