Bachelor-kaunotar hehkuttaa suomalaisrakastaan Instagramissa – viettivät karanteeniajan yhdessä vain kahden kuukauden seurustelun jälkeen

Haley Ferguson seurustelee AHL-kiekkoilijana tunnetun Oula Palveen kanssa.

Amerikan Bachelor-sarjasta tuttu tosi-tv-kaunotar Haley Ferguson jakoi virallisella Instagram-sivullaan suloisen yhteiskuvan suomalaisen poikaystävänsä Oula Palveen kanssa.

Ferguson työskentelee nykyisin pilates-ohjaajana. Kaunottaren suomalaisrakas Palve tunnetaan AHL-kiekkoilijana.

Kuvassa mustaan hihattomaan toppiin pukeutunut Ferguson istuu Palveen vieressä. Kuvatekstissä tv-tähti kertoo viettäneensä karanteeniajan yhdessä poikaystävänsä kanssa.

Fergusonin mukaan suomalaisrakas pääsi myös tapaamaan tosi-tv-kaunottaren perhettä ja ystäviä.

– Kolme ja puoli kuukautta karanteenissa yhdessä, vain kahden kuukauden tapailun jälkeen. Me teimme sen, Ferguson kirjoittaa julkaisussa.

– Parempi puoliskoni lähti Suomeen tänään ja tulee olemaan niin outoa herätä ilman häntä vierelläni, mutta olen niin iloinen, että hän pääsi tapaamaan kaikki perheenjäseneni ja ystäväni, ja nyt hän pääsee kotiin näkemään omiaan vietettyään 10 kuukautta täällä Yhdysvalloissa.

Ferguson kertoo myös rukoilevansa, että koronapandemian aiheuttama kansainvälinen matkustuskielto päättyy pian.

– Nähdään Ruotsissa rakkaani, Ferguson kirjoittaa julkaisussa.

Naisen seuraajat kiiruhtivat hehkuttamaan pariskuntaa julkaisun kommenttiboksissa

– Te olette niin söpöjä!

– Miten kaunis pariskunta! Pysykää terveinä ja turvassa.

– Jösses, olette upea pariskunta.

Monet tosi-tv-tähden seuraajista myös toivottivat Palveelle turvallista matkaa Suomeen.

– Turvallista matkaa rakkaallesi.

–Turvallista matkaa Oula, sinua tullaan kaipaamaan Yhdysvalloissa!

28-vuotias entinen SM-liigan tähtihyökkääjä Palve teki NHL-sopimuksen Pittsburgh Penguinsin kanssa viime vuonna. Hän on pelannut lähinnä AHL-joukkue Wilkes-Barre/Scranton Penguinsissa.

Haley Ferguson tavoitteli rakkautta amerikkalaisohjelmassa yhdessä siskonsa Emily Fergusonin kanssa. Haley nähtiin sekä The Bachelor -ohjelmassa että Bachelor In Paradise -sarjassa. Kaksosilla on myös oma ohjelma The Twins: Happily Ever After?.