Jasper Pääkkösen vekkuli samojedinpentu hurmaa Instagramissa: yritti saada maistiaisen isäntänsä kalastussaappaista

Taiga-koira opettelee uusia taitoja Jasper Pääkkösen Instagram-videossa.

Näyttelijä Jasper Pääkkösen koira riemastuttaa Instagramissa. Taiga-niminen samojedinpentu esiintyy suloisessa videossa Pääkkösen Instagram-tilin tarinaosiossa. Sama video lisättiin myös Taiga-koiran omalle talesoftaiga-nimiselle Instagram-tilille. Videolla pentu opettelee noudattamaan Pääkkösen ohjeita.

Videolla Jasper Pääkkönen yrittää opettaa koiraansa tottelemaan käskyjä. Suomeksi ja englanniksi ohjeita antava Pääkkönen kutsuu Taigaa hyväksi tytöksi koiran onnistuttua. Valkoinen pörröpallero ojentaa tassunsa ja kyyristyy pyydettäessä, mutta hetken kuluttua sen huomio herpaantuu. Pentu lähtee innokkaasti kohti lähettyvillä olevia kumisaappaita, mutta Pääkkönen yrittää estää sitä iskemästä hampaitaan niihin.

– Älä syö saappaita, älä syö saappaita! Taiga ei! Pääkkönen estelee kameran takana englanniksi.

Kuvatekstissä lukee Pääkkösen ja Taiga-koiran kuvitteellinen keskustelu:

Jasper: ”Älä syö saappaita.”

Taiga: ”En syö saappaita, haukottelen vain.”

Videon alle on kertynyt kommentteja, joissa seuraajat ihastelevat vielä tottelevaisuutta opettelevaa koiraa.

Pääkkönen julkaisi omalla tilillään myös kaksi iloisen kesäistä potrettia lemmikkinsä kanssa. Aurinkolaseihin sonnustautunut Pääkkönen ja kiltisti poseeraava Taiga lekottelevat kuvaparissa nurmikolla. Pääkkönen kutsuu koiraa kuvatekstissä kalakaverikseen. Kuva keräsi liudan ihastelevia kommentteja ja hymiöitä. Moni kiinnitti huomiota kaksikon samankaltaiseen poseeraukseen.

– Kaksi karvakuonoa, kommentoi eräs seuraajista.

– Jotain samaa niis on...

– Kuin kaksi marjaa!

Pääkkönen hankki Taiga-pennun toukokuun lopussa yhdessä puolisonsa Alexandra Escatin kanssa.

Jasper Pääkkösellä on sivurooli Spike Leen uudessa elokuvassa.

Pääkkönen on mukana huippuohjaaja Spike Leen tuoreessa Da 5 Bloods -elokuvassa. Elokuva ottaa kantaa mustien amerikkalaisten kohtaloon Vietnamin sodassa. Pääkkösellä on pieni sivurooli Seppo-nimisenä aktivistina. Elokuva julkaistiin Netflixissä kesäkuun alkupuolella. Näyttelijä on tehnyt Spike Leen kanssa aiemmin yhteistyötä BlacKkKlansman-elokuvassa.