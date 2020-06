Ruotsalaistähti Dolph Lundgren, 62, kihlautui 24-vuotiaan personal trainerin kanssa puolen vuoden seurustelun jälkeen – ex-tyttöystävältä jäätävä reaktio

Dolph Lundgren seurusteli ex-tyttöystävänsä kanssa liki kymmenen vuotta.

Ruotsalainen Hollywood-tähti Dolph Lundgren, 62, kihlautui hiljattain 24-vuotiaan Emma Krokdalin kanssa. Legendaarisesta Rocky IV -elokuvasta tunnettu Lungren julkaisi viime viikolla kihlajaiskuvan personal trainerina työskentelevän Krokdalin kanssa Instagramissa.

– Täällä Ruotsissa tapahtui jotakin todella erityistä, Lundgren paljasti.

Kuvassa norjalaiskaunotar esittelee sormustaan kameralle samalla kun pari juhlistaa kihlautumistaan kuohuvalla. Krokdal esittelee näyttävää sormustaan myös omalla Instagram-tilillään.

Lundgrenin ex-tyttöystävä Jenny Sandersson, 39, ei kihlajaisuutista purematta niellyt. Lindgren ja Sandersson seurustelivat liki kymmenen vuotta ja päätyivät kihloihin asti. Eron jälkeenkin he olivat vielä tekemisissä.

Sandersson kertoi Instagramissaan, että he olivat vielä yrittämässä suhdetta uudelleen, mutta yhtäkkiä uusi tyttöystävä astui kuvioihin.

– Kiitos vaan varoituksesta ja sitoutumisesta. Tämä on se, mihin törmään, kun menen ostoksille Ruotsissa, Sandersson kirjoitti.

– Olen pahoillani tästä päivityksestä, mutta kun kunnioitusta ei heru tippaakaan, minun on sanottava nämä asiat ääneen. En ansaitse tätä ja sinä tiedät sen, hän tylytti.

Kuvassa Lindgren ja hänen ex-tyttöystävänsä Jenny Sandersson kesällä 2019.

Sandersson kertoi Expressenille muuttaneensa hiljattain takaisin Ruotsiin Los Angelesista. Hän totesi olevansa hyvin surullinen siitä, etteivät he tällä hetkellä edes pysty puhumaan toisilleen.

– En ole katkera, vaan pahoillani siitä, että olen menettänyt niin läheisen ystävän, Tukholmassa kampaajana työskentelevä Sandersson kertoi lehdelle.

– Olen kuitenkin päässyt tämän yli ja tavannut itsekin jonkun toisen. Toivon, että voimme kaikki olla ystäviä tulevaisuudessa, hän jatkoi.

Myös Lundgrenin 24-vuotias Ida-tytär on kommentoinut isänsä suhdetta. Hän otti kihlajaisuutisen hyvillä mielin vastaan.

– Hän on hyvä nainen. Emme ole kovin läheisiä, mutta tulemme toimeen. Tärkeintä on, että isäni on onnellinen. Siskoni Greta ei ole vielä tavannut häntä, mutta se tulee toivottavasti tapahtumaan pian, hän kuvaili Bathina-podcastissa Aftonbladetin mukaan.

Kuvassa Lundgrenin vanhempi tytär Ida.

Instagramissa kihlajaisuutinen sai näyttelijän seuraajilta varsin ristiriitaisen vastaanoton. Osa paheksui asiaa jo siksi, että näyttelijän toinen tyttäristä on samanikäinen Krokdalin kanssa ja toinen on 19-vuotias. Seuraajat innostuivat ironisesti onnittelemaan Lundgrenin omaa tytärtä kihlautumisesta.

– Tyttäresi on mennyt kihloihin? Hienoa!

– Onnea tyttärellesi ja hänen kumppanilleen!

– Tyttäresi näyttää ihastuttavalta.

– Onnittelut tyttärellesi! Kuka on se onnekas mies?

– Menetkö naimisiin tyttäresi kanssa?

Osa tähden faneista kuitenkin onnitteli vilpittömästi näyttelijää ja tämän uutta rakasta kihlauksesta.

Pariskunta kuvattuna joulukuussa 2019.

Pariskunta on seurustellut noin puoli vuotta. Lundgren tapasi norjalaiskaunottaren tämän työpaikalla kuntosalilla Los Angelesissa. Pari julkisti suhteensa tammikuussa, minkä jälkeen he ovat näyttäytyneet yhdessä julkisesti useaan kertaan.

Emma Krokdal kommentoi suhdetta VG-lehdelle tammikuussa. Krokdal kertoi haastattelussa, että heillä on paljon yhteistä ja he tulivat heti tavattuaan hyvin toimeen.

– Treenasimme välillä yhdessä ja samalla tutustuimme paremmin. Kaikki tuntui luonnolliselta, hän kertoi.

24-vuotiasta naista ei parin ikäero häiritse.

– On se ollut hieman outoa myös meille, mutta tulemme hyvin juttuun. Emme juurikaan ajattele ikäeroamme enää, molemmille liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä. Dolph on myös ikäisekseen hyvin nuorekas, Krokdal huomautti VG-lehden haastattelussa.

Dolph Lundgren on myös ollut naimisissa ruotsalaisen Anette Qvibergin kanssa. Parilla on kaksi tytärtä, Greta ja Ida.

Dolph Lundgren muistetaan erityisesti legendaarisesta Ivan Dragon roolistaan toimintaelokuva Rocky IV:ssa. Ennen näyttelijänuraa Lundgren oli menestynyt kamppailu-urheilija.