Huippusuosittu räppäri ajeli päänsä kaljuksi ja otti valtavan naamatatuoinnin – lopputulos jakaa fanien mielipiteitä

Post Malonen kasvoja koristaa jälleen uusi tatuointi.

Räppäri Post Malonen uusi tyyli jakaa mielipiteitä sosiaalisessa mediassa. Amerikkalaismuusikko esitteli Instagramissa uuden hiustyylinsä ja uuden naamatatuointinsa 22 miljoonalle seuraajalleen.

Kasvotatuoinneistaan tunnetun räppärin ohimoa ja päänahkaa koristaa nyt suuri luurankotatuointi.

– Leikkasin hiukseni entistä lyhyemmäksi, luurangot ovat siistejä, räppäri kirjoittaa Instagramissaan.

Sosiaalisessa mediassa on hämmästelty, miten räppäri on saanut mahdutettua jälleen yhden tatuoinnin kasvoihinsa.

– Pitikö ajaa hiukset, että sait lisää tilaa tatuoinneille? Instagramissa virnuillaan.

– Ei, mitä olet tenyt ihanille hiuksillesi! fanit surevat räppärin Instagramissa.

– Makunsa kullakin, mutta minusta uusi tatuointi näyttää typerältä.

– Oletko varma, ettet kadu jonakin päivänä tatuointeja? kommenteissa kysellään.

Muusikko on aiemmin paljastanut GQ-lehdelle antamassaan haastattelussa, minkä vuoksi hän on tatuoinut kasvonsa. Hän sanoi peittelevänsä niillä huonoa itsetuntoaan.

– Olen hiton ruma kusipää, hän sanoi haastattelussa.

– Ajattelin, että jos tatuoin jotain hienoa siihen, voin katsoa itseäni peilistä ja ajatella, että ”hei, näytät coolilta”. Ja että minulla olisi vähän itseluottamusta ulkonäköni suhteen. Mielestäni tatuoinnit tekevät minusta mielenkiintoisen En ehkä ole komea, mutta ainakin kiinnostava, hän totesi.

Post Malone on selittänyt kokevansa, että tatuoinnit tekevät hänestä mielenkiintoisemman.

24-vuotiaan tähden kasvoissa lukee tekstit Stay Away ja Always Tired, joiden lisäksi hän on tatuoinut kasvoihinsa muun muassa miekan, pelikortit sekä piikkilankaa.

– Minulla on ollut lapsesta saakka pakkomielle ritareihin, keskiaikaan, muinaiseen Egyptiin, Roomaan ja muuhun sellaiseen p*skaan, Post selitti GQ:lle.

Post Malone, oikealta nimeltään Austin Post, ponnahti koko maailman tietoisuuteen hiteillään White Iverson, minkä lisäksi hänen muita tunnettuja kappaleitaan on Rockstar ja Sunflower. Molempia jälkimmäisiä kappaleita on striimattu Spotifyssa yli miljardi kertaa. Vuonna 2016 muusikko julkaisi Stoney-albumin, joka myi platinaa.