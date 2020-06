Justin Bieber poseerasi suomalaisyrityksen aurinkolaseissa miljoonayleisölle – firman toimitusjohtaja: ”Tuskin tässä suurta vahinkoa on päässyt syntymään”

Laulaja Justin Bieber poseerasi Hailey-vaimonsa julkaisemassa kuvassa suomalaisyrityksen valmistamissa aurinkolaseissa.

Poptähti Justin Bieberin Hailey-vaimo julkaisi hiljattain Instagram-tililinsä tarinat-osiossa kuvan, jossa pariskunta poseeraa kameralle neonvihreät aurinkolasit päässään. Haileylla on Instagramissa huimat 27,6 miljoonaa seuraajaa.

Vaikka ensikatsomalta kuva näyttääkin vain suloiselta otokselta onnellisesta nuoresta parista, huomattiin suomalaisessa aurinkolaseja valmistamassa Nopeet-yrityksessä nopeasti, että supertähden aurinkolasit olivat itseasiassa heidän käsialaansa. Uutinen kantautui yrityksen toimistolle varhain maanantaiaamuna.

– Kuulimme pari viikkoa sitten, että Los Angelesissa majaansa pitävä PR-agenttimme oli heittänyt Justinille lasit. Mukava huomata, että poika oli tykännyt blehoista, Nopeiden toimitusjohtaja Ville Wendelin kommentoi asiaa firman lähettämässä tiedotteessa.

Nopeet on Suomessa vuonna 2015 perustettu kansainvälinen aurinkolasibrändi, joka on ollut viime ajat kovassa noususuhdanteessa. Nopeiden aurinkolaseja on nähty aiemmin myös muiden maailmantähtien, kuten Billie Eilishin ja Black Eyed Peas -yhtyeestä tutun will.i.amin yllä. Nyt heidän joukkoonsa liittyi myös Bieber. Sitä, aiheuttiko Bieberien kuva myyntipiikin, Nopeilta ei kommentoitu.

– Emme ole koskaan hirveästi fanittaneet Bieberin musiikkia, mutta onhan hän korkean profiilin hahmo, joten tuskin tässä suurta vahinkoa on päässyt syntymään, Wendelin totesi tiedotteessa.

Justin Bieber, 25, ja Hailey Bieber, 23, avioituivat vuonna 2018. Pariskunta asuu nykyisin Kanadassa, joka on myös Justin Bieberin kotimaa. Bieber on yksi 2000-luvun tunnetuimmista miesartisteista. Hänen suurimpia hittejään ovat Baby, Yummy ja Boyfriend.

Arizonasta kotoisin Hailey Bieber ( o.s. Baldwin) on vuonna 1996 syntynyt malli, joka tunnetaan myös television puolelta. Hailey Bieber on luonut näyttävän uran mallina toimien muun muassa Tommy Hilfigerin ja Ralph Laurenin mainoskasvona. Hailey on näyttelijä Stephen Baldwinin tytär ja hänen setänsä on näyttelijä Alec Baldwin.