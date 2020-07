Maisa Torppa paljastaa Me Naisille haluavansa yhteisen lapsen Mikko-rakkaansa kanssa: sairaus varjostaa vauvahaavetta

Maisa Torpalla on vuonna 2012 syntynyt poika, ja Mikolla 4-vuotias tytär.

Somepersoona Maisa Torppa meni viime ystävänpäivänä naimisiin it-alalla johtotehtävissä työskentelevän Mikko-rakkaansa kanssa. Tällä hetkellä pariskunta elää yhdessä onnellista uusperhearkea Nurmijärvellä.

Torppa paljastaa Me Naisille toivovansa perheenlisäystä. Haavetta kuitenkin varjostaa endometrioosi.

– Olen elänyt tämän ongelman kanssa pitkään. Jo neljä vuotta sitten minulle sanottiin, että sairaus etenee sellaista tahtia, että jos tahdon lisää lapsia, pitää toimia pian, Maisa kertoo Me Naisille.

Lehden mukaan Torppa jätti tuolloin lapsihaaveen taakseen, mutta nyt tilanne on toinen, kun hän löysi elämäänsä uuden rakkauden. Maisalla on yksi poika, ja Mikolla on 4-vuotias tytär edellisestä suhteestaan. Pariskunta haluaisi yhteisen lapsen.

– Olemme molemmat älyttömän lapsirakkaita ihmisiä. Endometrioosista huolimatta elättelen ehdottomasti toivoa perheenlisäyksestä, Maisa Torppa sanoo Me Naisille.

– Tiedän, että sairauteni varjostaa vauvahaavettamme. Mutta haluan pitää kiinni toivosta, hän jatkaa.

Maisa Torppa ja Mikko tutustuivat toisiinsa jo keväällä 2019, mutta ystävyys muuttui rakkaudeksi vasta myöhemmin. Helmikuun 14. päivä pariskunta sanoi toisilleen tahdon ja viettivät hulppeita, mutta intiimejä häitä Helsingin keskustassa.

Heidät vihittiin Helsingin vanhassa kirkossa, jonka jälkeen juhlat jatkuivat hotelli Kämpin tiloissa. Parin oli määrä suunnata keväällä häämatkalle Alpeille, mutta koronaviruspandemia sotki suunnitelmat.

Miltei heti seurustelun aloitettuaan Torppa ja Mikko ostivat reilun 200-neliöisen talon Nurmijärveltä. Heidän kanssaan osan aikaa talossa asuvat Mikon neljävuotias tytär ja Torpan seitsemänvuotias poika. Taloa ympäröi 1500-neliöinen piha.

Maisa Torppa ja Mikko astelivat alttarille ystävänpäivänä.

Torppa oli aiemmin suhteessa rallitähti Jari-Matti Latvalan kanssa. Hän on avautunut julkisuudessa useampaan otteeseen uuden avioliittonsa osakseen saamasta kritiikistä, joka on kohdistunut muun muassa tuoreen avioparin taloudellisiin järjestelyihin.

Maisa onkin kertonut tulleensa viime aikoina entistä tarkemmaksi siitä, että maksaa kaikesta mahdollisesta Mikon kanssa puolet – ja joskus jopa enemmän. Hän kertoi maksaneensa myös häistä puolet.

– Minulle oli tärkeää, että ostin talostamme puolet. Olen ostanut joka ikisen kotimme huonekalun itse. Huomaan, että minulla on vahva tarve näyttää pärjääväni näiden puheiden vuoksi, ja ostan asioita vain näyttääkseni, vaikka eihän minun tarvitsisi niin tehdä.