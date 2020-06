Näyttelijä Emma Roberts, 29, odottaa esikoistaan – lapsen isä muistetaan takavuosien hittielokuvasta

Hittielokuvista tunnettu näyttelijä Emma Roberts on raskaana.

Näyttelijä tunnetaan suosituista Scream Queens- ja American Horror Story -tv-sarjoista.

Näyttelijä Emma Roberts odottaa raportoidun mukaan ensimmäistä lastaan poikaystävänsä Garrett Hedlundin kanssa, kertoo Mirror.

29-vuotias Roberts tunnetaan muun muassa suosituista Scream Queens- ja American Horror Story -tv-sarjoista.

Robertsin ja Hedlundin suhde paljastui vuoden 2019 maaliskuussa, kun heidät nähtiin kävelemässä käsi kädessä Los Angelesissa.

Myöhemmin heidät nähtiin kuhertelemassa New Yorkissa, ja sisäpiirin lähteet hehkuttivat pariskuntaa erottamattomaksi. Roberts tai Hedlund eivät kuitenkaan ole koskaan julkisesti kommentoineet suhdettaan tai edustaneet yhdessä, vaan he ovat pitäneet asian piilossa julkisuudelta.

Emma Roberts ja Garrett Hedlund aloittivat seurustelun vuonna 2019.

Pari kuvattiin yhdessä pian Robertsin erottua America Horror Story -vastanäyttelijästään Evan Petersistä. Roberts ja Peters ehtivät seurustella seitsemän vuoden ajan, ja olivat eron aikaan kihloissa.

Näyttelijänä työskentelevä 35-vuotias Garret Hedlund muistetaan erityisesti vuonna 2004 ensi-iltansa saaneesta Troija -elokuvasta. Hedlund on lisäksi tähdittänyt muun muassa elokuvia Tron sekä Country Strong. Hän seurusteli näyttelijätähti Kristen Dunstin kanssa vuosien 2012 ja 2016 välisenä aikana.

Emma Roberts aloitti näyttelemisen kuuluisan tätinsä Julia Robertsin jalanjäljissä. Hän sai ensimmäisen roolinsa 9-vuotiaana vuoden 2001 Blow -elokuvasta, jossa hän näytteli Johnny Deppin kanssa.

Emma Roberts kuvattuna vuoden 2019 joulukuussa.

Roberts on kokeillut myös musiikkiuraa, ja hän julkaisi Unfabulous and More -studioalbuminsa vuonna 2005, ennen paluutaan näyttelijämaailmaan.

Hänet on sittemin nähty muun muassa hittielokuvissa Nancy Drew, We're the Millers ja Valentine's Day.

Myös useat muut tähdet odottavat perheenlisäystä vuonna 2020. That ‘70s Show -tv-sarjasta tunnettu näyttelijä Topher Grace paljasti tammikuussa odottavansa toista lastaan vaimonsa Ashley Hinshawin kanssa. Laulajatähti Grimes julkisti myös raskautensa tammikuussa.