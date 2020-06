Venäläisten suosikkinäyttelijällä Ville Haapasalolla on ollut Puumalassa mökki neljä vuotta. Siksi oli luontevaa perustaa tänne pikku leipomo.

Ville Haapasalolle oma mökkikunta Puumala on henkeäsalpaava paikka. Nyt työttömäksi jääneellä näyttelijällä on Puumalassa hatsapurileipomo.

Puumalan satama-alueella käy kuhina.

Kännykkäkamerat räpsyvät, kun näyttelijä Ville Haapasalo touhuaa pienen myyntikioskinsa edessä.

Koronaepidemian takia työttömäksi jäänyt Haapasalo on perustanut Puumalaan kahden miehen hatsapurileipomon.

Suolaisella juustolla höystettyjä georgialaisia leipiä voi ostaa viime viikon perjantaista lähtien Puumalan satamatorin kioskista.

Haapasalolla on kokemusta myös georgialaisten ravintoloiden pitämisestä ja hän on tehnyt kirjan georgialaisesta keittiöstä.

– Et sie myis miulle jo yhtä, eläkeläismies pyytää Ville Haapasalolta.

Kiinnostus on kova, vaikka Haapsalo joutuu nyt myymään ei oota. Tänä kesäkuun tiistaina leivotaan Haapsalon oman pienleipomon ensimmäinen iso hatsapurisatsi.

– Aion leipoa ison määrän, sillä kuten näkyy, ei tänne kannata tulla muutaman hatsapurin kanssa, sillä ne loppuvat heti, Ville Haapasalo sanoo.

Venäjällä ja Suomessa tavallisesti täystyöllistetty näyttelijä on viettänyt kesämökillään Puumalassa kolme kuukautta. Elokuva- ja teatterityöt ovat tällä hetkellä jäissä.

– Olen istunut kaksi kuukautta ja opiskellut internetin välityksellä leipomoalaa, Ville Haapasalo kertoo.

Haapasalon pienleipomo sijaitsee entisellä kalankäsittelylaitoksella lähellä Puumalan keskustaa. Apuna hänellä on georgialainen ammattileipuri.

Ville Haapasalon leipomossa työskentelee georgialainen leipuri.

– Hatsapurilla on Georgiassa oma liputuspäivä. Se on rasvainen hapanmakea taikina, jonka sisällä on suolaista juustoa.

Haapasalon versiossa juusto on leivottu sisään. Leipä paistetaan kuumassa uunissa kullanruskeaksi.

– Yhdessä hatsapurissa on 1300 kaloria, Haapasalo mainostaa paikallisista Rapion myllyn jauhoista tehtyä herkkua.

Hän aikoo olla itse satamakioskissa myymässä joka päivä. Niin kauan kuin asiakkaita riittää, vaikka jouluun asti.

– Meillä näyttelijöillä on aika hiljaista nyt. Mun villi veikkaus on, että tänä vuonna ei tarvitse tehdä näyttelijän töitä. On aika tehdä jotakin muuta, Haapasalo kertoo.

Ville myy georgialaisia hatsapuri-leipiä omasta myyntivaunustaan Puumalan satamatorilla siltatornin juuressa.

Jos taloudellista puolta ei tarvitsisi miettiä, Puumalassa vietetyt koronakuukaudet olisivat Haapasalosta hänen elämänsä parhaat.

– En ole ollut ikinä näin paljon lasteni kanssa. Olisi ollut fantastista ilman tätä koronan sivujuonnetta.

Haapasalo on Puumalan kylänraitilla tuttu näky. Neljä vuotta sitten hän osti Puumalasta kesämökin. Puumala on hänen mielestään Suomen hienoimpia paikkoja.

– Täällä on luontoa, puhdasta vettä ja mäkiä. En ole tasaisten paikkojen ihminen.

Koronakevät on tuonut elämään aamuiset sauvakävelylenkit. Samalla on päässyt tutustumaan uusiin paikkoihin. Se on ollut Haapasalosta fantastista.

– Täällä on henkeäsalpaavia paikkoja. Haaveenani on 60 kilometrin pyörälenkki. Ehkä poljen sen joskus yöllä, kun ei päivällä ehdi.