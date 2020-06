Äitiys sai Iina Kuustosen harkitsemaan tarkkaan, mihin työprojekteihin hän suostuu: ”Lapset ovat vain hetken pieniä”

– Haluan panostaa lapsiini, mutta rakastan myös kehittää itseäni ammatissani, näyttelijä Iina Kuustonen sanoo.

Niin Iina Kuustoselle, 36, kuin monelle muullekin Helsingin Töölönlahti on mukava henkireikä kaiken kiireen keskellä. Kauniin luonnon keskellä on helppo hengittää ja heittäytyä hetkeksi omiin ajatuksiinsa. Joogaopettajaksi itsensä opiskellut, kahden pienen lapsen äiti varastaakin ajoittain itselleen omaa aikaa ja lähtee reippaalle lenkille Töölönlahdelle.

– Saan siitä energiaa, ja on hyvä olla joskus itsekseen omien ajatustensa parissa, Iina sanoo.

Maamme eturivin näyttelijöihin lukeutuva Iina on tähdittänyt monia tv-sarjoja ja elokuvia. Pian hän ryhtyy filmaamaan Nelosella nähtävään Syke-sarjaan perustuvaa trilleriä.

Ja ensi viikolla (2. heinäkuuta) Iina ilmestyy ruutuihin Elisa Viihteen Downshiftaajat-sarjassa. Syksyllä puolestaan alkaa uuden televisiosarjan kuvaukset, mutta niistä Iina ei vielä voi kertoa.

Freelancer-näyttelijällä töitä riittää ja Iina myöntääkin elämän olevan intensiivistä.

–Äitiyden myötä olen alkanut miettiä tarkemmin, mihin työprojekteihin lähden mukaan. Lapset ovat pieniä vain kerran ja haluan olla,heidän kanssaan, Iina Kuustonen sanoo.

– Minulla on kädet täynnä töitä, mutta en valita. Tämähän on ihan parasta. Nautin täysillä tästä elämänvaiheesta, hän miettii.

Iina myöntää toivoneensa aina, että hän saisi jonakin päivänä olla äiti. Nyt hänellä on kolme ja puolivuotias poika ja pian puolitoistavuotias tytär.

– Totta kai arjessa on säätämistä, mutta joku on sanonut, että elämän kuuluukin olla kaaos. Se on minulle helpottava ajatus, hän naurahtaa.

Äitiys on opettanut Iinalle vastuuta ja siksi hän joskus miettii tarkkaan, mihin työprojektiin lähtee mukaan. Hän ei halua olla pienokaistensa luota poissa liian kauan.

– Lapset ovat vain hetken pieniä ja haluan panostaa heihin sekä olla heille läsnä, neljän viime vuoden aikana vain runsaan vuoden töitä tehnyt Iina painottaa.

Iina kuitenkin kuvasi Lapissa Ivalo-sarjaa, kun hänen esikoisensa oli ihan pieni. Iina ja hänen näyttelijäpuolisonsa Sebastian Rejman, 42, viettivät lapsensa kanssa Pohjois-Suomessa kolme kuukautta.

– Tehdessäni töitä, Sebu hoiti esikoistamme, Iina kuittaa.

– Mennyt kevät toi uudella tavalla näkyville myös sen, miten paljon ihmiset tarvitsevat toisiaan ja yhteisöjä, UNICEF:in hyväntahdon lähettiläänä toimiva Iina Kuustonen sanoo.

Toki työnteon ja pienen lapsen hoidon yhdistäminen tuo omat haasteensa, mutta Iina on siihen valmis. Hän tietää, ettei ole asian kanssa yksin.

Oman mielenkiintoisen käänteen elämään toi kuitenkin se, että Iina oli lupautunut nyt nähtävän Downshiftaajien kolmannelle kaudelle mukaan. Käsikirjoittajat kirjoittivat hänet raskauden aikana tekstistä ulos toiselta kaudelta. Sitten, kun piti ryhtyä kuvaamaan kolmatta kautta, Iina olikin synnyttänyt tyttären ja oli äitiyslomalla.

– Olin lupautunut mukaan, enkä halunnut jättää heitä pulaan. Otin tyttäreni kuvauksiin mukaan. Esikoinen oli isovanhemmilla hoidossa. Kuvausten aikana hoitaja piti tyttärestä huolen, muun ajan hän oli kanssani. Siinä oli omat haasteensa, mutta silti nautin siitä, että pääsin näyttelemään. Loppujen lopuksi kokemus oli hyvä, Iina muistelee.

Kun Iina on tehnyt töitä Sebastian on hoitanut lapsia. Hyvänä apuna ovat olleet myös isovanhemmat ja samassa talossa asuva Minka-sisko.

– Freelancerin elämässä mennään tilanteen mukaan ja se sopii minulle. En koe, että nämä asiat olisivat mitenkään ristiriidassa, vaan pystyn olemaan täysillä töissä ja täysillä kotona, Iina huomauttaa.

–Työssäni haluan oppia koko ajan jotakin uutta, Elisa Viihteen Downshiftaajissa näyttelevä Iina Kuustonen sanoo.

Äitiyttään Iina kuvaa luonnolliseksi asiaksi.

– Olen onneksi saanut reissata ympäri maailmaa. Nyt on erilainen vaihe ja on mahtavaa elää perhe-elämää, Iina kiittelee.

Kotipiirissä pedanttiudestaan tunnettu Iina naurahtaa, että kodin siisteyden suhteen kahden pienen lapsen kanssa joutuu hieman joustamaan. Toisaalta taas hän on sitä mieltä, ettei tarvitse liian paljon antaa periksi.

– Kun asiat ovat järjestyksessä, nautin siitä ja sisälläni on omanlainen rauha, hän miettii.

Iina kuvailee, kuinka näyttelijän työhön kuuluu myös tunnetilojen aito esittäminen. Eräs brittiopettaja totesikin äskettäin, että näyttelijät ovat ”tunnemaailman urheilijoita”.

– Näyttelijäntyössä joutuu kohtaamaan itsensä ja omia rajojaan. Se kasvattaa sekä opettaa ja pakottaa hyvällä tavalla työskentelemään itsensä kanssa, Iina kuvailee.

Jos on äitiys Iinan intohimo, on sitä myös näytteleminen. Koronakevät oli Iinalle äitiyden lisäksi opiskelun aikaa. Työnsä suhteen kunnianhimoinen nainen kävi verkossa monia eri näyttelijäntyön jatkokursseja. Iina sanookin rakastavansa opiskella uusia asioita, sillä se on hänen mielestään samalla myös elämän ja itsensä opettelua.

– Korona-aika on taatusti ollut kaikille rankka. Mutta se on myös kirkastanut itselleni tärkeitä arvoja elämässä. On elettävä omien arvojen mukaisesti niin paljon kuin mahdollista, muuten joutuu elämään koko ajan ristiriidassa, UNICEFin hyväntahdon lähettiläänäkin toimiva Iina sanoo.

Elisa Viihde Downsiftaajat alkuperäissarja, ensimmäiset neljä jaksoa nähtävissä 25. kesäkuuta ja kokonaisuudessaan torstaina 2. heinäkuuta alkaen.