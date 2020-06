Sara Sieppi rehellisenä sosiaalisen median aiheuttamista paineista: erityisesti yksi seikka saa missikaunottaren ahdistumaan

Sara Sieppi tietää, ettei sosiaalisessa mediassa kaikki ole sitä miltä näyttää.

Entinen Miss Suomi, nykyinen juontaja ja sometähti Sara Sieppi, 29, kertoo avoimesti Instagramissa sosiaalisen median aiheuttamista paineista. Hän tietää, että sosiaalisen median kiiltokuvat ovat usein kaukana todellisuudesta.

– Tunnen harvemmin mitään paineita somesta, koska ymmärrän, että siellä elämä on välillä aika huijattua. Elämä voi olla tosi toisenlaista, mitä siellä näyttää. Kuvia muokataan, ja se kuulostaa aika hullulta. Sen takia en jaksa tuntea paineita siitä, Sieppi kuvailee Instagramin Stories-osiossa.

Sieppi kuitenkin myöntää videolla sängyssä maatessaan, että aamuisin hän kokee paineita olla jo aikaisin tekemässä asioita, sillä niin monet muut näyttävät tekevän somen perusteella.

– En ole mikään aamuihminen, ja sitten näen ihmisiä, jotka ovat käyneet jo aamulenkillä ja uimassa. Heillä on hyvä fiilis, ja itse vasta heräilen ja mietin, että pitäisikö munkin, vaikka siellä ensinäkin sataa vettä.

– Että onko se OK välillä ottaa keksikuppi ja pari keksiä, kunnes huomaa sen olevan tyhjä? Mun mielestä se on välillä sallittua, mutta samaan aikaan kokee painetta siitä, että pitäisi olla jossain muualla, missikaunotar pohtii.

Sieppi työskentelee sosiaalisen median parissa, joten some on saumaton osa hänen arkeaan. Hän on julkaissut Instagramissa lähes 2 500 päivitystä. Upeiden kuvien lisäksi hän on avannut myös tavallista arkeaan, kun esimerkiksi maanantaina kuvatussa videossa hän esitteli siivoamatta jäänyttä vaatehuonetta.

– Tässä se on nyt on. Upea, Sieppi kuvaili näkymää vaatehuoneelle, jossa lojui iso kasa vaatteita lattialla.

Alun perin Torniosta kotoisin olevalla Sara Siepillä on takanaan jo lähes kymmenen vuoden ura julkisuuden parissa. Hän nousi otsikoihin vain 19-vuotiaana Miss Suomi -kilpailusta. Tätä nykyä Sieppi tunnetaan paremmin sosiaalisen median vaikuttajana, jolla on yli 184 000 seuraajaa.

Sieppi juhli hiljattain 29-vuotissynttäreitään. Syntymäpäivän kunniaksi järjesti hulppeat ”kotibileet”.

Juhlien ohjelmasta vastasivat suomalaistähdet. Siepin syntymäpäiviä kutsuttiinkin somessa nimellä ”festarit”, sillä illan esiintyjäkaarti oli pitkä. Lavalle nousivat muun muassa Petra, Pikku G, Etta, Janna ja Sini Sabotage.