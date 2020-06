Suzanne Somers paljasti, miten hän keksi legendaarisen Ostos-tv-mainoksen: keikisteli aviomiehelleen pelkissä alusvaatteissa ja 500 taalan piikkikoroissa

Näyttelijän mukaan idea kuuluisasta ThighMaster-mainoksesta syntyi pukuhuoneessa.

Näyttelijä ja tv-persoona Suzanne Somers tunnetaan parhaiten ikonisen Thighmaster-kuntoilulaitteen keulakuvana. Somers mainosti kuntoilulaitetta ostos-tv:ssä 1980-luvulla.

ThighMaster- eli suomennettuna Reisimestari-laitteella oli tarkoitus treenata reisistä kauniit, timmit ja hoikat pumppailemalla laitetta jalkojen välissä.

73-vuotias Somers paljasti Entrepreneurin haastattelussa mistä idea kuuluisasta ThighMaster-mainoksesta syntyi. Näyttelijä myös kertoo mistä sai suositun kuntolaitteen käsiinsä.

– Ihmiset esittelivät ideoitaan meille, ja tämä nainen esitteli The V-Tonerin, mikä on hyvin epäseksikäs nimi. Hän tuli taloomme ja näytti miten se toimii.

Somers tunnetaan mainoksen lisäksi useista televisiosarjoista.

Nainen hehkutti laitteen tehoavan ylävartaloon, rintalihaksiin, ja käsivarsiin. Somers kertoo kysyneensä toimiiko kuntoilulaite sisäreisille, johon nainen oli vastannut myöntävästi.

– Sinä päivänä saimme sen omistusoikeuden ja nimesimme sen ThighMasteriksi.

Laitteen ikonisessa mainoksessa korkokenkiin pukeutunut Somers kävelee ruudun poikki esitellen treenattuja jalkojaan.

Miesääni kehuu jalkoja upeiksi, jolloin Somers alkaa hehkuttamaan ThighMasteria. Näyttelijä paljastaa nyt, että idea kuuluisaan mainokseen syntyi pukukopissa.

Suzanne Somers kuvattuna vuonna 1979.

Somers kertoo ostaneensa Manolo Blahnik-merkkiset kengät, jotka maksoivat 500 dollaria, eli noin 445 euroa. Näyttelijä huolestui pukuhuoneessa aviomiehensä reaktiosta kenkien hintaan.

– Joten kävelin ulos pukuhuoneestani alusvaatteissani ja sanoin miehelleni: ”Pidätkö uusista kengistäni”. Ja hän sanoi: ”Upeat jalat!”, Somers kertoo haastattelussa.

– Sitten sanoin: ”Herranjestas, tuo on se mainos!”. Me myimme 10 miljoonaa ThighMasteria heti alkuun. Se myy vielä tänä päivänäkin, vaikka emme mainosta.

Somers on kirjoittanut 27 kirjaa terveydestä. Näyttelijä on tehnyt myös lähes kaksi vuosikymmentä uraa televisiossa. Somersin mukaan hänet tunnetaan silti parhaiten ThighMaster-mainoksesta.

– Se oli oikea tuote, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikealla keulakuvalla. Kaikki oli oikein. Se oli täydellinen myrsky.

Somers on ollut naimisissa Alan Hamelin kanssa jo yli 40 vuoden ajan.

Uransa aikana Somers on tähdittänyt muun muassa televisiosarjoja Starsky & Hutch, Three’s Company, Step by Step sekä Candid Camera. Naisella on oma tähti Hollywoodin Walk of Famella.

Somers on ollut naimisissa Alan Hamelin kanssa jo yli 40 vuoden ajan. Nainen avasi pitkän avioliittonsa saloja vuonna 2017 julkaisemassaan kirjassa Two’s Company: A Fifty-Year Romance with Lessons Learned in Love, Life & Bussiness.