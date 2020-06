Maija-Liisa Peuhun, 78, työt loppuivat keväällä seinään – toppuuttelee fanien huolta, sillä suosikkinäyttelijä ei aio jäädä eläkkeelle

Maija-Liisa Peuhu joutui jäämään määrittelemättömäksi ajaksi pois töistä koronaepidemian vuoksi. Aktiivisella konkarinäyttelijällä oli tilanteeseen totutteleminen.

Näyttelijä Maija-Liisa Peuhu, 78, on nähty Ulla Taalasmaan roolissa rakastetussa Salatut elämät -sarjassa aivan sen alkumetreiltä saakka. Peuhun oli tarkoitus viettää koko kevät suosikkisarjan kuvauksissa, mutta toisin kävi. Kun koronaviruspandemian vakavuus ja laajuus alkoi valjeta, Salkkareiden yli 70-vuotiaat tähdet joutuivat jäämään pois kuvauksista.

– Olin töissä, kun tuli ilmoitus, että 70-vuotiaat ovat yli-ikäisiä. Otin varmuuden vuoksi kaikki tavarani mukaan, koska ikinä ei voi tietää, mitä elämässä tapahtuu, Peuhu muistelee puhelimessa.

Työt loppuivat kuin seinään ja Peuhu jäi maaliskuussa hallituksen määräysten mukaisesti kotikaranteeniin. Tilanne harmitti ja turhautti, vaikka konkarinäyttelijä sanookin ymmärtäneensä tilanteen vakavuuden.

Peuhun esittämän Ullan lisäksi Inkeri Mertasen, 70, hahmo Dahlia on kirjoitettu toistaiseksi ulos sarjasta.

– Olemme Inkerin kanssa soitelleet ja kyselleet kuulumisia. Muidenkin työkavereiden kanssa olemme soitelleet ja olen välillä ollut puhelimessa aamusta iltaan.

Maija-Liisa Peuhu ja Jarmo Koski muistetaan Salattujen elämien talkkaripariskuntana Ulla ja Seppo Taalasmaana. Koski jätti sarjan 2013, mutta piipahti ruudussa vielä 2017.

Näyttelijän arki on normaalisti aktiivista, mutta tänä vuonna Peuhu on viettänyt enemmän aikaa kuin miesmuistiin. Kokkikirjaa hän on kokannut läpi resepti kerrallaan. Kävelylenkeistä ja jumppaamisesta tuli hänelle poikkeusoloissa henkireikä.

– Tänäänkin vedin tuolijumpan yhdeksän maissa. Joka päivä pitää käydä tunnin tai puolentoista tunnin kävelyillä. Tahti on mitä on, mutta pääasia on, että lähtee liikkeelle, näyttelijä kertoo.

– Olen myös harjoitellut yhtä työprojektia varten, mutta siitä en voi vielä kertoa enempää, Peuhu toteaa salaperäisesti.

–Pitää toivoa, että ministerit antavat luvan meille yli-ikäisille palata syksyllä takaisin töihin, Maija-Liisa Peuhu naurahtaa.

Puuhaa kotimaisemissa Laajasalossa on onneksi riittänyt. Peuhu sanoo seuraavansa mielellään lintulaudan tapahtumia ja nauttivansa kauniista suomalaisesta luonnosta. Hän sanoo olevansa onnellisessa asemassa, sillä kotona ikkunoista avautuu metsämaisema, eikä vaikkapa betoniviidakko.

– Asun keskellä metsää ja meillä on niin isot ikkunat, että tuntuu kuin metsä tulisi sisälle. Puiden välistä pilkistää meri. Tämä on ihan jees. Varmasti paras koronakaranteenipaikka, hän naurahtaa.

Tietyistä arkirutiineista, kuten kauppareissuista, Peuhu piti kiinni poikkeusoloissakin.

– On tässä sellaisia hetkiä ollut, että on joutunut käymään itsensä kanssa dialogia, kun tekisi mieli lähteä käymään jossakin ihmisten ilmoilla.

– Tilasin aluksi elintarvikkeet kotiovelle, mutta en osaa suunnitella ostoksia pitkäksi aikaa etukäteen. Saattaakin tulla tunne, että nyt tekisi mieli tätä ruokaa, ja silloin ei olekaan tarvittavia aineksia ja pitää lähteä kauppaan. Kävin siis välillä vähän puolisalaa kaupassa.

Peuhu kiittelee, että monissa kaupoissa riskiryhmään kuuluvat asiakkaat on huomioitu hyvin ja heillä on ollut mahdollisuus käydä ostoksilla hiljaisempina tunteina.

– Olen käynyt ostoksilla aamuseitsemältä tai keskiyön aikoihin. Vielä rauhallisempaa kyllä on, jos käy vaikkapa kahden aikaan päivällä, kun muut ovat töissä, hän tietää.

Monessa parisuhteessa eristysaika saattaa aiheutti kriisejä, mutta ei Maija-Liisan Peuhun ja Keijo K. Kulhan yli 35 kestäneessä avioliitossa.

– Meitä on täällä kotona ollut kaksi kovaa puhujaa, joten yksinäistä ei todellakaan ole ollut. Hän ei ole käynyt hermoilleni, mutta voi olla, että minä olen käynyt hänen hermoilleen! Peuhu nauraa.

Maija-Liisa Peuhu aikoo ottaa kesän rennosti ja nauttia Suomen kesästä.

Vaikeinta on ollut se, ettei hän ole päässyt touhuamaan lastenlastensa kanssa.

– Se on se kurjin juttu. Olemme kuitenkin saaneet järjestettyä yhteisiä tapaamisia pihalla. Esimerkiksi äitienpäivänä tilasimme ravintolasta ruoan ja asetimme pöydät pihalle. Miehen kanssa seisoimme sitten parvekkeella kuin näyttämöllä. Tytär soitti saksofonia niin että koko metsä raikasi.

Peuhu on selvinnyt kovista paikoista, kuten lokakuussa 2015 sadusta aivoinfarktista. Hän palasi Salattujen elämien kuvauksiin noin viikko infarktin jälkeen ja kuntoutui takaisin töihin. Koronavirusta Peuhu ei pelkää, vaikka kuuluukin riskiryhmään.

– En osaa pelätä tartuntaa. Siitä on niin paljon julkisuudessa jauhettu, että osaa ottaa etäisyyttä ihmisiin. Jos joku tulee juttelemaan, niin voin sanoa, että olen riskiryhmäläinen.

Salatut elämät on tehnyt hänestä yhden Suomen tunnetuimmista tv-kasvoista. Fanit saattavat tulla kadulla kertomaan Peuhulle suosikkimuistojaan Ulla Taalasmaasta ja keskustelemaan sarjan juonenkäänteistä. Peuhu sanoo, että nyt korona-aikana innokkaimmatkin Salkkarit-fanit ovat noudattaneet sujuvasti turvavälejä.

– Jonkin verran on tullut ihmisiä juttusille kun olen ollut lenkillä, mutta he ovat jääneet pienen matkan päähän ja huikanneet, että olet mun lemppari Salkkareista.

Kaipuu töihin on kova, mutta Peuhulla ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa siitä, milloin hän pääsee takaisin kuvauspaikalle. Näyttelijä huomauttaa tilanteen olevan hankala koko työryhmälle, sillä juonikuviot oli käsikirjoitettu jo pitkälle. Nyt Ullan hahmo on jouduttu kirjoittamaan ulos sarjasta, eikä varmuutta ole, milloin hahmo nähdään taas ruudussa.

– Se on varmasti ollut ongelma käsikirjoittajille. Ohjelmaa on kirjoitettu eteenpäin jo pitkäksi aikaa. Kyllä he varmasti ovat keksineet ratkaisun, vaikka ylimääräistä työtä siitä on aiheutunut paljon.

– Kun saan hallitukselta luvan palata töihin, niin siitä kestää vielä ainakin puoli vuotta, ennen kuin telkkarissa nähdään ne jaksot, joissa olen mukana, Peuhu muistuttaa.

Kesällä Salatut elämät on perinteisellä kesätauolla ja näyttelijät pääsevät lataamaan akkuja syksyä varten. Salkkarit-faneille on kuitenkin kesällä tarjolla herkkua, kun Pihlajasatu-sarjan kolmas kausi pyörähtää käyntiin MTV3-kanavalla 29. kesäkuuta. Sarjassa kurkistetaan Ullan kristallipalloon ja katsotaan, millaista elämä Pihlajakadulla olisi, jos asiat olisivat menneet toisin.

Peuhu ei ole tehnyt tarkkoja suunnitelmia lomakuukausiksi.

– Meillä on mökki Saarenmaalla, mutta ajattelimme, ettemme tänä kesänä mene sinne. Kotimaassa pitää harrastaa matkailua ja käydä katsomassa joku vanha tuttu paikka. Synnyinpaikkani Kuusankoski on tietysti minulle erityisen rakas. Sinne kun menee, niin tuntee itsensä taas teini-ikäiseksi.

Sosiaalisessa mediassa fanit ovat olleet huolissaan siitä, että mitä jos Peuhu päättääkin jättäytyä sarjasta kokonaan pois ja jäädä eläkkeelle. Peuhu toppuuttelee fanien huolta ja sanoo nauttivansa työnteosta niin paljon, ettei ole miettinyt eläkkeelle jäämistä.

– Sellaista mahdollisuutta ei ole, mutta on pelko, että entä jos perhana vie oppii olemaan kotona, niin ei enää halukaan lähteä mihinkään, hän sanoo ja jatkaa.

– En minä kyllä kotiin jää, mutta eihän sitä koskaan tiedä mitä tapahtuu. Elämä täytyy ottaa sellaisenaan päivä kerrallaan.

Maija-Liisa Peuhu on näytellyt uteliasta ja touhukasta Ulla Taalasmaata Salatuissa elämissä jo 20 vuoden ajan. Peuhulle Ulla on yhtä rakas hahmo kuin sarjan faneillekin, ja näyttelijä sanoo odottavansa aina innolla, mitä käsikirjoittajat Ullan päänmenoksi keksivät.

Monet mieltävät Ullan ja Maija-Liisa Peuhun yhdeksi ja samaksi ihmiseksi, eikä se konkarinäyttelijää haittaa. Hän kertoo nauraen, että välillä häntä saatetaan kutsua Ulla-Maijaksi ja etenkin sarjan alkuvaiheessa hänet sekoitettiin usein roolihahmoonsa.

– Silloin sarjan alussa saatettiin tulla sanomaan, että miten sinä nyt noin teit, jos Ulla oli tehnyt jotain sarjassa. Nykyään sellaista ei enää tapahdu, vaan ihmiset tulevat enemmänkin kertomaan omasta elämästään ja nauravat Ullan tempauksille.

Peuhu uskoo hahmon olevan niin suosittu, koska siihen voi helposti samaistua.

– Monet tulevat sanomaan, että en minä ihan samanlainen ole kuin Ulla, mutta minulla on tismalleen samanlainen sukulainen. Jotkut ovat saaneet myös lempinimen Ulla lapsiltaan ja puolisoltaan, Peuhu nauraa.

Pihlajasadun kolmas kausi alkaa MTV3-kanavalla 29.6. klo 19.30.