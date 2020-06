Ex-radiojuontaja ja yrittäjä Lauri Salovaara kohtalokkaassa ratsastusonnettomuudessa: ”Halvaantuminen lähellä”

Lauri Salovaaran ratsastustunti päättyi ambulanssikuljetukseen.

Juontajana ja yrittäjänä tunnettu Lauri Salovaara loukkaantui perjantaina ratsastusonnettomuudessa. Salovaara kertoo tapahtuneesta julkisessa Facebook-päivityksessä, jonka mukaan hän oli ratsastustunnilla lentänyt pää edellä maahan hevosen selästä.

Salovaara oli saanut noin kuukauden ratsastustauon jälkeen uuden hevosen, jonka kanssa estetunti ei sujunut mutkitta. Hän aavisti, että edessä olisi haastavampi tunti.

– Kävelimme hyvin hiljaa, jolloin tämä heitti pään oikein kunnolla taakse, jonka seurauksena tasapainoni horjui. Ja siihen finishing touchina heppa pukitti koko takaruumiin ilmaan ja potkaisi, joka toimi kuin piiska. Lensin komeassa kaaressa hevosen pään yli laskeutuen tonttiin pää ja olkapää edellä! Salovaara kuvailee tapahtunutta.

Maassa ollessaan hän tajusi tilanteen vakavuuden ja pyysi soittamaan ambulanssin.

– Tunsin heti ettei kaikki ole kunnossa ja kampesin itseni polvilleni hetkeksi puhaltelemaan. Otin paukkuliivin pois ja yritin liikuttaa kättä. Liikkuihan se, mutta sellaisella rutinalla, että pyysin soittamaan ambulanssin.

Ambulanssia odotellessa Salovaaralla oli vaikeuksia pysyä tajuissaan.

– Siitä sitten traumapolin kautta kuvauksiin ja lopulta osastolle. Tulos: aivotärähdys, solisluu pirstaleina ja hampaasta lohkesi pala. Kantositeen kautta pyritään saamaan luut takaisin yhdeksi ja kuntoutuksen myötä mies takaisin ratsaille, hän kirjoittaa.

Salovaara kertoo päässeensä kotiin sairaalasta, mutta toipuminen jatkuu. Myös ratsastus jää toistaiseksi tauolle. Hän peräänkuuluttaa kunnollisia turvavarusteita, kuten ratsastusliiviä ja kypärää, jotka pelastivat hänet tällä kertaa pahimmilta seurauksilta.

– Halvaantuminen olisi ilman näitä ollut lääkäreiden mukaan lähellä, hän painottaa.

Lauri Salovaara tuli tunnetuksi hankkeestaan, jossa hän aikoi hankkia startup-omistusten kautta miljoonaomaisuuden 500 päivässä. Hanke päättyi vuoden 2018 heinäkuussa. Salovaara laski tuolloin projektin loppusaldoksi 1 134 600 euroa.

Salovaara on tehnyt töitä myös radion parissa. Häntä on kuultu muun muassa Radiomafian (nykyinen YleX) sekä Kiss FM:n taajuksilla. Salovaara teki Kiss FM:n aamulähetyksiä kesällä 2006 Susanna Laineen kanssa. Radioura jatkui sen jälkeen muun muassa Radio Novalla, Radio Suomipopilla sekä Radio Aallossa. Salovaara on nähty myös televisio-ohjelmissa.