Ikonisen New York -logon luonut graafikko Milton Glaser on kuollut

Yhdysvaltalainen graafikko Milton Glaser on kuollut.

Hän kuoli New Yorkissa perjantaina, jolloin hän täytti 91 vuotta. Glaserin kuoleman vahvisti hänen puolisonsa Shirley Glaser.

Milton Glaser tunnetaan etenkin hänen New Yorkille luomastaan logosta: I (minä) punainen sydän NY (New York). Hän loi logon vuoden 1977 kampanjalle, jolla mainostettiin New Yorkin osavaltiota matkailukohteena.

Glaser suunnitteli myös muun muassa mainosjulisteen Bob Dylanin vuonna 1967 ilmestyneelle albumille. Juliste muistetaan etenkin Dylanin psykedeelisistä hiuksista.

Hän suunnitteli myös suositun tv-sarjan Mad Menin viimeisen kauden julisteen. Sarja päättyi 2015.

Glaser syntyi 1929 New Yorkin Bronxissa Unkarista tulleeseen maahanmuuttajaperheeseen.

– Me menetimme suurenmoisen suunnittelijan ja suuren newyorkilaisen, sanoi New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo.