Hollywoodin komedialegenda Carl Reiner on kuollut 98-vuotiaana

Näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaa Carl Reiner on kuollut.

Komedialegenda Carl Reiner on kuollut 98-vuotiaana, uutisoivat Variety ja People. Varietyn ja Peoplen mukaan Reinerin kuolinsyy oli luonnollinen. Hän kuoli maanantai-iltana kotonaan perheensä ympäröimänä.

Reiner voitti uransa aikana yhdeksän Emmy-palkintoa. Hänet tunnettiin näyttelijänä, ohjaajana ja käsikirjoittajana. Hän ohjasi Steve Martinin tähdittämän elokuvan Superhulttio.

Reiner myös näytteli lukuisissa elokuvissa, joista tunnetuimpia ovat Ocean's Eleven, Ocean’s Twelve ja Ocean’s Thirteen -elokuvat ja Mel Brooksin Mieletön maailman historia.

Reinerin oma elämän pohjalta syntyi 1960-luvulla Yhdysvalloissa huippusuosittu The Dick Van Dyke Show. Tätä ohjelmaa pidetään Reinerin tärkeimpänä saavutuksena.

Reinerin vuonna 1958 julkaisemasta omaelämäkerrallisesta romaanista Enter Laughing tehtiin menestynyt Broadway-näytelmä. Reiner on myös kirjoittanut muistelmateoksen My Anecdotal Life: A Memoir, joka julkaistiin vuonna 2003.

Reiner syntyi ja kasvoi New Yorkissa, Bronxissa. Opintonsa hän suoritti Georgetownin yliopistossa pääaineenaan ulkoasiainhallinto. Toisen maailmansodan aikana Reiner palveli Tyynenmeren viihdytysjoukkojen teatterissa, jonka toiminnasta vastasi näyttelijä Maurice Evans.

Reiner meni vuonna 1944 naimisiin Estelle Reinerin kanssa. Pariskunta oli naimissa yhteensä 64-vuotta. He saivat kolme lasta, joista vanhin on elokuvaohjaaja Rob Reiner.

Reinerilla on tähti Hollywood Walk of Famella. Hänelle myönnettiin vuonna 1999 Amerikkalaisen huumorin Mark Twain -palkinto. Reiner kuuluu Television Academy Hall of Fameen.

Reiner näytteli yhä viimeisinä vuosinaan ja oli aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä.