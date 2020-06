Viisi vuotta sitten Elina Tervo myi omaisuutensa ja löysi hyvinvoinnin maailmalta – näin bikinikaunottaresta tuli ”elämäntapachillaaja”

”Ennen olin äärisuorittaja ja työnarkomaani. Nyt se ei voisi vähempää kiinnostaa”, sanoo entinen bikinifitness-harrastaja ja Miss Helsinki Elina Tervo.

Viisi ja puoli vuotta sitten Elina Tervo teki elämässään täyskäännöksen: hän päätti luopua asunnostaan, myydä omaisuutensa, pakata reppunsa ja lähteä maailmalle.

Suomessa arki oli muuttunut jatkuvaksi suorittamiseksi. Vuosia jatkunut rankka treenaaminen ja jopa kolmen eri työn tekeminen samaan aikaan olivat ajaneet siihen pisteeseen, että niin kroppa kuin mieli olivat burnoutissa. Vaikka Tervo oli ollut mielestään hyvinvointialan asiantuntija, oma elimistö ei enää voinut hyvin.

Maailmalle houkutteli stressittömämpi elämä, maailmankatsomuksen avartaminen, kiinnostus uusiin asioihin ja ihmisiin sekä halu nähdä, kokea ja elää mahdollisimman paljon.

Nyt WhatsApp-puheluun vastaa Portugalin auringon alta 32-vuotias nainen, joka kertoo reissaamisen muuttaneen häntä todella paljon.

– Ennen olin äärisuorittaja ja työnarkomaani. Nyt en ole ollenkaan. Minua ei voisi vähempää kiinnostaa suorittaa yhtään mitään. Minusta on tullut elämäntapachillaaja, entinen bikinifitness-harrastaja ja Miss Helsinki 2011 sanoo ja repeää nauramaan.

”Tuntuu siltä, että olen löytänyt uudestaan sen itseni, jonka olen joskus kadottanut”, Elina sanoo.

Kun koronapandemia keväällä alkoi, Tervo jäi jumiin Portugaliin. Sitä ennen hän oli matkaillut Italiassa, ja vuosien varrella oli tullut kierrettyä myös muun muassa Yhdysvalloissa, Etelä- ja Väli-Amerikassa, Afrikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Ensi viikolla nainen aikoo lennähtää Milanoon.

Kuntosalin ovea Tervo ei ole juurikaan raottanut Suomesta lähtemisen jälkeen. Nykyään treenaaminen hoituu juoksun, joogaamisen, lihaskuntotreenien ja esimerkiksi mäkisprinttien avulla.

Vuonna 2016 Tervo opiskeli joogaohjaajaksi Pohjois-Intiassa. Joogan kautta kehoon on laskeutunut aivan uudenlainen rauha. Myös käsitys siitä, mitä hyvinvointi on, on muuttunut radikaalisti.

– Nuorempana hyvinvointia oli mielestäni se, kuinka pitkälle jaksaa juosta ja kuinka nopea ja voimakas on. Nyt hyvinvointia on enemmänkin sisäinen rauha ja se, että on hyvä olla itsensä kanssa. Nyt minulle on ihan sama, paljonko nostan penkistä vai nostanko ollenkaan.

– Pyrin harrastamaan urheilua sillä tavalla, että olen aina sellaisessa fyysisessä kunnossa, että voin lähteä huomenna maratonille tai kiivetä vuorelle ilman, että siihen tarvitsee erikseen treenata.

Moneen vuoteen Elina ei ymmärtänyt joogan ideaa lainkaan, sillä ”eihän siinä tullut edes hiki”. Vasta Intiassa joogaohjaajaksi kouluttautuessa hän ymmärsi, ettei kyse olekaan urheilusuorituksesta vaan rauhoittumisesta ja siitä, että keho olisi tasaisen vahva ja notkea.

Tervo ei enää ruoski itseään siitä, jos viikonloppuna on tullut tissuteltua viiniä ja syötyä mitä sattuu. Suhtautuminen ruokaan on muuttunut.

– Matkustaessa on oppinut senkin, että syödään sitä, mitä on tarjolla. Ei voi koko ajan valita, mitä haluaisi syödä.

– Nyt liikun ja syön siten, että minusta tuntuu hyvältä yhtään sen enempää pohtimatta tai laskematta tai arvioimatta.

Elantonsa Tervo kertoo tienaavansa sosiaalisella medialla ja mallin töillä.

Israel, Yhdysvallat ja Meksiko ovat maita, joihin Elina haluaisi palata yhä uudestaan ja uudestaan.

Matkakohteet ovat viime vuosina valikoituneet pitkälti sen mukaan, missä on lämmintä.

– Ihannelämpötila on sellainen plus 28–30 astetta.

– Mutta ei mikään Thaimaan kostea 30, vaan siihen kylkeen pieni Kalifornian tuuli.

Helteestä pystyy Tervon mielestä nauttimaan, kun pitää nestetasapainon kunnossa eikä kylve määräänsä enempää auringossa, vaan pysyttelee varjossa. Hellepäivät kannattaa aloittaa aikaisella heräämisellä ja liikunnalla.

– On ihanaa käydä kävelyllä tai aamu-uinnilla silloin, kun on vielä viileää. Sillä saa kropan nesteet kiertämään ja on paljon helpompi olo olla koko päivän.

Aamuliikunnalla on muitakin hyötyjä.

– Jos iltapäivällä käykin terassilla ja tulee nautittua drinkkejä, niin ei käy niin, että urheilusuoritus jää taas tekemättä, kun sen on tehnyt jo aamulla.

Monet suomalaiset tekevät tänä vuonna etätöitä koko kesän, eikä kaikkien asuntoja voi todellakaan kutsua viileiksi. Tervo on itsekin kokenut kuumien asuntojen etätyöläinen, ja niksejä löytyy myös työntekoon kuumassa asunnossa.

– En tiedä, saako tällaista sanoa, mutta töitä kannattaa tehdä alasti ja istua vaikka pyyhkeen päällä, hän sanoo ja nauraa.

– Työpäivän aikana myös pienet kylmät suihkut auttavat ja virkistävät.

Suomeen Tervo saattaa palata vasta kahden vuoden kuluttua, kun passi täytyy tulla uusimaan.

Räntäsade ja harmaus eivät houkuttele pätkääkään. Sen sijaan Suomen kesässä on ystävien ja perheen lisäksi muutamia muitakin hyväkin puolia.

– Festareita kaipaan. Ja savusaunaa, sitä ei ole muualla maailmassa.