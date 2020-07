Suomalaistaustainen huippumalli koetteli Instagramin siveyssääntöjä – River Viiperi joutui poistamaan rohkeat kuvansa

Suomalaistaustainen huippumalli River Viiperi joutui poistamaan rohkeat kuvansa, kun ne Instagramin mukaan rikkoivat sovelluksen sääntöjä.

Suomalaistaustainen huippumalli River Viiperi onnistui hiljattain sohaisemaan kuvapalvelu Instagramin siveyssääntöjä. Viiperi, 28, on palvelussa erittäin suosittu, sillä hänen Instagram-tilillään on huimat 586 000 seuraajaa.

Viiperi julkaisi muutama päivä sitten Instagram-tilillään useamman kuvan, jossa hän poseeraa alasti kukkapeltojen keskellä. Hetkeä myöhemmin hän kuitenkin sai Instagramilta ilmoituksen, jonka mukaan hänen kuvansa rikkoivat sovelluksen sääntöjä. Näin ollen Viiper kertoi Instagramin tarinat-osiossa joutuneensa poistamaan kyseiset kuvat profiilistaan.

– Anteeksi kaverit. Jouduin poistamaan kukkakuvat. Instagramin uudet säännöt eivät ilmeisesti salli kukkia kuvissa, Viiperi sivalsi tarinassaan.

Viiperi ei kuitenkaan antanut periksi, vaan julkaisi kuvan uudelleen profiilissaan Instagramin tarinat-osiossaan. Instagram ei kuitenkaan sulattanut tätäkään, sillä Viiperi kertoi tarinat-osiossaan saaneensa sovellukselta toistamiseen käskyn poistaa kyseinen kuva.

– Toinenkin yritys epäonnistui. Instagram, teidän tulisi tarkastaa nämä kuvat ennen kuin poistatte ne. Tämä kuva ei riko mitään sääntöjänne, Viiperi tilitti tarinassaan.

Muun muassa seurapiirikaunotar Paris Hiltonin entisenä poikaystävänä tunnettu Viiperi on mallina ja näyttelijänä tutuksi tulleen Riitta Viiperin poika. River Viiperi on maailmallakin tunnettu malli, ja hän on poseerannut muun muassa Calvin Kleinille sekä Versacelle.

Viiperi oli mallina luksusmerkki Pradan näytöksessä vuonna 2018.

Viiperi on aiemmin kertonut julkisuudessa avoimesti mallimaailman epäkohdista. Muutama vuosi sitten Viiperi tilitti uravalinnan muokanneen häntä ihmisenä, eikä parempaan suuntaan. Hän kertoi tuolloin, että hetkittäin työskentely alalla on tuntunut hyvinkin vaikealta.

– Ne epävarmuudet, jotka tämä ala on pakottanut minuun, ne ”säännöt”, ne epäaidot ihmiset, odotukset ja kaikki se hevonpa**a, jolla olen ympäröinyt itseni viimeiset 8 vuotta, ovat saaneet minut pelkäämään omana itseäni oloa, aitoa itseäni, hän avautui aiheesta muutama vuosi sitten.

River Viiperi seurusteli seurapiirikaunotar Paris Hiltonin kanssa muutaman vuoden ajan. Pariskunnalla oli yli kymmenen vuoden ikäero. Viiperi on hehkuttanut aiemmin kotimaataan Suomea ja kertonut tänne matkustamisen olevan hänelle keino paeta stressiä hektisen arjen keskellä.

– Joka kerta kun rohkaistun ja varaan lennon tullakseni Suomeen, tunnen oloni heti virkistyneeksi. Tunnen itseni puhdistuneeksi, aidoksi ja stressittömäksi. Kaikki huoleni ovat haihtuneet, ongelmani eivät olekaan niin pahoja kuin luulin, näen asiat selvemmin ja se saa minut ajattelemaan, Viiperi hehkutti Instagramissa muutamia vuosia sitten.