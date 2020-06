Matti Esko hankki 35 vuotta sitten kesämökin ja pisti paikan uuteen uskoon – tällaista on laulajan idyllinen arki Puumalassa

–Parasta Puumalassa on rauha ja luonto, sanovat Matti ja Pirjo erämaajärven niemenkärjessä seisovan mökkinsä rannalla.

Laulaja Matti Eskosta tuli kesäpuumalalainen 35 vuotta sitten.

Minulla on teille mansikkapaikka, myyjä sanoi Matti ja Pirjo Eskonniemelle 35 vuotta sitten.

He olivat tulleet katsomaan mökkiä, mutta myyjä tarjosi heille tonttia muualta.

Hän tunnisti Matti Eskon. Tämän laulu Rekkamies oli tuolloin suuri hitti.

Rekkamiehestä saaduilla rahoilla Eskonniemet päättivät hankkia kesämökin.

– Tulimme tänne ja ihastuimme tähän niemeen, Pirjo Eskonniemi kertoo mökkinsä keittiössä.

Mökki sijaitsee niemenkärjessä erämaajärven rannalla Puumalassa.

– Niemi sopii Eskonniemille, Matti Esko naurahtaa.

– Täällä tulee korpitolloksi, alkaa pelätä ihmisiä, Matti Esko naurahtaa mökki terassillaan Pirjo-vaimon seurassa.

Mökki on saanut nimekseen Huitukka. Neliöitä siinä on noin 60.

Hirsinen päärakennus on hyvin pidetty. Terassilta avautuu rauhoittava järvimaisema. Tänne on keikoilta hienoa palata. Rannan savusaunassa saa lempeät löylyt.

Alussa oli vähän toisenlaiset tunnelmat.

– Kun tulimme tänne, kalliolla oli kokolattiamattoja, niitä oli aivan älyttömästi, Matti Esko muistelee.

Niiden tarkoitus ei koskaan selvinnyt.

He aloittivat raivauksen ja veivät paljon tavaraa pois. Edellinen asukas oli ollut siisti ihminen. Kaikki naulat olivat järjestyksessä purkeissa.

– Matti on rakentanut täällä ja purkanut, Pirjo Eskonniemi kertoo.

– Ihan amatöörimiehiä olen. Olen ollut ammattimiehen mukana, Matti Esko sanoo.

Huitukka, niin kuin Eskonniemet kesämökkiään kutsuvat, on vanha hirsinen rakennus, jossa on noin 60 neliötä. Päärakennuksen lisäksi 3 500 neliön tontilla on nukkuma-aitta, savusauna ja vaja.

Eskonniemillä on oma niemi erämaajärven rauhassa.

Vierasmaja sijaitsee pihapiirissä.

Lähin naapuri on näköetäisyydellä, mutta pihassa vallitsee lumoava rauha.

Matti ja Pirjo eivät osaa kuvitellakaan kesää ilman mökkiä. Siitä on tullut tärkeä paikka. Mökkikausi alkaa joka vuosi maaliskuussa ja päättyy lokakuussa.

– Voi seurata jäiden lähdön ja lintujen muuton, Pirjo Eskonniemi sanoo.

Tänä vuonna he tulivat mökille jo maaliskuun alussa ennen koronaepidemian alkamista. Kun Uudenmaan rajat menivät kiinni, he päättivät kunnanjohtajan luvalla jäädä. Mökillä oli turvassa tartunnoilta.

– Olemme nahistelleet tuttua nahinaa ja seuranneet luontoa, Matti Esko kertoo.

Molempia naurattaa. Lähes 50 vuotta yhdessä ollut pari tuntee toisensa läpikotaisin.

Pirjo sanoo aina luottaneensa Mattiin. – En ole koskaan ajatellut, että Matti pettää.

Matti on mökillä Masa vaan.

Hiljaisena keväänä on ollut aikaa ajatella.

– Tämäkin piti vielä kokea. Kun on kokenut väritelevision tulon, kännykät ja vielä koronan, kyllä on yhdelle sukupolvelle tapahtunut, Matti Esko sanoo.

Hän on miettinyt, jatkuuko elämä enää samanlaisena koronaepidemian jälkeen.

– Arvojärjestys on muuttunut. Kyllä pärjää vähemmälläkin. On ihan turha hössöttää. Paljon halvemmaksi tulee, kun ei kuluta.

Keikat ovat menneet koronatilanteen takia, mutta elämä ei ole silti hirveästi muuttunut. Keikkoja on muutenkin ollut vähemmän kuin vauhtivuosina.

– Ei viitsi enää pää kolmantena juosta, Matti Esko sanoo.

– Kyllähän mä tiedän, että sä olet kaivannut keikkoja, Pirjo Eskonniemi sanoo.

Kumpaakin hymyilyttää. Tässä sitä taas nahistaan, hyväntahtoisesti.

– Välillä ottaa päähän, kun tuo Matti ei ole yhtään käytännön ihminen, Pirjo Eskonniemi kertoo.

– Pitää ottaa silloin huumorilla ja lähteä kävelemään ulos.

12-vuotias Aapo kulkee vapaana mökillä.

Mökin keittiö on Pirjon valtakunta. Sen sydän on puuhella.

Keittiö on Pirjon valtakunta. Hänellä on maailman ihanin puuhella. Siinä hän tekee kaikki ruoat. Kahvipöydässä on nytkin Pirjon leipomaa kaalipiirakkaa ja suklaakakkua.

– Puuhella antaa mökkiin lämmön ja tunnelman. On kiva laittaa kunnolla ruokaa, kun työelämässä oli kiire. Matti oli aina maailmalla, kampaajana elämäntyönsä tehnyt Pirjo Eskonniemi sanoo.

– Pirjo on hoitanut perheen, työnsä ja ukkonsa. Onhan siinä yhdelle ihmiselle työsarkaa, Matti Esko sanoo.

He ovat olleet yhdessä kouluajoista. Molemmat kävivät samaa ammattikoulua Oulussa. Pirjo opiskeli kampaajaksi ja Matti kirjaltajaksi. Hän ehti olla kirjaltajan ammatissa kaksi vuotta ennen kuin musiikki vei.

– Ollaan ihmetelty itsekin, miten ollaan pysytty näin kauan yhdessä, mutta miksi vaihtaisi, kun on hyvän kaverin löytänyt. Saa mennä ja tulla ja on luotto toiseen, Matti Esko sanoo.

– Itsensä kanssa on kaikkein vaikein olla. Sitten kun itsensä ymmärtää, alkaa olla hyvä toisen kanssa, Pirjo Eskonniemi sanoo.

Matti Esko nyökkää.

– Niinhän se on, hän sanoo.

Pirjo sanoo aina luottaneensa Mattiin.

– En ole koskaan ajatellut, että Matti pettää. Jos pettää, niin itsensähän se pettää, Pirjo Eskonniemi sanoo.

Perhe on molemmille lähellä sydäntä. Lapsenlapset ovat viettäneet paljon aikaa mökillä isovanhempien kanssa. Nyt he ovat jo 15- ja 11-vuotiaita ja kaverit ovat tärkeitä.

– Parasta aikaa avioliitossa on ollut, kun lapset olivat pieniä. Olen sanonut kaikille, että nauttikaa siitä ajasta, Pirjo Eskonniemi sanoo.

Porsaat tervehtivät vieraita etupihalla.

Puumalan satama houkuttelee ihmisiä juttusille.

Tavallisena kesänä Eskonniemillä käy mökillä paljon vieraita. Molemmat ovat seurallisia.

Silloin istutaan rannassa nuotiopaikalla, paistetaan makkaraa ja lausutaan runoja.

– Olemme keksineet runoja, Matti on laulanut ja ollaan näytelty Nasse-setää, Pirjo Eskonniemi sanoo.

Pirjo on aamuihminen. Hän herää aamulla jo seitsemän pintaan, kun Matti nukkuu kymmeneen. Aamulla Pirjo kiertää yksin pihalla ja ihailee luontoa.

– Kun Matti herää, teen hänelle puuron, Pirjo kertoo.

Matti on innokas nikkaroitsija. Hän esittelee pihalla tekemäänsä puista porttia, joka johtaa savusaunalle.

– Tässä on käytetty heinäseipäitä, hän kertoo.

Matti ja Pirjo Eskonniemi ovat olleet yhdessä jo kouluajoista.

Mökin pihasta näkee, että täällä asuu aktiivisia ihmisiä. On tikkataulu, kaksi soutuvenettä ja kanootti.

Valtava halkopino muistuttaa isosta koivusta, joka on kaadettu hiljattain pihalta.

Pirjolla on pihamaalla kasvilaatikkoja, joissa hän viljelee yrttejä.

Luonnonkukille on löytynyt myös käyttöä.

– Suopursussa on ihana tuoksu, kun laittaa sen saunaveteen, Pirjo Eskonniemi kertoo juhannusperinteestään.

Tänä kesänä savusaunassa on linnunpesä. Saunaa ei voi nyt käyttää, kun lintu on asettunut sinne.

Sen sijaan voi lämmittää paljun ja istua siellä kylmänäkin päivänä myssy päässä.

– Parasta täällä on ihana rauha ja luonto, Matti Esko sanoo.