Futisvaimojen julkinen riita jatkuu – henkilökohtaisten asioiden vuotaminen brittilehdistölle ratkaistaan oikeudessa

Coleen Rooney ja Rebekah Vardy ovat kiistelleet julkisesti siitä, kuka on levittänyt Coleen Rooneyn yksityisasioita brittilehti The Sunille.

Coleen Rooney sai Rebekah Vardy aikovat ratkoa kiistansa oikeudessa.

Tunnetuilla futisvaimoilla on ollut jo viime vuodesta asti meneillään kärhämä henkilökohtaisten asioiden vuotamisesta brittilehdistölle.

Viime vuoden lokakuussa Coleen Rooney, 34, syytti jonkun käyttävän Rebekah Vardyn, 38, Instagram-tiliä keksittyjen tarinoiden myymiseen The Sun -lehdelle. Asiassa Rooney on luonnollisesti epäillyt Vardya, joka on tiukasti väittänyt, että jonkun toisen henkilön on täytynyt tunkeutua hänen Instagram-tililleen.

Coleen Rooney marraskuussa 2019.

Rooney kertoi lokakuussa 2019 Twitterissä julkaisemassaan päivityksessä, että pitkän pohdiskelun jälkeen hänellä alkoi olla aavistus siitä, kuka vuotojen takana voisi olla.

– Tämä on rasittanut elämääni jo vuosia ja vihdoin sain selville, kuka sen takana on, twiittasi Rooney, ja ilmoittaa päivityksensä päätteeksi, että henkilö on toinen jalkapallovaimo, Rebekah Vardy.

Coleen Rooney on naimissa jalkapalloilija Wayne Rooneyn kanssa.

Kiinnostavinta tarinassa on kuitenkin se, kuinka Rooney kertoo päässeensä Vardyn jäljille. Hän nimittäin paljasti virittäneensä epäilyjen herättyä naiselle ansan sosiaalisessa mediassa.

– Blokkasin Instagram-tililtäni kaikki muut seuraajat yhtä lukuun ottamatta. Kuluneen viiden kuukauden ajan olen postannut tililleni useita valheellisia tarinoita vain nähdäkseni, päätyvätkö ne The Suniin. Ja tiedättekö mitä, näin todella kävi! Rooney kirjoitti ja listaa tekstissään myös kuvitteellisia tapahtumia, jotka päätyivät vuotojen seurauksina lehtijuttuihin.

Coleen Rooney viritti ansan saadakseen lehdistölle hänen asioitaan vuotavan henkilön kiinni.

Esimerkkeinä hän mainitsi pyrkimyksensä vaikuttaa syntymättömän lapsensa sukupuoleen Meksikossa, halukkuutensa palata televisioon sekä perheen uuden talon kellarin tulvimisen.

– On ollut vaikeaa pitää tämä kaikki itselläni ja olla kommentoimatta, mutta minun täytyi tehdä näin, sillä nyt tiedän, kenen tili tai kuka on kaiken takana.

Rooney kertoi lisäksi, että hänellä on tallella kuvakaappaukset kaikista näistä tarinoista, jotka on nähnyt vain yksi henkilö.

Valioliiga-joukkue Leicesterin tähden Jamie Vardyn kanssa naimisissa oleva Vardy julkaisi uutisten tultua julki oman vastineensa Twitter-tilillään, jossa hän kiistää Rooneyn syytökset.

Hän kertoi twiitissään toivoneensa, että Rooney olisi ottanut häneen yhteyttä heti, kun tämän epäilykset heräsivät ja sanoi, että vuosien saatossa myös jotkut muut tahot ovat päässeet käsiksi hänen Instagram-tiliinsä.

– Pidin sinusta kovasti, Coleen, ja olen järkyttynyt, että olet päättänyt tehdä näin, varsinkin kun olen viimeisilläni raskaana. Minua ällöttää, että minun täytyy edes kiistää tämä. Olisit soittanut minulle, Vardy kirjoitti.

Rebekah Vardy haluaa nyt puhdistaa nimensä.

Rooneyn paljastuksesta uutisoi myös kohun keskelle joutunut brittilehti The Sun, joka ei kuitenkaan uutisessaan kommentoi, keneltä vinkit Rooneyn tekaistuiksi paljastuneisiin tarinoihin ovat tulleet.

– Kuten kaikki hyvämaineiset mediaorganisaatiot, mekään emme kommentoi lähteitämme, lehden edustaja kommentoi tuolloin.

Rebekah Vardy ja jalkapalloilija Jamie Vardy ovat naimisissa.

Sittemmin tilanteeseen ei ole saatu selvyyttä. Nyt riitapukarit suuntaavat asian kanssa oikeuteen, sillä vardy on nostanut syytteen kunnianloukkauksesta, kertoo BuzzFeed News.

Nimettömät lähteet ovat kertoneet The Sunille, että Rooney ja Vardy yrittivät sovitella tapausta siinä onnistumatta. Nyt oikeudenkäyntikulut saattavat lehden mukaan nousta jopa yli 600 000 euroon.

– Rebekah on tehnyt selväksi Coleenille, että hän on täysin tosissaan nimensä puhdistamisesta. Hän haluaa julkisen anteeksipyynnön, nimettömänä pysyttelevä lähde kertoi The Sunille.

Taloudellinen hyöty ei lehden lähteen mukaan Vardya kiinnosta.

– Se ei ole rahasta kiinni.