Britney Spears keimaili rannalla 12 vuotta nuoremman rakkaansa kanssa – fanien huomio kiinnittyi johonkin aivan muuhun: ”Oikeasti, älä viitsi”

Kesäisissä yhteiskuvissa laulajatähti nauttii auringosta fitnessmallina työskentelevän miesystävänsä kanssa.

Britney Spears lähti rannalle nauttimaan auringosta miesystävänsä Sam Asgharin kanssa. Laulajatähti julkaisi Instagram-tilillään kesäisiä kuvia rantapäivästään.

Hempeissä yhteiskuvissa 38-vuotias Spears ja 26-vuotias Asghari kävelevät rannalla käsi kädessä, ja makoilevat rantapyyhkeillä hengityssuojat päällä.

– Kaikki mitä tarvitset on rakkaus ja ranta, Spears totesi julkaisun kuvatekstissä.

Laulajatähti myös linkkasi julkaisuunsa miesystävänsä Instagram-tilin.

Tähden fanit kiiruhtivat hehkuttamaan rakastunutta pariskuntaa.

– Paras pariskunta ikinä.

– Te kaksi olette todellisia söpöläisiä.

– Kirjaimellisesti minun suosikkipariskuntani.

Osa poptähden seuraajista kyseenalaisti parin käyttämien hengityssuojaimien tarpeellisuutta rannalla.

– Nuo hengityssuojaimet täytyy ottaa pois. Oikeasti, älä viitsi, olette rannalla.

– Jos te nukutte samassa sängyssä, ei ole mitään tarvetta hengityssuojaimille rannalla.

Laulajatähden miesystävä Sam Asghari esiintyi Spearsin Slumber party -videolla, ja kaksikon välien on kerrottu lämmenneen tämän jälkeen.

Personal trainerina ja fitnessmallina työskentelevä Asghari on kotoisin Iranista. The Sun -lehden mukaan hän on muuttanut Yhdysvaltoihin yhdeksän vuotta sitten.

Asghari pitää suosittua Instagram-tiliä, jolla on reilut 1,3 miljoonaa seuraajaa. Hän julkaisee tilillään ahkerasti muun muassa kuntosalikuvia itsestään.

Britney Spears miesystävänsä Sam Asgharin kanssa vuonna 2019.

Britney Spears nousi maailman tunnetuimpien popidolien joukkoon 90-luvulla, kun hänen ensimmäiset megahittinsä ilmestyivät. Spears oli tuolloin vasta teini-iässä ja hänen suosionsa kohosi raketin lailla maailmanlaajuiseksi supertähteydeksi.

Suosion myrskyisimpinä vuosina Spearsillä oli vaikeuksia päihteiden kanssa. Vuonna 2007 tapahtui kuuluisa romahdus. Tuolloin Spears kirjautui vanhempiensa suosituksesta vieroitukseen pitkän päihteiden värittämän ajanjakson jälkeen.

Hän kuitenkin häipyi hoidosta vain vuorokauden jälkeen, ajeli päänsä kaljuksi ja jahtasi paparazzeja sateenvarjon kanssa harmaaseen huppariin pukeutuneena.

Popparilla on kaksi poikaa avioliitostaan Kevin Federlinen kanssa.