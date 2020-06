Kimmo Vehviläinen julkaisi rohkean kuvan ilman alushousuja poseeraavasta Petra-rakkaastaan – kommenttikentässä alkoi välittömästi kiivas sananvaihto

Kimmo Vehviläinen jakoi Instagram-tilillään kuvan naisystävästään, joka poseeraa ilman alushousuja. Kuva sai radiojuontajan seuraajat hieraisemaan silmiään.

Radiojuontaja Kimmo Vehviläinen kertoi tammikuussa löytäneensä rinnalleen uuden rakkaan. Hän julkaisi tuolloin omalla Instagram-tilillään yhteiskuvan vaaleahiuksisen, Petra-nimisen naisen kanssa ja hehkutti olevansa rakastunut mies.

Sunnuntaina Vehviläinen julkaisi jälleen kuvan naisystävästään omalla Instagram-tilillään. Kuvaan lisätystä paikkatunnisteesta päätellen pariskunta on viettänyt hellepäiviään mökkeillen Porvoon Emäsalossa.

– Kiitos helle 2020. Kiitos elämä. Tällaisen annoit, Vehviläinen hehkutti kuvatekstissään.

Vehviläisen seuraajat kiinnittivät kuitenkin välittömästi huomiota varsin erikoiseen seikkaan, sillä he huomasivat suosikkijuontajan naisystävän poseeraavan kuvassa ilman alushousuja. Havaintoa seurasikin välittömästi kiivas sananvaihto Vehviläisen julkaiseman kuvan kommenttikentässä.

– Jättäisin kyllä nämä kuvat ihan itselle. Vähän ihmetyttää, eräs kommentoi.

– Mä oon aina luullut, et junnut jakaa näitä alaston kuvia mut Kimmokin, komppasi toinen.

– Rakkaus on ihana asia, mutta minullakin lapset ja kaikki Instassa. Siksi suodattaisin, totesi kolmas.

Suurin osa kuvaa kommentoineista kuitenkin halusi välittää onnittelunsa rakastuneelle parille. Monet myös totesivat, ettei alastomuudessa ole mitään ihmeellistä. Sekä Vehviläinen että hänen naisystävänsä Petra kävivät myös vastaamassa kuvaan jätettyihin negatiivisiin kommentteihin sydänhymiöillä.

– Kelpaa kaunista näytellä, ei tuossa ole mitään hävettävää. Onnea rakkaudelle, eräs Vehviläisen seuraajista toivotteli.

Vehviläinen erosi keväällä 2018 vaimostaan kahden avioliittovuoden jälkeen. Pari ehti olla yhdessä yli kymmenen vuoden ajan. Vehviläisellä on myös kaksi tytärtä: Wilma, 20, sekä Peppi, 18. Tyttärien äidistä Vehviläinen erosi jo kun tyttäret olivat pieniä.

Vehviläinen haki avioeroa Johanna-vaimostaan yksin kesäkuussa 2018. Toisen vaiheen hakemus tuli käräjäoikeuteen huhtikuussa 2019. Vehviläinen on kertonut aiemmin Me Naiset -lehdelle, että hänen suhteensa Johanna-vaimoon on ollut on-off-suhde: pariskunta erosi suhteensa aikana kahdesti ennen lopullista avioeroa.

Uutta Petra-rakastaan Vehviläinen hehkutti myös alkuvuodesta IS:lle antamassaan haastattelussa. Vehviläinen kertoi tuolloin, että pariskunta on käynyt pitkiä keskusteluja, joissa he ovat puhuneet avoimesti siitä, mitä suhteelta toivovat.

– Meillä on nyt vimma olla toiselle mieliksi ja tehdä kilttejä asioita. Se kuuluu suhteen alkuvaiheeseen, mutta olemme jo puhuneet siitäkin, että jossain vaiheessa tämä voi arkistua. Mutta jos haluaa olla toiselle kiltti, en näe, miten se voisi mennä pieleen. Se on itsekkyyden ja välinpitämättömyyden vastakohta, Vehviläinen kertoi tuolloin.