Näyttelijä Jarmo Mäkinen osti hetken mielijohteesta unelmiensa kesämökin – pian paikan historiasta selvisi varsin yllättävä seikka

Näyttelijä Jarmo Mäkisen lomaunelma sijaitsee Puumalassa saaressa Saimaan sydämessä.

Näyttelijä Jarmo Mäkisen jyhkeän hahmon erottaa Puumalan satamassa jo kaukaa.

Taustalla välkkyy sininen Saimaa, laakeana kuin Pohjanmaa.

On kesäkuu, ja kesä on alkanut täällä Savon sydämessä.

Puumalan kotisatamalaiturissa seisoo vieri vieressä mitä upeampia veneitä. Yksi veneistä kuuluu Jarmo Mäkiselle, joka omistaa 12 kilometrin päässä saarimökin.

Jarmo Mäkinen käy joka päivä Puumalan keskustassa. Venematka on 12 kilometriä.

Hän on parkkeerannut matkaveneensä satamalaituriin kauppareissun ajaksi.

Nyt matka Haapasaareen alkaa.

– Venematka on siirtyminen toiseen maailmaan, Jarmo Mäkinen sanoo tarttuessaan tottuneesti veneen ruoriin.

Moottori jyrähtää käyntiin. 15 minuutin kuluttua ollaan perillä.

Kesämökki Saimaalla, Suomen Gibraltarilla, oli pitkäaikainen haave. Jarmo Mäkisen vaimo Milla Vehviläinen oli viettänyt kesiä Savonlinnan lähellä.

Pariskunnalla oli myös hyviä kokemuksia vuokramökkeilystä Saimaalla.

Puumala löytyi, kun siellä mökkeilevä näyttelijä Ville Haapasalo kehuskeli, kuinka mahtavaa ja avuliasta Puumalassa on.

– Ville sanoi, että puumalalaisten ihmisten asenne on, että kaikki onnistuu, Jarmo Mäkinen kertoo.

Jarmo Mäkisen mökkiprojekti alkoi sillä, että hän hankki Puumalasta veneen, jotta pääsi katsomaan saaritontteja.

Ensin Jarmo Mäkinen hankki Puumalasta veneen ja venepaikan, että pääsisi katsomaan myytäviä saaritontteja.

Äitienpäivänä 2017 oli kylmä sää, kun hän nousi seurueineen veneestä talvivaatteissa Haapasaaren edustalla. Mukana olivat myös vaimo Milla ja hänen veljensä Klaus.

– Koko tontti oli täynnä maitoleppää ja haapaa. Ajattelin, että aika ryteikköinen paikka, Jarmo Mäkinen kertoo.

He ihastuivat. Tontille paistoi ilta-aurinko. He tekivät kaupat vähän yli hehtaarin tontista, vaikka se oli ensimmäinen, jota he kävivät katsomassa.

– Täältä löytyy vielä edullisia tontteja. Hinta oli kohtuullinen.

Puumalaan ajaa Helsingistä vähän yli kolme tuntia. Se ei Mäkistä haittaa. Hän ei kaipaa tunnin mökkimatkaa.

Salvoksen toimittama mökki istuu hyvin maisemaan.

Ensimmäinen kesä 2017 saaressa oli kuin seikkailu. Nelihenkinen perhe nukkui siskonpedeissä varastossa. Ruoka kypsennettiin grillissä.

Lisärakennus valmistui jo ensimmäisenä kesänä. Siinä on pieni makuuhuone ja kuivakäymälä.

– Olin täällä rakennustyömaalla rakennusporukan hanslankarina, Jarmo Mäkinen kertoo.

Nyt mökissä on valot. Sunwindin aurikosähkö asennettiin kesäkuussa.

Päärakennus valmistui isännän kuusikymppisten aikaan kesällä 2018. Puumalan kunnan arkkitehti Kimmo Hagman piirsi Millan ajatukset paperille ja suunnitteli 27-neliöisen hirsirakennuksen.

– Vaatimaton tämä on, mutta meille tämä riittää, Jarmo Mäkinen kertoo.

Päärakennuksen suurista ikkunoista avautuu näkymä Saimaan syväväylälle. Vastarannalta ei erota ihmisiä eikä rakennuksia.

Nytkin syväväylällä kulkee rahtilaiva tukkikuorman kanssa.

– Kun rahtiliikenne menee yöllä ohi, kuuluu vaikea puksutus.

Päärakennuksen alakerta on yhtä tilaa, ja 14- ja 10-vuotiaiden poikien oleskelutilaksi tehdylle parvelle noustaan tikkaita pitkin.

Jarmo antaa tunnustusta paikallisille osaajille.

– Ilman puumalalaisia Tikan veljeksiä ei olisi tullut mitään.

Miehet tulivat rakennustyömaalle isolla lautalla vesiteitse kuorma-autojen kanssa. Heidän ansiostaan tontilla on kirkasvetinen kaivo.

Mökin alakerrassa viihtyy koko perhe. Iltaisin vuodesohva muuttuu vanhempien makuuhuoneeksi.

Mökille kuuluu pannukahvit. Jarmo Mäkinen mittaa pannujauhatusta suodattimeen kylmätilassa, joka on hänen lempipaikkansa. Ollaan lasiovin suljettavassa oleskelutilassa mökin ja saunan välissä. Siellä istutaan ystävienkin kanssa. Ikkunoista avautuu avara näkymä Saimaalle.

– Mun kaveri Tuukka oli täällä pari päivää sitten. Hän sanoi, että tämä oleskelutila on viihdekeskus. On kiva istua tässä ja katsella järvelle.

” Ei tule mieleen lenkkeily, kun teet halkoja kolme tuntia.”

Mökkikausi aloitetaan heti, kun jäät lähtevät. Helsinkiläisperhe viettää mökillä lähes koko kesälomansa.

Päärakennuksen isoista ikkunoista tulvii valoa. Ikkunoista on ihanaa katsella Saimaalle.

– Tämä on meidän näköinen mökki, Jarmo Mäkinen sanoo.

Lintujenkin majoituksesta huolehditaan.

Ei ole Saimaan voittanutta. Yhtenä yönä, kun pojat hyppelehtivät neljältä yöllä laiturilla, kymmenen metrin päästä katseli norppa. Jarmo Mäkinen on Luonnonsuojeluliiton norppakummi.

– Kun tarvikkeita kuskattiin saareen, norpat tulivat tervehtimään.

Mökin tontilla on monta linnunpönttöä, viimeisin on laitettu huhtikuussa.

– Nyt sinne pönttöön meni joku, Jarmo huudahtaa.

Ulkomaille ei tee mieli yhtään. Aamu alkaa saunalla. Saunan edessä on palju, joka vie tuhat litraa vettä. Tekemistä riittää.

Jarmon vaimo Milla asetteli kiukaaseen kivet.

– Ei tule mieleen lenkkeily, kun teet halkoja kolme tuntia. Ei tarvitse sen jälkeen kahvakuulaan koskea.

On mukava kuulua Puumalan yhteisöön. Jarmo odottaa jo Puumalan omia festareita elokuussa, joiden nimi on Siltakemmakat.

Oman mökin hankkiminen on ollut onnistunut päätös. Jarmo on kiinnostunut Haapasaaren menneisyydestä. Saarella on ollut joskus maatila.

– Kuulin, että täällä saarella on asunut nainen, joka on ollut Amerikassa mykkäelokuvissa näytelleen Mary Pickfordin kotiapulainen.

– Miten voi olla meidän saarella tällainen historia!