Teksasilaista Jayta, 29, luullaan jatkuvasti Jennifer Lopeziksi – tämä kehonrakentajakaunotar on kuin ilmetty latinotähti

Kehonrakentaja Janice Garay tunnetaan nykyään parhaiten hänen maailmankuulusta kaksoisolennostaan.

Teksasilainen kehonrakentaja Janice ”Jay” Garay on ponnahtanut lyhyessä ajassa Instagram-tähdeksi hyvin erikoisesta syystä – hänellä on kuuluisa kaksoisolento, nimittäin latinotähti Jennifer Lopez, 50.

Kaksikon yhdennäköisyys ällistyttää, sillä molemmilla on erittäin samankaltaiset kasvojen piirteet, vaaleat hiukset sekä molempien tavaramerkki on suuret vannekorvakorut ja nude-huulipuna. Vaikka 50-vuotias Lopez on myös timmissä kunnossa, hänen lihaskuntonsa jää kauas kehonrakentajakaunottaresta.

29-vuotiaasta Garaysta tuli viraalitähti jo vuonna 2017, kun hänen J. Lota muistuttava selfie-otoksensa levisi sosiaalisen median kanavissa kulovalkean tavoin.

– Se oli vain normaali vessaselfie ja ihmiset luulivat, että kuvassa oli Jennifer Lopex, Garay kommentoi tuolloin ABC30:lle.

Saatu huomio tuntui Garaysta imartelevalta, sillä hän paljasti haastattelussa olleensa tähden suuri fani aina pienestä pitäen.

– Hän on idolini. Hän on henkilö, jota olen katsonut ylöspäin pienestä tytöstä lähtien. Se on imartelevaa.

Jennifer Lopez omassa peiliselfiessään.

Nykyään Garay saa kuviensa alle toistuvasti kommentteja, kuinka hän muistuttaa maailmantähteä.

– Todistakaa joku minulle, ettei hän ole J. Lo! eräs seuraaja kommentoi.

– Jenny from the block?

– Kuumempi kuin Lopez on koskaan ollut.

Garay on myös julkaissut vitsikkään kuvaparin, jossa hän kirjoitti, että jos Dwayne ”The Rock” Johnson ja Lopez saisivat lapsen, se näyttäisi luultavasti häneltä.

People-lehti nimesi keväällä 2011 Lopezin maailman kauneimmaksi naiseksi.

Laulaja-näyttelijä Jennifer Lopez on yksi maailman seuratuimmista naisista. 50-vuotias tähti on listattu vuosien saatossa lukuisissa äänestyksissä maailman seksikkäimpien naisten joukkoon.