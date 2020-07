Yle: Samuli Edelmann hengasi julkkisporukassa ja joi – pian alkoholismi alkoi näkyä käytöksessä

Samuli Edelmann kertoo Yle Puheella lääkinneensä pahaa oloaan alkoholilla.

Näyttelijä ja muusikko Samuli Edelmannin, 51, haastattelu kuullaan torstaina Yle Puheella Tuija Pehkosen ohjelmassa. Haastattelussa Edelmann puhuu suhteestaan alkoholiin.

Pehkonen kysyy Edelmannilta, miten tämä löysi alkoholin nuorella iällä, sillä muusikon suhteesta alkoholiin muodostui myöhemmin tiivis.

– Mä en silloin vielä juonut yksin. Ne olivat ne uran viimeiset vuodet, kun aloin erakoitumaan ja eriytymään vanhastakin kaveripiiristä ja ystävistä. Se oli tosi yhteinen harrastus minulla ja tällä samalla kaveriporukalla. Meillä oli tosi hauskaa, Edelmann kertoo haastattelussa.

Edelmannin alkoholinkäyttö ei nuoremmalla iällä näyttäytynyt hälyttävänä.

– Ei se ollut vain sellainen ahdistuksen pakokeino, vaikka siinä oli varmasti sellaista myös mukana. Meillä oli tosi hauskaa. Ei se ollut sellainen päivittäinen asia, mutta silloin alkoi sellainen säännöllisyys. Jos ei vaikka joka viikonloppu, niin joka toinen viikonloppu tai näin, mutta se oli kuitenkin sellaista hauskanpitoa kavereiden kanssa.

Hauskanpito kuitenkin alkoi muuttaa muotoaan, kun Edelmannin kaveripiiristä yksi toisensa jälkeen toteutti unelmansa taiteilijana. Kaveripiiriin kuuluvat muun muassa ohjaaja Aleksi Mäkelä, muusikko Jussi Chydenius ja monet muut taiteilijat.

– Jussista tuli Don Huonojen rumpali, Niko Saarelasta tuli näyttelijä, Santeri Kinnusesta tuli näyttelijä ja Aleksista ohjaaja. Tavallaan jokaisen meidän unelma manifestoitui.

– Kun teimme yhdessä töitä, nousi hauskanpito myös aivan uusille leveleille sen myötä. Meillä oli tosi pitkään hauskaa, kunnes tämä mun ominaisuus sitten alkoi ottaa enemmän ja enemmän valtaa, Edellmann kuvailee Yle Puheella.

Siinä vaiheessa Edelmannin alkoholismi alkoi näkyä.

– Mä aloin sitten eriytymään siitä porukasta ja näin.

Samuli Edelmann kuvattuna vuonna 1992.

Alkoholilla voi Edelmannin mukaan lääkitä monia ongelmia, jotka pitäisi kuitenkin pyrkiä ratkaisemaan terveemmillä tavoilla.

– Jos on jotain jännitystä, ahdistusta tai paniikkioireita, niin alkoholihan on todella nopea lääke siihen. Kaikki tosi hyvin hetken aikaa ja on vapaa tavallaan kaikista peloista. On yhtä kaiken kanssa.

Nykyisin Edelmann tietää, ettei tarvitse alkoholia.

Haastattelussa Edelmann kertoo käsitelleensä ongelmiaan myös terapiassa, jonne hän meni ensimmäistä kertaa jo vuonna 1999.

Samuli Edelmann on Suomen menestyneimpiä miesartisteja. Kuvassa Edelmann Vain elämää -ohjelman kuvauksissa vuonna 2014.

Vuonna 2018 Edelmann kertoi IS:lle, että alkoholista luopuminen on ollut hänelle iso asia.

– Raitistumiseni noin 17 vuotta sitten. Se on ollut ylivoimaisesti suurin käännekohta elämässäni – niin suuri, ettei muista kannata edes puhua. Se, jos mikä, muutti minua ihmisenä, Edelmann korosti tuolloin.

Edelmann sanoi uskovansa, ettei elämä olisi samaa, jos hän ei olisi raitistunut.

– Ilman raitistumista en istuisi tässä. Totta puhuen en todennäköisesti olisi enää tällä planeetallakaan.

Vuonna 2018 Edelmann puhui IS:n haastattelussa myös siitä, kuinka tähteys ei tee kenellekään hyvää.

– Kun nousee nuorena tähdeksi, se väistämättä sekoittaa pään joksikin aikaa. Todellisuus harhaantuu, samoin oma minä-kuva, Edelmann sanoi tuolloin.

– Meillä kävi niin, että elimme täysillä ja otimme kaiken mahdollisen irti nuoruudesta. Jotain pikkukolttosiakin tehtiin, mutta pääasiassa se oli armotonta hauskanpitoa, Edelmann muisteli IS:lle.

Kohujulkisuuttakin piisasi. Monet eivät ole unohtaneet esimerkiksi uutista, jossa Edelmannin kerrottiin pudonneen ruotsinlaivan kannelta mereen.

– Joitakin juttuja olisi varmasti pitänyt jättää tekemättä. Silloin ei olisi joutunut lööppeihin, mutta tässä tullaan nimenomaan juomisaikojeni surulliseen loppuvaiheeseen. Erkaannuin itsestäni ja koko maailmasta. Erakoiduin ja vietin hyvin yksinäisiä vuosia, Edelmann kommentoi tuolloin IS:lle.