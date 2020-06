Charlize Theron latasi täyslaidallisen Steven Seagalista – löysi netistä takavuosien toimintatähden taisteluvideon ja tyrmistyi näkemästään

Charlize Theronilla ei ole hyvää sanottavaa toimintatähti Steven Seagalista.

Toimintatähti Steven Seagal, 68, on noussut jälleen otsikoihin, kiitos Oscar-voittaja Charlize Theronin, joka haukkui Seagalin pataluhaksi radiohaastattelussa.

Charlize Theron vieraili Howard Sternin radio-ohjelmassa kertomassa The Old Guard -elokuvastaan, joka julkaistaan Netflixissä heinäkuussa. Theron on tehnyt urallaan lukuisia toimintaelokuvia, joita varten tähti on harjoitellut niin kamppailulajeja kuin aseenkäyttöäkin.

Charlize Theron ei lukeudu Steven Seagalin faneihin.

Theron kertoi Howard Sternille valmistautuvansa toimintakohtauksiin katsomalla netistä erilaisia tappeluvideoita. Netin syövereissä hän oli törmännyt Steven Seagalin videoihin, eikä ollut vakuuttunut näkemästään.

– Iltaisin katson videoita ja törmään johonkin Steven Seagalin videoon, jossa hän ”kamppailee” Japanissa. Hän on valtavan ylipainoinen ja vain tönii ihmisiä, Theron sivalsi.

– Hän on ylipainoinen ja pystyy hädin tuskin taistelemaan. Katso joskus, se on ihan naurettavaa. Hän vain tönii ihmisiä naamasta, se on ihan järjestetty juttu.

Theron huomautti haastattelussa, ettei koe minkäänlaista huonoa omaatuntoa haukkuessaan Seagalia julkisesti mieheen kohdistuneiden syytösten takia. Seagalia on syytetty seksuaalisesta häirinnästä lukuisia kertoja.

– Ei minulle ole ongelma puhua p*skaa hänestä, sillä hän ei ole kovin mukava naisia kohtaa. Joten haista p*ska, Theron tykitti.

Steven Seagalilla on 7. danin musta vyö aikidossa.

Steven Seagal nousi maailmankuuluksi 90-luvulla, kun hän tähditti useita suosittuja toimintaelokuvia. Erityisen menestyksekäs oli Seagalin tuottama elokuva Kaappaus merellä (1992), jonka pääosaa hän esitti itse.

Charlize Theron on esitellyt taistelutaitojaan muun muassa Atomic Blonde -elokuvassa.

Sittemmin Seagalin tähti on himmennyt, mutta Seagal nauttii edelleen eräänlaista kulttisuosiota.

2018 kaksi naista syytti Steven Seagalia seksuaalisesta häirinnästä, mutta tapaus ei edennyt oikeuteen asti.

2017 entinen Plaboy-malli ja näyttelijä Jenny McCarthy kertoi julkisuudessa kammotavasta kokemuksestaan Steven Seagalin elokuvan koekuvauksissa. McCarthy kertoi tuolloin olleensa ehdolla Kaappaus raiteilla -elokuvan (1995) naispääosaan.

Playboy-kaunottaren mukaan Seagal yritti pakottaa hänet riisuutumaan koekuvauksissa.

– Katsoin häntä kauhistuneena ja sitten surullisena. Silmäni täyttyivät kyynelistä ja huusin hänelle, että osta Playboy-videoni. Se on alennuksessa ja maksaa 19,99 dollaria.

MCarthy sanoi juosseensa pois koekuvauksista itku kurkussa. Seagal ryntäsi hänen peräänsä.

– Hän sanoi, että älä kerro tästä kenellekään, tai muuten... Minä olin päivän viimeinen koekuvauksissa käynyt tyttö. Kuinka moni oli joutunut riisuutumaan? Kuinka moni tyttö oli joutunut tekemään muutakin. Se oli ällöttävää, McCarthy on muistellut.

2010 tähden entinen assistentti syytti Seagalin pakottaneen hänet seksiin ja uhanneen häntä aseella. Assistentin mukaan Seagalilla oli tuolloin kotonaan myös kaksi venäläistä naista, jotka oli palkattu ”pitämään huolen tähden seksuaalisista tarpeista”.

Seagal on kiistänyt kaikki väitteet seksuaalisesta häirinnästä.

Steven Seagal tunnetaan mahtipontisista toimintaelokuvistaan. Kuva vuoden 1990 Hard To Kill -elokuvasta. Vierellä näyttelijä Kelly LeBrock.

Viime vuosina toimintatähti on viihtynyt etenkin Venäjällä, jossa hän on pyrkinyt mukaan myös politiikkaan. Seagal sai Venäjän kansalaisuuden suoraan presidentti Vladimir Putinilta vuonna 2016. Hän on hyvää pataa presidentin kanssa ja on hehkuttanut Putinia lukuisissa haastatteluissa.

Venäjä on myös nimittänyt Seagalin erityislähettilääkseen vastaamaan humanitaarisista väleistä Yhdysvaltojen kanssa. Seagalin tehtävä on edistää maiden välistä vuorovaikutusta esimerkiksi kulttuurin, taiteen ja nuorisovaihtojen osalta.

Seagal tekee edelleen pienen budjetin toimintaelokuvia. Edellinen elokuva Beyond the Law julkaistiin viime vuonna.