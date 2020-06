Adoptiolapsensa pois antanut YouTube-tähti palasi julkisuuteen – kertoo nyt, miksi ei voinut enää hoitaa 4-vuotiasta autistista poikaa

YouTube-tähti Myka Stauffer vastaa kohuun julkaisemassaan tiedotteessa.

YouTube-tähti Myka Stauffer ja hänen puolisonsa James Stauffer kertoivat kesäkuun alussa, ettei pariskunnan adoptoima Huxley-poika enää asu heidän kanssaan.

Pari adoptoi autistisen Huxleyn, 4, Kiinasta vuonna 2017. Myka kertoi tuolloin, että lapsen ”kehitys oli viivästynyt valtavasti”. Myka ja James perustelivat päätöstään sillä, että uusi koti sopii paremmin pojan hoitotarpeisiin.

Staufferien YouTube-videosta nousi valtava kohu ja se herätti viranomaisten kiinnostuksen. Pia videon julkaisun jälkeen viranomaiset aloittivat tutkimuksen pienen Huxley-pojan olinpaikasta ja siitä, olivatko Staufferit antaneet pojan adoptioon virallisia teitä.

Oklahoman poliisi julkaisi tiedotteen, jossa todettiin, ettei lapsi ole kateissa, vaan tutkinnassa keskitytään selvittämään pojan ja samassa taloudessa asuvien muiden lasten hyvinvointi.

Poliisista korostettiin tuolloin, etteivät viranomaiset tule enää kommentoimaan asian arkaluontoisuuden takia asiaa enempää.

Myka ja James ovat pitäneet matalaa profiilia kohuvideon julkaisun jälkeen. Nyt Myka Stauffer on julkaissut Instagramissaan tiedotteen, jossa hän kertoo olevansa syvästi pahoillaan tapahtuneesta.

– Päätöksemme särki niin monien ihmisten sydämet, ja olen pahoillani, että petin niiden naisten luottamuksen, jotka ovat pitäneet minua esikuvanaan, Myka kirjoittaa.

Myka kirjoittaa, ettei olisi ikinä uskonut, että he joutuisivat tilanteeseen, jossa Huxley olisi annettava adoptioon.

– Olen pahoillani aiheuttamastani hämmennyksestä ja tuskasta. Olen pahoillani, etten voinut kertoa enemmän asiasta heti alussa. En olisi ikinä uskonut, että tällaista tapahtuisi meille ja yritin parhaani mukaan selvitä elämäni vaikeimmasta asiasta.

– En voi sanoa, etten toivoisi tätä koskaan tapahtuneen, koska olen niin iloinen, että Huxley saa tarvitsemaansa apua. Tiedän myös, että hän on onnellinen uudessa kodissaan ja voi paremmin.

YouTube-tähti kertoi kesäkuun alussa, että pojan tiedoissa oli puutteita, kun he adoptoivat lapsen Kiinasta 2017. Kotona heille selvisi, että lapsella on paljon enemmän erityistarpeita, kuin he olivat luulleet. Aivokystan ja -kasvaimen lisäksi Huxleylla diagnosoitiin autismikirjoon kuuluvia oireita.

YouTube-tähti kuvailee nyt Instagramissaan halunneensa auttaa jotakin apua tarvitsevaa lasta niin paljon, ettei hän ymmärtänyt sitä, ettei hän välttämättä pystyisi tarjoamaan lapselle juuri sellaista hoitoa, kuin lapsi tarvitsee.

– Olin naiivi, typerä ja ylimielinen.

Menetti yhteistyökumppaninsa

Sosiaalisessa mediassa on spekuloitu, että Staufferit olisivat alunperin adoptoineet Huxleyn pelkän rahan takia. Pari esitteli pojan elämää suositulla YouTube-kanavallaan, joka on yksi heidän tulonlähteistään.

Myka Stauffer kiitää väitteet Instagramissa julkaisemassaan lausunnossa, ja toteaa videoista saatavien tulojen menneen kokonaisuudessaan Huxleyn hoitoon.

– Huxleyn tarvitsemat hoidot ja apu oli hyvin kallista ja varmistimme, että hän saisi kaiken mahdollisen avun, hän korostaa.

Hän toteaa lausunnossa, ettei perhettä epäillä mistään rikoksesta pojan adoptioon antamiseen liittyen.

– Rakastamme Huxleya ja tiedän, että tämä oli paras päätös häntä ja hänen tulevaisuuttaan ajatellen. Rukoilen, että hänellä on paras mahdollinen tulevaisuus.

Kohun seurauksena lähes kaikki Myka ja James Staufferin kanssa työskennelleet yritykset lopettivat yhteistyön.

Myka oli tehnyt useiden yritysten kanssa projekteja sosiaalisessa mediassa. Yksi niistä oli Kate Hudsonin urheiluvaatebrändi Fabletics. Hudson vahvisti Instagramin kommenttikentässä päättäneensä yhteistyön Mykan kanssa.

Samoin tekivät muun muassa yritykset Playtex Baby, Chili's, Danimals, Big Lots sekä Suave.

– Emme enää työskentele Myka Staufferin kanssa. Olemme tietoisia hänen päätöksestään, ja olemme erittäin surullisia tästä vaikeasta tilanteesta, jogurttibrändi Danimals kirjoitti.