Maarit Hurmerinnan keikat peruuntuivat: ”Muusikot ovat aina niitä, jotka tippuvat kuiluun” – uusi radiokanava tukee ahdinkoon joutuneita musiikkiammattilaisia

Koronakevään jälkeen Maarit Hurmerinta surkuttelee itseään enemmän uransa alkutaipaleella olevia artisteja. –Ajattelen heitä, jotka ovat pistäneet kaikki paukut musiikintekemiseen sydämestään, ostaneet laitteita – ja nyt he ovat pudonneet tyhjän päälle, hän sanoo.

Maarit Hurmerinta on yksi muusikoista, jonka kevään ja kesän keikat peruuntuivat koronaviruksen takia. Nyt musiikkialaa tukemaan on perustettu Anna sen soida -kampanja, jolla on oma radiokanava.