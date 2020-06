Prinsessa Madeleine avasi suhdettaan kruununprinsessa Victoriaan – läheisten siskosten välejä hiertää valitettava este

Ruotsin prinsessat Madeleine ja Victoria ovat parhaita ystäviä keskenään, mutta heilläkin on hetkiä, jolloin erimielisyydet kärjistyvät riidoiksi.

Ruotsin prinsessa Madeleine, 38, ja Victoria, 42, ovat hyvin läheisiä, mutta kuten kaikilla sisaruksilla, heilläkin on ollut omat haasteensa.

Vaikka he pitävät itseään parhaina ystävinä, heillä on myös aikoja, jolloin kaksikon välille syntyy riitoja. Vieraillessaan Göteborgin kirjamessuilla 2019 Madeleine intoutui puhumaan sisarustensa keskinäisistä väleistä. Hän jopa vastasi kysymykseen siitä, riitelevätkö kuninkaalliset sisaret koskaan.

– He ovat fantastisia ja välittävä, mutta joskus he voivat olla hyvin kiireisiä. Ja sisarukseni ovat kuin kaikki sisarukset, joskus voin olla hyvin vihainen heille. Mutta silti rakastan heitä ja he ovat parhaita ystäviäni, prinsessa Madeleine vastasi.

Prinsessa perheineen asuu tällä hetkellä Yhdysvalloissa puolison Chris O’Neillin töiden takia, joten työkiireiden lisäksi sisarusten väliin astuu pitkä välimatka.

Madeleine on äiti kolmelle pienelle lapselle.

Vuosien varrella myös heidän roolinsa ovat muuttuneet. Kun he olivat nuorempia, Victorian tiedettiin olevan hieman pomottava isosisko ja Madeleine taas perheen vahvatahtoinen hurmuri. Nykyään heillä on varsin erilaiset roolit kuninkaallisessa perheessä, mutta heillä on myös paljon yhteistä, koska he ovat molemmat äitejä taaperoikäisille lapsille.

Isosisko Victoria on myös aina tukenut prinsessa Madeleinea. Kuninkaallisten lasten ollessa pieniä, kruununprinsessa toimi eräänlaisena ylimääräisenä äitinä sisarilleen, ja tänäkin päivänä Madeleine kääntyy siskonsa puoleen kriisitilanteissa.

Esimerkiksi kun Madeleine erosi kihlatustaan Jonas Bergströmistä skandaalin saattelemana vuonna 2010, kruununprinsessa matkusti pikkuiskonsa luokse New Yorkiin tämän tueksi.

Madeleinen poikaystävät, pukeutuminen ja etenkin juhliminen ovat päätyneet usein lööppeihin. Prinsessa sai kyseenalainen bileprinsessan tittelin vuosia sitten, kun hän seurueineen oli vielä tuttu näky Tukholman yökerhoissa.

Kun kuninkaallisen perheen sisarukset olivat nuorempia, Victorian tiedettiin olleen hieman pomottava isosisko.

Prinsessa Madeleinen ja prinssi Carl Philip ovat aina näyttäneet erityisen läheisiltä, mutta heidän välejään on puolestaan hiertänyt aikoinaan se, että Madeleinen oli vaikea hyväksyä veljensä suhdetta tämän nykyiseen vaimoon Sofia Hellqvistiin.

Erityistä kitkaa sisarusten väleihin on luonut se, että vaikka Carl-Philip tuki kiltisti siskoaan tämän kihlauksen päättymistä seuranneen skandaalin aikana, ei Madeleine suostu hyväksymään veljensä mielitiettyä.