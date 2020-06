Metti Forssell otti kantaa pettämisjuoruihin – täräyttää suorat sanat julkisuuden varjopuolista

Metti Forssell otti kantaa juoruihin, joiden kohteeksi hän on joutunut viime päivien aikana.

Suosittua blogia kirjoittava ex-jalkapalloilija Mikael Forssellin vaimo Metti Forssell kertoo Instagramissa avoimesti julkisuuden varjopuolista ja yhteydenotoista, joita hän on saanut viime päivinä.

Tiistaina julkaisemallaan videolla Forssell tarttuu aiheeseen, sillä julkisuuden henkilönä hän kokee joutuvansa vähän väliä erilaisten perättömien juorujen kohteeksi. Koska myös hänen aviomiehensä on julkisuudenhenkilö, koskevat monet perättömistä juoruista heidän parisuhdettaan.

– Mä oon saanut nyt viime päivien aikana niin paljon kummallisia viestejä ja yhteydenottoja, että tuli tosi vahvasti sellainen tunne, että haluaisin ensimmäistä kertaa vähän taustoittaa mistä on kyse, Forssell sanoo julkaisemallaan videolla.

Videolla Forssell kertoo viestien lähettäjien käsittäneen, että hänen aviomiehellään on suhde toisen naisen kanssa. Forssell vakuuttaa videolla, ettei mistään sellaisesta ole kyse. Hän sanoo, että pariskunta on joutunut ennenkin vastaavien juorujen kohteeksi.

– Tehdään ihan tuulesta temmattuja juttuja meistä, mikä on tosi, tosi ikävää. Monta kertaa on tullut sellainen fiilis, että eikö vaan kukaan voi hyväksyä sitä, että jotkut ovat onnellisia ja on onnellinen perhe ja kaikki on hyvin. Mutta niin ei vaan voi yksinkertaisesti olla, niin sitten yritetään aina kaivella jotain.

Forssellin mukaan virheellinen uutisointi ja juorut saattavat aiheuttaa vahinkoa niiden kohteiksi joutuneille.

– Koska me ollaan julkisuudessa, niin eihän me olla tavallaan ihmisiä kenellekään, vaan mehän ollaan vaan viihdettä.

Videolla Forssell vakuuttaa, että tapahtumat, joista pettämishuhut saivat alkunsa, on jo käsitelty, eikä niissä ole mitään epäselvää. Forssell sanoo, ettei hänen aviomiehensä ole tehnyt mitään väärää.

Metti ja Mikael Forssell menivät naimisiin vuonna 2014.

Ex-jalkapalloilija Mikael Forssell ja hänen vaimonsa, bloggaaja Metti Forssell muuttivat kahden lapsensa kanssa kesäkuun alussa Ullanlinnasta ydinkeskustaan.

Metti julkaisi toukokuun lopulla blogissaan kirjoituksen asuntoprojektista ja siitä, millaisia sisustusratkaisuja he uuteen kotiinsa haluavat. Päätösten tekeminen osoittautui haastavammaksi kuin mitä Metti olisi ajatellut.

Joitain ratkaisuja pari oli jo tuolloin lyönyt lukkoon. Kirjoituksessaan Metti kertoo, että varmojen valintojen listalla on muun muassa kalanruotoparketti, seinäpaneeleja ja runsaasti marmoria.

Myös parin lapset Lilia, 6, ja Lucas, 3, on huomioitiin tulevassa asumisratkaisussa. Bloggaaja kirjoitti, että lapset tarvitsevat ehdottomasti omat kylpyhuoneensa.

– Tämä on yksi varma päätös, jonka löimme lukkoon pohjan osalta. Molemmille lapsille tulee siis omat kylpyhuoneet heidän makuuhuoneidensa yhteyteen. Itse en välttämättä olisi halunnut ”kuluttaa” tähän neliöitä, mutta monet ovat minua ja meitä vakuutelleet, että tämä on hyvä päätös, Metti kirjoitti.

– Uskon ja tiedän, että oman kylpyhuoneen tärkeys korostuu ajan myötä ja lisäähän se hurjasti asuinmukavuutta, kun jokainen voi käydä omissa kylpyhuoneissaan milloin haluaa, hän jatkoi.

Lisäksi listalta löytyi myös Mikael Forssellin toiveita. Metti kirjoitti, että jalkapallovalmentajana toimiva Mikael haluaa kotiin kultaiset suihkut ja hanat.

– Tämä on lähinnä mieheni toive, mutta ei hänen tarvinnut minua tähän kauaa suostutella. Kultaiset hanat haluamme keittiöön ja kylpyhuoneisiin, Metti kirjoitti.

Mikael ja Metti Forssellin muutto paljastui huhtikuussa, kun heidän asuntonsa tuli myytäväksi hulppeaan 3,7 miljoonan euron hintaan. Tuolloin asuntoilmoituksessa kerrottiin, että Ullanlinnassa sijaitseva vuonna 1911 valmistunut kerrostalo on arkkitehti Karl Lindahlin suunnittelema.