Hannele Laurille, 67, sataa treffipyyntöjä miehiltä – näyttelijä kuittaa ehdottelut aina suorasukaisella vastauksella

Hannele Lauri paljastaa Maria Veitolan podcastissa nauttivansa elämästään sinkkuna lukuisista treffikutsuista huolimatta.

Pitkän linjan teatteri- ja tv-tähti Hannele Lauri, 67, kertoo kuulumisiaan poikkeuksellisen kevään ja kesän keskeltä Maria tässä moi -podcastissa.

Tällä hetkellä Laurin ajatukset ovat olleet tiiviisti Johanna Vuoksenmaan uudessa 70 on vain numero -elokuvassa, jossa hän näyttelee pääroolia.

Lauri kertoo kuvausten olleen tauolla, mutta jatkuvan taas pian. Hän myöntää vallitsevan pandemian tuntuneen paikoin todella raskaalta, vaikkei hän olekaan itse sairastunut. Riipaisevinta on ollut läheisistä erossa oleminen.

– Välillä on päiviä, että tunnen itseni todella ahdistuneeksi. Eniten se, etten ole nähnyt lapsiani tai lapsenlapsiani. Olen huomannut, että se vaikuttaa psyykeeseeni, Lauri myöntää Maria Veitolalle.

– Vaikka puhumme puhelimessa melkein päivittäin, niin se, etten voi koskettaa tai nähdä heitä, tuntuu kamalalta. Muuten olen kotikissa, eikä minua haittaa kotona oleminen, Lauri painottaa.

Hannele Lauri ei ole vielä toistaiseksi lämmennyt lukuisille treffikutsuille.

Tosin seuraakin olisi tarjolla, jos Lauri niin haluaisi. Lauri oli vuosina 1976–1994 naimisissa Hannu Laurin kanssa ja pari sai kaksi poikaa. Lauri avioitui toisen kerran Teemu Rinteen kanssa vuonna 2000, mutta pari erosi pari vuotta myöhemmin.

Podcastissa Lauri paljastaa nauraen, että hänen Facebookin viestisovelluksensa tulvii aina ehdotuksia laidasta laitaan.

– Kyllähän mulle koko ajan tulee siellä pyyntöjä, että emmekö voisi tavata ja mennä kahville. Edelleen, näin vanhalle ihmiselle, Lauri sanoo.

Kosijat ovat kuitenkin joutuneet pettymään, sillä Lauri ei ole lämmennyt ehdotuksille.

– Sanon aina, että tämä ei ole treffipalstani. En etsi ketään. Ei mulla ole sellainen olo, että minulla täytyisi olla mies tässä. En mä tarvitse sitä, Lauri puuskahtaa.

Lauri painottaa podcastissa, että hän rakastaa elämäänsä juuri sellaisena kuin se on eikä koe itseään perheen, lastenlasten, ystävien ja rakkaan 16-vuotiaan Nancy-koiransa kanssa ollenkaan yksinäiseksi.

– Olen niin tottunut omaan rauhaani. Teen töitä, mutta muuten teen ihan mitä haluan. Katson Netflixiä ja tapaan ystäviä. Puhelin käy niin kuumana, että oli pakko laittaa yhtenä iltana puhelin kiinni, kun en jaksanut enää puhua.

Maria Veitola yökyläili Hannele Laurin luona vuonna 2017.

Veitola ja Lauri tuntevat toisensa hyvin, sillä Veitola on yökyläillyt Laurin luona Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassaan. Kaksikon hyväntuulinen jutustelu karkaakin aina välillä muistelemaan yökyläreissua muutaman vuoden takaa.

Tällöin seksuaalista ahdistelua vastustava me too -liike ei ollut vielä niin ajankohtainen kuin se on nyt viime aikoina ollut. Veitola tiedusteleekin Laurilta, että onko hän huomannut omalla alallaan muutosta entiseen.

– En ole kokenut sellaista, enkä huomaa mitään eroa entiseen. Minua ei ole tultu puristelemaan tai ehdottelemaan mitään. En ole koskaan kokenut sellaista, ja se on mieletöntä, kun miettii kauan olen ollut alalla, Lauri kiittelee podcastissa.

– Luonteeni on sellainen, että en usko, että minulle helposti sanottaisiin niin. Ne tietää, mitä vastaisin. Sanoisin, että pidä roolisi, Lauri nauraa.

Hannele Laurilla pitää edelleen kiirettä työelämässä.

Sen sijaan naisille tarjotuissa rooleissa Lauri kertoo huomanneensa selkeän muutoksen.

– Enää ei ole vain sitä prinsessaa tarjolla. Se on hienoa. Tämän päivän käsikirjoittajat ottavat naisia huomioon, ja olemme päässeet siitäkin, että ei käsitellä vain 30-vuotiaiden ongelmia. Naisille on tullut mielenkiintoisempia rooleja, Lauri kiittelee.

Siitä on osoituksena myös Vuoksenmaan uutuuselokuva, jossa Lauri näyttelee pääroolia. Lauri kertoo nauttivansa elokuva- ja tv-töistä tällä hetkellä täysin siemauksin. Teatterityöt hän lopetti jo aikaa sitten, ja hyvä niin.

– Minua on pyydetty päärooleihin teatteriin varmaan neljä kertaa sen jälkeen, mutta olen kieltäytynyt kaikista. En halua enää sitä rytmiä, että töitä on sekä aamulla ja illalla, Lauri huokaisee Veitolalle.