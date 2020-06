Kymmenien miljoonien seuraama YouTube-tähti joutui rasistisen kohun keskelle ja yritti piilottaa kaiken – lopettaa nyt uransa

YouTube-tähti Jenna Marbles, oikealta nimeltään Jenna Mourney kertoo lopettavansa kanavansa rasistisen kohun seurauksena.

YouTube-tähti ja koomikko Jenna Mourney ilmoitti kymmenille miljoonille seuraajilleen torstaina lopettavansa kanavansa rasistisista videoistaan kohtaamansa kritiikin seurauksena.

Sosiaalisessa mediassa Jenna Marbles -nimellä tunnettu Mourney, 33, joutui kohun keskelle, kun lukuisat hänen vanhoista videoistaan nousivat pintaan rodulliseen tasa-arvoon liittyvään Black Lives Matter -kampanjan myötä. Mourney kertoi uutiset julkaisemallaan videolla, jonka hän otsikoi yksinkertaisesti ”viestiksi”. Hän nosti siinä itse esiin muun muassa videon, jolla hän maalasi kasvonsa mustiksi imitoidakseen rap-artisti Nicki Minajia.

Blackface edustaa vanhaa rasistista teatteriperinnettä, joka kuvaa tummaihoisia stereotyyppisesti karrikoiden.

Jenna Marbles YouTube-uransa alkuaikoina vuonna 2014.

Mourney on julkaissut myös aasialaisia ja naisia halventavia ”huumorivideoita”. Hän kertoo piilottaneensa lukuisia videoitaan viime päivinä, mikä on herättänyt vain lisää kysymyksiä kohun tiimoilta.

– Minun ei ollut tarkoitus tehdä blackfacea, Mourney sanoo tuoreella videolla.

– Haluan kertoa, kuinka uskomattoman pahoillani olen, jos olen koskaan loukannut sinua videollani tai imitoinnillani. Se ei koskaan ollut tarkoitukseni ja se ei ole ok. Se on häpeällistä, se on kamalaa ja toivon, että se ei olisi osa menneisyyttäni.

Tubettaja korostaa, että videot ovat kuvattu hänen kanavansa alkuaikoina.

– Toistaiseksi kanavani ei voi olla olemassa. Luulen, että aion mennä eteenpäin ja lopettaa tämän kanavan.

– Haluan olla varma, että tekemäni materiaali ei loukkaa ketään, joten minun pitää lopettaa. Toistaiseksi tai lopulliseksi.

Mourney perusti kanavansa vuonna 2010, minkä jälkeen sen tilaajamäärä on kasvanut yli 20 miljoonaan. Hänen videoitaan on katsottu siellä yli kolme miljardia kertaa. Mourney on suosittu myös muilla sosiaalisen median alustoilla: Instagramissa häntä seuraa lähes 6 miljoonaa käyttäjää.

Mourneyn päätös on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Monet ovat ylistäneet tubettajan tapaa kantaa vastuuta tuottamastaan sisällöstä ja virheistään, vaikka niistä olisi kulunut aikaa.

– Hänestä huomaa, että hän on pahoillaan.

– Kaikista ihmisistä teidän piti kiusata sitä tyyppiä, joka ei ansainnut sitä.

– Jos Jenna Marbles lähtee YouTubesta, muistakaa, miksi hän teki niin.