Kaksi fania syytti Justin Bieberiä seksuaalisesta ahdistelusta – nyt laulajatähti haastaa naiset oikeuteen ja vaatii heiltä valtavia korvauksia

Justin Bieberin, 26, juristien mukaan kahden naisen Twitterissä esittämät ahdistelusyytteet ovat tekaistuja.

Poptähti Justin Bieber syyttää kahta naista kunnianloukkauksesta, uutisoi People. Tapahtumaketju sai alkunsa, kun kaksi fania, Danielle ja Kadi, väittivät hiljattain Twitterissä laulajan syyllistyneen seksuaaliseen ahdisteluun.

Nyt Bieberin lakimiehet ovat kuitenkin todenneet kyseisten poptähteä vastaan esitettyjen syytteiden olevan yksinkertaisesti mahdottomia. Lakimiesten mukaan Bieberin syyttömyys molempiin tapauksiin voidaan tarvittaessa myös todistaa virallisten dokumenttien avulla. Peoplen mukaan laulaja vaatiikin naisilta yhteensä 20 miljoonan dollarin korvauksia perättömien väitteiden esittämisestä.

– Danielle väittää, että häntä ahdisteltiin seksuaalisesti Four Seasons -hotellissa maaliskuussa 2014. Bieber ei kuitenkaan majoittunut kyseisessä hotellissa maaliskuussa 2014, ja on olemassa lukuisia todistajia ja dokumentteja jotka todistavat Daniellen väitteen olevan pahantahtoinen valhe, Bieberin taustajoukkojen oikeudelle lähettämässä dokumentissa todetaan.

– Danielle paikansi ahdistelutapauksensa Four Seasons -hotelliin, koska Bieber tiettävästi illallisti hotellin ravintolassa maaliskuussa 2014 ja näin ollen hän oletti, että Bieber majoittui hotellissa. Mutta vaikka Bieber illallisti hotellissa, hän EI majoittunut siellä, lausunto jatkuu.

Bieber kiistää kiivaasti häntä vastaan esitetyt väitteet.

Bieberin taustajoukkojen mukaan Bieber oli kyseisenä iltana silloisen tyttöystävänsä Selena Gomezin seurassa ja heidän majoittuneen yhteisten ystäviensä seurassa vuokraamassaan asunnossa. Kyseisen asunnon vuokraamisesta on Bieberin lakimiesten mukaan olemassa myös kuitti.

Toinen faneista puolestaan totesi Bieberin ahdistelleen häntä seksuaalisesti toukokuussa 2015, New Yorkissa sijaitsevassa Langham-hotellissa. Hän kertoi Twitter-päivityksessään Bieberin kutsuneen hänet aamuyöstä hotellihuoneeseensa ja sitten ahdistelleen häntä.

– Nämä syytteet ovat yksinkertaisesti mahdottomia. Ei ole epäilystäkään, etteivätkö hänen päivityksensä sosiaalisessa mediassa tai syytöksensä olisi väärennettyjä, Bieberin lakimiesten lähettämässä dokumentissa todetaan samalla huomioiden, että syytökset esittänyt Kadi on ollut laulajan fani jo pitkään.

– Hän halusi epätoivoisesti tavata hänet, saada häneltä huomiota ja julkisuutta, dokumentissa todetaan.

Bieberin asianajajat totesivat myös, että todellisuudessa laulaja oli vuosittaisen Met-gaalan jatkoilla siihen aikaan, kun Kadi väittää ahdistelun tapahtuneen. Lakimiesten mukaan Bieberin olinpaikan voivat tarvittaessa todistaa lukuisat silminnäkijät.

Myös Bieber itse otti ahdistelukohuun kantaa omalla Twitter-tilillään. Hän totesi, että haluaa oikaista väitteitä, sillä seksuaalinen ahdistelu ei ole asia, johon laulaja suhtautuisi kevyesti.

– Halusin puhua asiasta välittömästi, mutta kunnioituksestani kaikkia niitä uhreja kohtaan, jotka painivat näiden asioiden kanssa päivittäin halusin odottaa, että saan kerättyä kaikki faktat, Bieber kirjoitti Twitterissä.

– Jokainen ahdistelusyyte tulisi ottaa erittäin vakavasti ja juuri tämän vuoksi vastaukseni oli tarpeellinen. Tämä tarina on kuitenkin faktojen valossa mahdoton ja tämän vuoksi tulemme työskentelemään yhdessä Twitterin ja virkavallan kanssa ja etenemme asiassa oikeusteitse, hän jatkoi.

Justin Bieber on naimisissa malli Hailey Baldwinin kanssa.

Justin Bieber nousi kuuluisuuteen vuonna 2008 hitillään One Less Lonely Girl ollessaan vasta 14-vuotias. Hän on julkaissut lukuisia listahittejä, joista tunnetuimpia ovat muun muassa Baby, Boyfriend sekä What Do You Mean. Hän on naimisissa malli Hailey Bieberin (o.s. Baldwin) kanssa. Vuosien varrella Bieber on puhunut avoimesti päihdeongelmistaan sekä julkisuuden ja lapsitähteyden mukanaan tuomista paineista.