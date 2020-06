YleX:n juontajat Viki ja Köpi saavat huolestuneita yhteydenottoja väleistään – se on osa salaisuutta, jonka ansiosta he ovat nyt matkalla radion ykkösnimiksi

Sattumalla oli osuutensa, kun kaksi pikkukaupungin kasvattia, Ville ja Juuso, päätyivät samaan studioon. Nyt heidät tunnetaan Vikinä ja Köpinä, palkintoja kahmivina suosikkijuontajina.

YleX Aamun radiojuontajat Viki ja Köpi nousivat tammikuussa koko kansan huulille. Moni yllättyi, kun Ville ”Viki” Eerikkilä, 35, ja Juuso ”Köpi” Kallio, 30, voittivat televisioalan tärkeimmän pystin, Kultainen Venla -yleisöpalkinnon lähettämästään Naurumaraton-ohjelmasta.

Kyse oli ensimmäisestä kerrasta, kun radio-ohjelma oli Kultainen Venla -gaalassa edes ehdolla, saati sitten palkinnon voittajana.

Vaikka Ylen suosikkijuontajille ei ole tarjolla tunnustusta kaupallisissa radiogaaloissa, kaksikko on kovaa vauhtia matkalla suomalaisen radion ykkösnimiksi. Vielä vuosia sitten kumpikaan pikkukaupungin kasvateista ei osannut haaveilla moisesta.

– Porilaisella 90-luvun tuotoksella oli tuskin noin kauaskantoisia ja cooleja ammattiunelmia kuin radiojuontaja, Köpi naurahtaa.

Porissa varttunut Köpi kertoo haaveilleensa muunlaisista asioista, kuten urasta ammattijalkapalloilijana tai ensihoitajana. Kemiläinen Viki myöntää olleensa nuorempana tuuliajolla, kunnes päätyi media-alan opintoihin isänsä patistamana.

– Silloin kiinnosti kameran takana oleminen, eli leikkaaminen ja kuvaaminen, mutta yksi kurssi radiota muutti mieleni kertalaakista, Viki muistelee.

Kun Viki pääsi ensimmäiseen työharjoitteluunsa YleX:lle, miehen lupsakka radiotekeminen poiki välittömästi työpaikan.

Viisi vuotta nuorempi Köpi puolestaan päätyi Tampereelle ammattikorkeaan opiskelemaan digitaalista ääntä ja kaupallista musiikkia. Opintojen aikana hänet houkuteltiin porilaisen nuorisoradio-ohjelman juontajaksi, ja valmistumisen jälkeen hän asettui kolmeksi vuodeksi Porin paikallisradioon.

Kun lähetyksiä oli alla tarpeeksi monta, Köpi rohkeni hakea töitä Helsingistä. Ensimmäinen työtarjous YleX:llä oli seitsemän viikon kesälomasijaisuus. Siihen tarttuminen epäilytti.

– Mutta jos en olisi lähtenyt, olisin vieläkin jossittelemassa jossain porilaisessa baarissa, Köpi sanoo.

Kesätöiden aloittaminen YleX:llä johti kaksikon ensitapaamiseen. Elettiin vuotta 2015. Köpi juonsi yksin viikonloppulähetyksiä, Vikillä oli toinen juontopari.

Seuraavan puolen vuoden aikana miehet päätyivät tekemään muutamia lähetyksiä yhdessä. Joulukuussa Köpi sai käänteentekevän puhelun Vikiltä.

– Katsoin ja ihmettelin, miksi Ville Eerikkilä soittaa. Taisin vielä vastatakin puheluun, että miksi ihmeessä sä mulle soitat. Olimme vain töiden kautta tekemisissä, Köpi muistelee outoa tilannetta.

– Viki kertoi, että hänelle on tarjottu töitä NRJ:ltä, ja kysyi, lähtisinkö tekemään hänen kanssaan aamulähetystä, Köpi jatkaa.

– Kun sain työtarjouksen NRJ:ltä, pyörittelin mielessäni useampaa nimeä. Niiden joukosta päätin kysyä asia Köpiltä, ja onneksi hän vastasi kyllä, Viki sanoo.

Köpi myöntää olevansa hyvin analyyttinen ja stressiherkkä ihminen, joten ratkaisu syntyi vasta muutamien unettomien öiden jälkeen.

– Meillä molemmilla on rakkautta YleX:ää kohtaan, mutta se olisi jäänyt vaivaamaan, jos olisin saanut mahdollisuuden siirtyä valtakunnanradion aamulähetykseen enkä olisi käyttänyt sitä, Köpi sanoo.

Siitä alkoi juontajakaksikon yhteinen matka ja ensimmäinen vuosi, jota miehet kuvailevat kuherruskuukaudeksi. Jo vuoden päästä, vuonna 2017 Yleltä soitettiin ja pyydettiin juontajia palaamaan. Päätös oli yksimielinen, koska kanava tuntui sopivammalta.

– Monet opiskelijat kysyvät vinkkejä alalle, mutta radiomaailman todellinen fakta on se, että sattumalla on paljon osuutta tapahtumien kulkuun. Mitä jos joku muu olisi lähtenyt tekemään ohjelmaa Vikin kanssa? Köpi pohtii.

Ystävyyden syventyminen ja erottamattomaksi työpariksi kasvaminen on tapahtunut lomittain. Aamulähetysten ulkopuolella miehet liikkuvat paljon kaksin, muun muassa pelaten jääkiekkoa ja jalkapalloa samassa joukkueessa.

– Kamalasti jengi haluaa aina tietää, että vietättekö te vapaallakin yhtä paljon aikaa yhdessä. Vastaus on kyllä, Köpi nauraa.

– Alalla on paljon ihmisiä, jotka tekevät parijuontoa mutta eivät juurikaan vietä aikaa vapaalla. Siinä ei ole mitään väärää, mutta me ollaan ehkä siinä mielessä outolintuja, että tehdään juttuja vapaallakin yhdessä, Viki jatkaa.

Naimisissa oleva Viki myöntää olevansa vapaa-ajalla kokkaileva ja konsolipelaava kotihiiri, kun taas Köpi on aisaparinsa täysi vastakohta.

– En viihdy kotona enkä osaa laittaa ruokaa, joten ulkona tulee liikuttua paljon. Olen vasta 30, joten en pelkää myöntää, että tykkään käydä paljon ulkona kavereiden kanssa, Köpi sanoo.

Viki ja Köpi uskovat hitsautuneensa yhteen sen ansiosta, että toiselle ei ole koskaan tarvinnut esittää muuta kuin on. Kaksikon välinen tilannetaju tekee lähetyksistä toisinaan levottomia.

– Viki on ehkäpä Suomen paras radioreagoija. Hän on sopeutumiskykyinen, mikä on tärkeää, kun jutut lähtee laukalle. En pystyisi toimimaan sellaisen tyypin kanssa, joka jarruttelisi mua, Köpi kuvailee juontopariaan.

– Köpi on äärimmäisen fiksu, hauska, sillä on nopeat hoksottimet, mutta hän on myös äkkipikainen ja temperamenttinen, Viki puolestaan jatkaa.

– Hän seisoo juttujensa takana vahvasti – myös silloin, kun hän tietää olevansa väärässä. Mutta jos tässä meidänkin hommassa olisi antanut periksi jossain vaiheessa, ei oltaisi tehty lähetystä näin monta vuotta yhdessä, Viki toteaa.

Molemmille on ollut alusta saakka selvää, että omalla jutulla mennään loppuun saakka tai ei tehdä mitään, jos vaihtoehtona on muiden myötäily. Työ on tasapainottelua kritiikin ja oman äänen kanssa.

– Kukaan ei ole varmaan koskaan sanonut vihaavansa Vikiä sydämensä pohjasta. Jos on, meitä on haukuttu monikossa, Köpi nauraa.

Riitoja parivaljakon välille syntyy tuskin koskaan, vaikka siitäkin kuuntelijat ovat olleet huolissaan. Toisen kasvojen eleistä pystyy jo aistimaan, milloin on aika perääntyä.

– Olemme kuin julkkispariskunta. Ihmiset ovat usein huolissaan meidän suhteen laadusta. Joskus ihmisille on vaikea erottaa, että mikä on totta ja mikä vitsiä, Köpi nauraa.

Kaksikko pohtii, että tausta pikkukaupunkien kasvatteina on voinut avittaa heitä tämän hetkiseen suursuosioon.

– Sekä Kemissä että Porissa on ainutlaatuinen sisäänrakennettu huumori, mitä hyödynnämme työssä paljon. Myöhemmin on vasta ymmärtänyt, kuinka vahva identiteetti kotikaupunki on. Se on hyvästä, Köpi miettii.

Juontoparin yhteiseen kasvutarinaan on mahtunut monia huippuhetkiä. Kolmesta Naurumaraton-tempauksesta miehet keräsivät yhteensä 300 000 euroa lasten ja nuorten hyväntekeväisyystyöhön.

– Viimeisin lähetys kesti 41 tuntia. On mahtavaa voida laittaa itseään likoon ja tehdä samalla vielä hyvää, Viki sanoo.

– Lapset ja nuoret on kohde, josta tykätään pitää kiinni, koska heillä on elämä vasta edessä. Haluamme tarjota jokaiselle samat lähtökohdat, mitä meillä on ollut, Köpi jatkaa.

Hyväntekeväisyystyön lisäksi parivaljakko on esiintynyt lukuisilla festareilla, tehnyt äänirooleja Disneylle ja rikkonut kuulijaennätyksiä. Historiallinen Venla-palkinto oli kirsikka kakun päälle.

– Kun tätä miettii kokonaisuutena, tässä on tullut tehtyä helvetin kivoja asioita. Venla antoi vaan potkun persaukselle, että halutaan tehdä asioita vielä isommin, Viki sanoo.

Radiojuontajat tekivät historiaa voittamalla Kultainen Venla -yleisöpalkinnon tammikuussa 2020.

Nousujohteinen suosio ja viime aikoina saatu tunnustus eivät kuitenkaan ole muuttaneet miesten elämää, Viki ja Köpi toteavat.

– Me mennään saman vision kanssa, joka meillä oli vuonna 2016 ottaessamme hyppyä tuntemattomaan. Halutaan olla ne äijät, jotka muistetaan kaikenlaisista tempauksista ja joiden työstä jää jokin jälki, Köpi sanoo.

– Kun saadaan viestiä, että meidän jutut ovat auttaneet vaikeiden aikojen yli, se on paras palaute. On ihan sama, paljonko kuulijoita on lähetyksessä, koska niille me ollaan joka tapauksessa se numero yksi, hän jatkaa.

Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että aamuherätykset maistuvat edelleen ja radiota jatketaan hamaan tulevaisuuteen. Suunnitelmissa on myös tehdä aluevaltauksia muille media-alustoille.

Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna kaksikko järjestää kolmen päivän mökkifestarit Tammisaaressa. Tiedossa on peräti 60 tunnin suora lähetys, jossa nauru raikaa aamukuudesta alkaen ja mökillä esiintyy artistivieraita festarihengessä.

– Meidän yritys on tarjota täydellinen festariviikonloppu ihmisille, kun kaikki tapahtumat on peruttu. Samalla kerätään rahaa SPR:n tukikeräykseen nuorten turvataloille, Viki kertoo.

Tämän lisäksi Viki ja Köpi isännöivät Ylen Festariheinäkuun, joka tuo kesällä parhaat festivaalikeikat koteihin. Yle Teema ja Yle TV2 esittävät festivaalikeikkoja vuosien varrelta koko heinäkuun ajan perjantaista sunnuntaihin.

Ansaitun kesäloman jälkeen edessä häämöttää valmistautuminen syyskuiseen Tavastian liveshow’hun.

– Ollaan jo muutama vuosi mietitty, että halutaan olla ensimmäiset radiojuontajat, jotka rokkaa Tavastian, Köpi nauraa.

Kuten jokainen aamulähetys, myös Tavastian livelähetys alkaa kello kuudelta aamulla. Tapahtuma täyttyi minuuteissa. Se, jos jokin kielii jostain ainutlaatuisesta.