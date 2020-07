Wellnessmalli-finalisti Elina, 20, avautuu biseksuaalisuudestaan: ”Olin 16-vuotias, kun tajusin ihastuneeni naiseen”

Kouvolalaiskaunotar korostaa, ettei rakkaus katso sukupuolta.

Wellnessmalli-finalisti Elina Lehtisalo on julkaissut Instagramissa päivityksen, jossa hän kertoo avoimesti biseksuaalisuudestaan. 20-vuotias kouvolalaiskaunotar kertoo oman tarinansa, kun hän oivalsi olevansa biseksuaali.

– Olin 16-vuotias, kun ensimmäisen kerran tajusin ihastuneeni naiseen. Meni kuitenkin vielä pitkään, että todellakin tajusin asian. Muistan hämmennyksen, oman identiteetin kyseenalaistamisen, epäilykset siitä, onkohan tää nyt ihan ok. On se, se on niin ok ja vielä enemmän, Lehtisalo kirjoittaa.

Missifinalisti painottaa, ettei rakkaus katso sukupuolta. Hän julkaisi päivityksensä tiistaina Pride-kuukauden eli kesäkuun kunniaksi.

– Rakkaus on mulle aina rakkautta. Biseksuaalisuus, jonka tällä hetkellä koen kuvastavan omaa seksuaalista suuntautumistani parhaiten, on mulle rakkautta – rakkautta, joka ei katso sukupuolta. En tiedä, miten rakkaus voisi koskaan olla väärin tai vähemmän, Lehtisalo avautuu.

– Mä saatan ihastua miehiin ja mä saatan ihastua naisiin. Ennen kaikkea mä ihastun ja rakastun ihmisiin. Se on se ihminen, sielun kauneus ja olemus – se ihminen katseen takana, joka saa mut pysähtymään, hän summaa.

Naisen seuraajat innostuivat tämän vaikuttavasta kirjoituksesta.

– Ihan huikeen hyvä postaus ja niin mielettömän upea sä! eräs seuraajista hehkuttaa.

– Apua miten upea kuva ja teksti! Love is love, toinen ylistää.

– Ihana sinä ja niin tärkeä asia! Rakkaus kuuluu kaikille.

Elina Lehtisalo kertoo omaavansa heittäytymiskykyä, jota hän valttikorttinaan kisassa.

Wellnessmalli 2020 valitaan lokakuussa. Voittajaksi haetaan monipuolista ja osaavaa persoonaa, jolla on finaalin ratkettua kehittyneet taidot toimia valovoimaisena hyvinvointialan esikuvana.

– Minulla on kokemuspohjaa tarkastella elämää ja hyvinvointia monelta eri kantilta, laajasti ja lempeästi. Koen pystyväni samaistumaan erilaisiin elämäntilanteisiin. Tunnen, että minulla on todella paljon annettavaa niin nuorille kuin vanhemmillekin, Elina Lehtisalo kommentoi.

– Uskallan avoimesti kertoa omista kokemuksistani, niin onnistumisista kuin vaikeammistakin tilanteista. Koen, että heittäytymiskykyni on varmasti myös yksi valttikorttejani. Kaiken energisyyden keskellä minusta löytyy myös todella rauhallinen puoli, joka on vahvistunut alettuani ohjaamaan joogatunteja muutama vuosi sitten.