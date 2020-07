Poptähti Siasta, 44, tuli yllättäen isoäiti – adoptoi vuosi sitten kaksi teiniä, joista toinen tiputti todellisen vauvapommin

Poptähti Sian perhe on kasvanut kovaa vauhtia: hänestä tuli äiti viime vuonna ja nyt hän onkin jo isoäiti.

Australialainen poptähti Sia, eli Sia Kate Isobelle Furler, 44, on saanut hiljattain lapsenlapsia, kertoo People-lehti.

Laulajatähti paljasti kuukausi sitten SiriusXM-kanavan haastattelussa adoptoineensa kaksi teinipoikaa perheeseensä viime vuoden puolella. Pojat olivat jäämässä ilman sijaiskotia ikänsä vuoksi.

– Olen adoptoinut kaksi poikaa viime vuonna. He olivat silloin 18-vuotiaita ja nyt he ovat 19. He ikääntyivät sijaiskotijärjestelmästä. Ja joo, minä rakastan heitä, Sia kertoi haastattelussa kuukausi sitten.

Laulajatähti esiintyy usein peruukki päässään suojellakseen yksityisyyttään.

Nyt pojista nuorempi on tullut isäksi, eli näin ollen Siasta tullut isoäiti adoptiopoikansa jälkikasvulle.

– Nuorimmainen poikani sai juuri kaksi vauvaa, Sia kertoi Zane Lowe's Apple Music show’ssa tiistaina.

– Olen kauhistunut. En oikeasti, olen pysytellyt viileänä. He kutsuvat minua Nanaksi. Yritän saada heidät kutsumaan minua Loveyksi, kuten Kris Jenner.

Haastattelun aikana Sia puhui adoptiopäätöksestään ja selitti, että vaikka hänen poikansa olisivat voineet pysyä sijaiskodissa 21-vuotiaaksi saakka, hän halusi päästää heidät pois järjestelmästä, jotta he olisivat saaneet vakaamman elämän.

– Olen ollut järkyttynyt tutkittuani kasvatusjärjestelmää. Se on epäonnistunut. Ei omasta kokemuksestani, vaan poikieni kokemuksesta. He ovat olleet 18 eri paikassa 18 vuoden aikana, Sia kertoi.

Poptähti jatkoi kertomalla, että hänen poikansa ovat saaneet vakavia ja hoitoa vaativia traumoja sijaishoidossa, joten tähti on ohjannut heidät heidät trauma-ohjelmiin.

– Toinen palasi hiljattain hoidosta. Hän kukoistaa ja on elämäni valo. Rakastan häntä niin paljon.

Sia esiintyi Suomessa vuonna 2016 Flow-festivalilla.

Yksityisyydestään tarkka Sia esiintyy usein julkisuudessa kasvot peittävä peruukki päässään. Menestyksekkään soolouran tehnyt tähti on tehnyt musiikkia myös muille artisteille, kuten Christina Aguileralle ja Britney Spearsille.

Uran alussa tullut äkkijulkisuus sai Sian suunniltaan. Hän kieltäytyi promoamasta levyjään ja hoiti ahdistustaan alkoholilla ja lääkkeillä. Ystävän soitto esti itsemurha-aikeet, ja Sia ilmoittautui katkaisuhoitoon.

Kesän 2014 megahitti Chandelier teki Siasta tähden. Sia on ensimmäinen yli 40-vuotiaana singlensä ensimmäistä kertaa Billboard-listan ykkössijalle saanut naisartisti sitten vuoden 1989.