Playboyssa poseerannut Erika Helin kamppailee finaalipaikasta legendaarisen miestenlehden kansikuvakilpailussa – paljastaa, miksi lähti mukaan rohkeaan kisaan

Portugalin Playboylle poseerannut Erika Helin on mukana miestenlehti Maximin legendaarisessa Covergirl-kilpailussa, jossa on vuosien saatossa nähty useita suomalaiskaunottaria.

Vuoden 2018 Miss Suomi -kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut Erika Helin on kuluneiden kahden vuoden aikana ehtinyt olla monessa mukana. Viime syksynä hän toteutti yhden suurimmista unelmistaan ja poseerasi legendaarisen Playboy-miestenlehden portugalilaisversiolle.

Nyt Helin, 26, on lähellä toteuttaa myös toisen suuren haaveen. Hän on nimittäin mukana yhdysvaltalaislehti Maximin Cover Girl-kilpailussa, jossa etsitään uutta kansikuvatyttöä maailmanlaajuisesti tunnetulle miestenlehdelle. Aiemmin suomalaiskaunottarista kilpailuun ovat ottaneet osaa muun muassa Elina Tervo sekä Isabell Ljungdell.

– Onhan tämä ihan mahtavaa. Kilpailussa tosin on niin monta vaihetta, etten itsekään ole ihan perillä, missä nyt mennään, hyväntuulinen Helin toteaa Ilta-Sanomille.

Helin nousi julkisuuteen vuoden 2018 Miss Suomi -kilpailusta.

Helin on kuitenkin päässyt moniosaisessa kilpailussa jo siihen pisteeseen, että seuraava vaihe on finalistien valinta. Hän kuitenkin muistuttaa, että kilpailussa on hänen lisäkseen edelleen mukana satoja naisia kamppailemassa finaalipaikoista.

– Meillä on nyt menossa ryhmä-äänestys. Heistä sitten voittajat menevät finaalikierrokselle. En tiedä, onko suomalaisia ollut siellä saakka koskaan aiemmin, Helin iloitsee.

– Voittohan olisi ihan unelmien täyttymys. Sitten voisin kuolla onnellisena, hän nauraa.

Vaikka Helinillä on kuluneiden kahden vuoden aikana riittänyt kysyntää mallimarkkinoilla, on nuori nainen edelleen pitänyt kiinni leipätyöstään it-alalla. Helin kuitenkin tunnustaa toivovansa, että voisi tulevaisuudessa luopua nykyisestä pestistään ja elättää itsensä täysin mallintöillä. Tämä toive oli mielessä myös silloin, kun Helin päätti hakea mukaan Maximin järjestämään kilpailuun.

– Kyllä mä toivon, että voisin vaikka vuodeksi lähteä kiertämään maailmaa ja irtisanoutua tuosta päivätyöstäni. Tehdä vaan kuvauksia ja matkustella, Helin huokaa.

– Vielä en tosin oikein osaa sanoa, onko tämä kilpailu juuri lisännyt näkyvyyttäni maailmalla. Maxim ei ole ainakaan vielä virallisesti esitellyt kilpailijoita missään. Mutta toivon, että tämä auttaisi ottamaan taas yhden askeleen lähemmäs sitä unelmaa, hän lisää.

Helin kertoo haaveilevansa siitä, että voisi elättää itsensä täysin mallintöillä.

Toistaiseksi Helin on kuitenkin viihtynyt Suomessa ja viettää omien sanojensa mukaan villiä sinkkukesää pääkaupunkiseudulla. Hän paljastaa tosin haaveilevansa, että löytäisi miehen, jonka kanssa nauttia kesäisestä Helsingistä.

– Kyllä mä voisin käydä treffeillä vaikka joka päivä. Joku voisi viedä mut vaikka kuumailmapallolennolle, Helin nauraa.

– Kesä on siitä ihanaa aikaa, että joka kadun kulmalla tulee vastaan komeita miehiä ja kauniita naisia. Mikäs sen parempaa, hän hehkuttaa.

Talousvaikeudet piinaavat

Maxim on järjestänyt suosittua Cover Girl-kilpailuaan jo vuosien ajan. Cover Girl-kilpailussa valta on täysin äänestäjillä, jotka saavat äänestää suosikkiaan kerran ilmaiseksi ja muuten pientä maksua vastaan. Voittajalle puolestaan on luvassa runsaasti palstatilaa suositussa lehdessä. Kilpailu on aiemmin järjestetty syksyllä, joten sen aikaistaminen on kiihdyttänyt spekulaatioita Maximin tarkoitusperistä.

New York Post julkaisikin hiljattain artikkelin, jossa se kertoi lehden aikaistaneen tämän vuoden Cover Girl-kilpailuaan useilla kuukausilla tavoitteenaan paikata tuloksellisia tappioita. Vaikka Maxim on Playboyn jälkeen kenties maailman tunnetuin miestenlehti, on se kärsinyt viime vuosina taloudellisista vaikeuksista.

Kyseisen artikkelin mukaan Maxim yrittikin houkutella nuoria, erityisesti sosiaalisessa mediassa laajalti tunnettuja naisia osallistumaan kilpailuun lupaamalla äänestämisestä syntyvien tuottojen menevän puhtaasti hyväntekeväisyyteen. Pian kuitenkin selvisi, että lehti aikoo pitää itsellään jopa 75 prosenttia tuotoista, lahjoittaen sotaveteraaneja tukevalle Jared Allen’s Home for Wounded Warriors -järjestölle vain loput 25 prosenttia.

New York Postin julkaisemasta artikkelista selviää, että esimerkiksi vuonna 2018 Maxim nettosi Cover Girl-kilpailustaan voittoa 1,3 miljoonaa dollaria. Hyväntekeväisyyspottia kuitenkin kertyi tuolloinkin vaivaiset 444 dollaria. Kyseisenä vuonna suomalaiskaunottaria nähtiin kilpailussa jopa kaksin kappalein, kun Isabella Ljungdellin lisäksi yleisön äänistä kilpaili myös Marianne Kallio.

Kokonaisuudessaan Maxim on tehnyt tappiota jo useamman perättäisen vuoden ajan, eikä kurssi näytä kääntyvän parempaan tänä vuonna. Vuonna 2020 lehti on nimittäin New York Postin mukaan tehnyt jo ensimmäisellä vuosineljänneksellään 32 000 dollaria tappiota. Maxim ei ole toistaiseksi paljastanut, koska tämän vuoden Cover Girl-kilpailun voittaja kruunataan.