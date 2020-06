HS: Irina Björklund paimentaa nykyään vuohia Etelä-Ranskassa – harmaahiuksista näyttelijää ei ole tunnistaa uusista kuvista

Näyttelijä kertoo HS:lle olevansa onnellinen kotonaan pienessä maalaiskylässä.

Näyttelijä Irina Björklund kertoo Helsingin Sanomien tuoreessa haastattelussa syksyllä nähtävästä uudesta tv-sarjastaan ja elämästään Ranskassa.

Noin seitsemän vuotta sitten perheineen eteläranskalaiseen pikkukylään muuttanut Björklund näyttelee Rauhantekijä-sarjassa pääosaa, rauhanneuvottelija Ann-Mari Sundellia. Sarja on tehty Ylen kanssa yhdessä muiden pohjoismaisten yleisradioiden kanssa.

Björklund esiintyy sarjassa hyvin erinäköisenä kuin mitä hänet on totuttu näkemään. Näyttelijää ei ole tunnistaa Sundellin roolissa harmaassa lyhyessä hiustyylissä. Björklund kertoo HS:n haastattelussa olevansa tällä hetkellä elämäänsä tyytyväinen. Onnellisuus on tullut työn ja rauhallisen maalaiselämän kautta.

– Olen kiitollinen, että olen tehnyt töitä päästääkseni tähän pisteeseen, joka täyttää oman onnen mittakaavat. Tämä on se onni, mitä olemme itsellemme rakentaneet, Björklund kertoo Helsingin Sanomille.

HS:n haastattelusta käy ilmi, että onnelliseen elämään Ranskassa kuuluvat yllättäen myös vuohet, joita Björklund käy paimentamassa metsässä. Vuohet ovat Björklundin mukaan tärkeitä, sillä ne pitävät alueen pusikkoa matalampana, mikä on metsäpaloille alttiilla alueella hyvä asia. Björklundin kolmihenkisellä perheellä on parisenkymmentä vuohta.

– No se on semmoinen metsikkö, mihin niitä vuohia viedään ja tuodaan pois”, Björklund kertoo haastattelussa.

Rauhantekijässä näyttelee myös Mikko Nousiainen, jonka kanssa Björklund teki töitä myös 20 vuotta sitten Levottomat-elokuvassa.

Irina Björklund ja hänen puolisonsa näyttelijä Peter Franzén ovat asuneet poikansa kanssa Ranskassa vuodesta 2013. Muutto ranskalaisiin maalaismaisemiin oli melkoinen, sillä tätä ennen perhe asui Los Angelesissa. Franzén on kertonut aiemmin Ilta-Sanomille, ettei tiedä aikovatko he muuttaa enää Suomeen. Vuodesta 1996 naimisissa olleet Björklund ja Franzén tapasivat opiskeluaikoina teatterikorkeakoulussa.

Irina Björklund esiintyi Flow Festivalin pallolavalla Helsingin Suvilahdessa vuonna 2016.

Kansainvälisissä elokuva- ja tv-tuotannoissa nähdyt Björklund ja Franzén viettävät töidensä puolesta välillä pitkiäkin aikoja poissa kotoa. Björklund on nähty muun muassa vuoden 2010 elokuvassa The American, jossa hän näyttelee huippunäyttelijä George Clooneyn rinnalla. Franzén puolestaan tunnetaan suositusta Vikings-tv-sarjasta.

Björklund on luonut uraa näyttelemisen lisäksi laulajana. Pitäessään taukoa näyttelemisestä Björklund keskittyi musiikin tekemiseen. Björklund on levyttänyt musiikkia ranskan kielellä, ja hän onkin saavuttanut suosiota nykyisessä kotimaassaan. Björklund on tulkinnut suomalaiskappaleita uudelleen ranskan kielellä sovitettuina. Ranskaa sujuvasti puhuva Björklund on asunut maassa jo lapsena.