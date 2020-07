Maajussille morsian -pari sai vauvan – onnellinen perhekuva julki

Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2018 rakastuneet Tuomo ja Marjo toivottivat hiljattain tervetulleeksi ensimmäisen yhteisen lapsensa.

Maajussille morsian -ohjelmassa muutama vuosi sitten toisensa löytäneet Tuomo ja Marjo ovat saaneet ensimmäisen yhteisen lapsensa. Vuonna 2018 ohjelmassa nähty pariskunta toivotti muutama viikko sitten tervetulleeksi esikoisensa. Asia käy ilmi suosikkiohjelmaa pitkään juontaneen Vappu Pimiän Instagramista.

Pimiä kertoo tuoreessa Instagram-päivityksessään käyneensä Tuomon maitotilalla Rantasalmella tervehtineensä seitsemän viikkoa sitten syntynyttä pienokaista. Samaisessa päivityksessä Pimiä kertoo oman näkemyksensä siitä, miten pariskunnan rakkaus aikanaan roihahti kulissien takana.

– Kaksi vuotta sitten, kun juonsin toista kauttani Maajussille morsian ohjelmaa, vein melkoisen kirjepinon Rantasalmelle Tuomon käsiin. Tuomo luki Marjon kirjeen itsekseen ja kutsui hänet yhdeksi ehdokkaaksi Naantaliin. Kun näin Marjon Naantalissa, sanoin Tuomolle, että katsopas tuota punapäätä vähän tarkemmin, sillä teillä on ihan naimanaamat ja jotenkin mulle tuli vaan tosi vahva tunne, että näillä kahdella saattaisi synkata, tuntematta Marjoa yhtään, Pimiä muistelee kahden vuoden takaisia tapahtumia päivityksessään.

– Kun Tuomo tuli pikatreffeiltä, kävin utelemassa, että noooh? Tuomo sanoi: "Oot sä Vappu melkoinen noita, Marjo vaikuttaa tosi hyvältä, Pimiä kirjoittaa.

Pimiä kertoo tuoreessa päivityksessään huomanneensa välittömästi jo farmiviikon alkaessa, että Tuomon kohdalla peli taisi olla jo aika selvä. Hän ei siis yllättynyt, kun Tuomo lopulta kertoi kolmesta farmiviikolla olleesta naisesta Marjon olevan itselleen se sopivin.

– Kun Tuomo sitten farmiviikon päätteeksi teki valinnan ja hän joutui Marjon kanssa navetan taakse odottamaan hetkeksi, kun kuvattiin vielä muiden ehdokkaiden lähtö tunnelmia, yllätin minä tämän nuoren parin jo heti pussailemasta navetan takaa, Pimiä paljastaa päivityksessään.

– Silloin taisin sanoa meidän työryhmälle, että katsokaapa vaan, niin täällä soi hääkellot tai pieni kääryle tulee taloon parin vuoden sisällä. En voisi olla onnellisempi Tuomon ja Marjon puolesta ja olen vähän myös rinta rottingilla, kun olen saanut olla pienessä roolissa tässä ihanassa rakkaustarinassa, hän iloitsee.

Tuomo ja Marjo viimeisillä treffeillään Maajussille morsian -ohjelman kuvauksissa vuonna 2018.

Lapsi on pariskunnan ensimmäinen yhteinen. Marjolla on entuudestaan tytär, jonka kanssa he muuttivat Tuomon luokse Rantasalmelle reilu vuosi sitten. Pari on ohjelman päättymisen jälkeen hehkuttanut myös Ilta-Sanomille rakkauttaan.

– Oikein hyvää kuuluu. Marjo tyttärineen muutti tänne vuodenvaihteessa. Elämä mullistui ihan totaalisesti. Sitä sai, mitä tilasi, Tuomo kertoi IS:lle maaliskuussa 2019.

– Kaikki on sujunut melkein paremmin kuin osattiin odottaa. Olemme sopeutuneet arkeen hyvin, eikä mitään suurempia kräniä ole tullut. Vähän tavarat hakevat vielä paikkaansa, mutta peruselämä on mallillaan, hän iloitsi tuolloin.