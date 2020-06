Katie Pricen tyttären syntymäpäiväjuhlat saivat ikävän käänteen – kohukaunottaren poika kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan

Katie Pricen poika kärsii harvinaisesta geneettisestä oireyhtymästä.

Ex-glamourmalli Katie Pricen poika Harvey Price kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan Princess-siskopuolensa syntymäpäiväjuhlista.

18-vuotias Harvey kärsii Prader-Willi syndroomasta, joka aiheuttaa muun muassa painonnousua ja käytösongelmia, kertoo The Sun.

Harvinaiseen geneettiseen oireyhtymään liittyy myös lievä tai keskivaikea kehitysvammaisuus. Harveylla on autismikirjon häiriö ja hän on osittain sokea.

Katie Price kuvattuna lastensa Princessin, Harveyn, ja Juniorin kanssa.

– Harvey on viety paikalliseen sairaalaan testeihin. Hän ei voinut hyvin eilen ja tänään hän näytti oireita, jotka vaativat välitöntä lääketieteellistä huomiota, Pricen edustaja kertoi The Sunille.

– Katie tunnisti merkit ja tiesi milloin soittaa ambulanssin. Hänen odotetaan pääsevän sairaalasta myöhemmin tänään.

Harvey oli juhlimassa kotonaan siskopuolensa Princessin 13-vuotissyntymäpäiviä. Princess on Katie Pricen vanhin tytär laulaja Peter Andren kanssa. Harveyn isä on jalkapalloilija Dwight Yorke.

Katie Price ja Dwight Yorke tapailivat vuonna 2001, mutta erosivat pian sen jälkeen, kun Harvey oli syntynyt.

Kohukaunotar väittää, että jalkapalloilija on nähnyt poikaansa vain muutaman kerran. 41-vuotiaalla ex-glamourmallilla on yhteensä viisi lasta, joilla on kolme eri isää.

Harveyn isä on jalkapalloilija Dwight Yorke.

Pricella on on riittänyt huolia viime aikoina, sillä nainen on tehnyt täyden konkurssin. Price ajautui konkurssiin tuhlattuaan koko 53 miljoonan euron omaisuutensa.

Kohukaunottaren omaisuus hupeni, sillä hän käytti valtavia summia lomiin, kosmeettisiin toimenpiteisiin ja hulppeisiin lahjoihin.

Konkurssin myötä pesänhoitaja otti haltuunsa Pricen jäljellä olevat varat ja omaisuuden. Lehtitietojen mukaan Pricella oli velkaa päätä huimaavat 934 000 euroa.

Price hakeutui myös muutama vuosi sitten vieroitushoitoon huumeista ja alkoholista.

Katie Pricen vauhdikas ura alkoi 90-luvulla. Hän otti 17-vuotiaana itse yhteyttä paikalliseen mallitoimistoon Lontoossa. Pian tyttö käveli näytöslavoilla ja poseerasi miestenlehtien keskiaukeamilla.

Sittemmin Price on ottanut lukemattomia kauneusleikkauksia ja muuttanut nimensä Katrina Infieldista Katie Priceksi. Hänen rintansa suurennettiin jo parikymppisenä B-kupista F-kuppiin.