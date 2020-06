Rosanna Kulju avautuu rehellisesti uraputkestaan: ”Oon tehnyt aivan helvetisti duunia” – seuraajilta yksimielinen reaktio

”Kaikki mitä mulla on, oon itse itselleni tehnyt”, Rosanna Kulju korostaa päivityksessään.

Sometähti ja yrittäjä Rosanna Kulju julkaisi Instagram-tilillään kirjoituksen, jossa hän kertoo urataipaleestaan avoimesti. Hän iloitsee päässeensä pitkästä aikaa takaisin työkeikkojen makuun.

– Siis olin niin fiiliksissä olla jahdilla hostaamassa itse piitkästä aikaa, oikein isolla hymyllä tarjoilin skumppaa ja yhtä isolla tiskailin ja siivosin vessat vielä keikan lopuksi. Välillä mäkin unohdan, mistä kaikki nämä keikat, mitä tarjoan mun tapahtumatyöntekijöille on tulleet! Ja voin kertoa mistä: siitä että oon tehnyt itse aivan helvetisti duunia vuosien varrella, Kulju aloittaa päivityksensä.

Entinen Miss Helsinki Rosanna Kulju kertoo, että hän on aiemmin muun muassa työskennellyt Levillä kausityöntekijänä, ja siellä baarimikkona, tarjoilijana ja tonttuna. Helsinkiin muutettuaan hän työskenteli ravintoloissa ja myöhemmin vip-emäntänä yökerhoissa.

– Kaikki mitä mulla on, oon itse itselleni tehnyt. Kovalla työllä ja hyvällä asenteella oon pystynyt jotenkin rakentamaan itselleni tämmöisen elämän, jota rakastan. Itsenäinen oon ollut siitä saakka, kun muutin kotoa pois ysiluokan jälkeen ja sitä tuun aina olemaan – mulle tärkeä arvo elämässä, hän korostaa.

Kulju toteaa, ettei aina ole ollut luksusta, sillä parhaimmillaan hän on työskennellyt yli 70 tuntia viikossa. Nykyään hän on yrittäjä, joka välittää työntekijöitä tapahtumiin.

Päivitys sai somekaunottaren faneilta yksimielisen vastaanoton. Seuraajat ihastelivat Kuljun työtaustaa ja työmoraalia.

– Oot kyllä yksi inspiroivimmista ihmisistä.

– Ihan hengästyin, kun luin. Toiminnan nainen kertakaikkisesti, piste.

– Wow, mikä super tekijä! Huippua, että jaoit tarinasi!

– Arvostan!

Rosanna Kulju kruunattiin Miss Helsingiksi 2015. Nykyään hän itse emännöi Miss Helsinki -kilpailua.

Kulju on kertoi IS:lle pari viikkoa sitten, kuinka erilainen ahdistelu tuli hänelle hyvin tutuksi yökerhossa työskennellessään. Hän työskenteli vip-emäntänä trendiyökerho Namussa ja Namun kyljessä olevassa vip-baari Showroomissa Helsingin keskustassa. Kulju työskenteli myös paikan vip-managerina.

Vuonna 2017 ovensa sulkenut Namu ja sen vip-baari Showroom olivat suosittuja illanviettopaikkoja julkisuuden henkilöiden keskuudessa.

– Olen ollut kahdeksan vuotta yössä töissä, ja jos olisin nostanut syytteen jokaisesta kerrasta, kun joku läpsii minua pyllylle tai sanoo jotain epäsopivaa, niin niitä syytteitä olisi aika paljon, Kulju kertoi IS:lle nauraen.

Kulju kertoi olevansa persoonana myös sellainen, joka uskaltaa puuttua helposti epäkohtiin.

– Minulla on uskallusta ja auktoriteettia. Yössä on hyvin tavallista, että humalaiset ihmiset kuvittelevat, että tarjoilijoille on ok sanoa tai tehdä mitä tahansa. Olen itse niitä tyyppejä, joka on kääntynyt ja sanonut: ”Mikä antaa sinulle oikeuden koskea minua noin? Jos haluat jatkaa iltaa täällä yökerhossa, niin anna olla viimeinen kerta. Tämä ei ole mikään kiva leikki, vaan minun työpaikkani.”

– Todella paljon on tapahtunut tuollaista ahdistelua. En usko, että miestarjoilijat kohtaavat tuollaista niin paljon, hän kuvaili.

Yrittämisen ja sometyön lisäksi Kuljulla on oma Grl Gang -niminen podcast.