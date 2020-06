Katrie Daler aloitti työt ensihoitajana – kohtaa usein ikäviä ennakkoluuloja: ”Olen joutunut todistelemaan, että on mulla järkeä päässä”

Katrie Daler aloitti unelmien työnsä ensihoitajana. Hän myös vihjaa, että uutta olisi meneillään myös suhderintamalla.

Miss Helsingiksi kruunattu ja Viidakon tähtösenä tunnettu Katrie Daler, 27, on kääntänyt uuden sivun elämässään, sillä hän aloitti muutama viikko sitten työt ensihoitajana.

Daler valmistuu ensihoitajaksi syksyllä, mutta koronapandemian takia hän pääsi aloittamaan työt jo opiskeluvaiheessa. Missikaunotar iloitsee, että haastava, mutta palkitseva työ on vastannut hänen odotuksiaan.

– Se kyllä on yllättänyt, miten paljon potilaan kohtalo jää häiritsemään sen jälkeen, kun olemme hänet vieneet sairaalaan. Sitä empaattisena ja välittävänä ihmisenä haluaisi tietää, miten hänelle käy, Daler kertoo IS:lle puhelimitse innostuneena ennen iltavuoroaan.

Koronapotilaiden kuljetuksessa ensihoitajilla on täysi suojavarustus päällä essuineen ja maskeineen ja heidät on usein eristetty muoviseinällä potilaasta. Dalerin mielestä ikävää on se, ettei potilaan kädestä voi pitää kiinni tai olla vuorovaikutuksessa kuljetuksen aikana.

– Joskus potilaat ovat saattaneet tunnistaa ja kehua ulkonäköä, mutta nyt siihen ei ole vaaraa sillä näytämme aivan kamalilta, uuden työuransa aloittanut Daler naurahtaa.

Daler kuvailee olevansa ensihoitaja, joka pitää kädestä kiinni ja aidosti kuuntelee potilasta.

Daler oli jo pikkutytöstä lähtien haaveillut työstä turvallisuusalalla. Hän haki myös poliisikouluun, mutta paikka jäi saamatta.

– Huono näköni esti tieni poliisiksi, mutta näin jälkikäteen ajateltuna ehkä niin oli tarkoitus, sillä olen tällä hetkellä unelma-ammatissani, hyväntuulinen Daler kertoo.

Julkisuuteen ”liian nuorena”

Tummahiuksinen kaunotar oli juuri täyttänyt 18 vuotta, kun hänet kruunattiin Miss Helsingiksi vuonna 2012. Pari vuotta myöhemmin hän ponnahti toden teolla julkisuuteen osallistuttuaan Viidakon tähtöset -tosi-tv-ohjelmaan. Sen jälkeen hänet on muun muassa nähty MTV3:n chat-juontajana.

– Aluksi julkisuus oli pelkästään positiivista ja ihanaa, mutta sitten aikuiskoulutusvaiheessa tilanne kääntyi siihen, että ihmiset supisivat pahaa selän takana.

Vastassa on usein ennakkoluuloja, kun hän saapuu uuteen porukkaan.

– Harmittaa, että hyvin monta kertaa olen joutunut syrjityksi ja todistelemaan, että mulla on järkeä päässä ja että olen aivan yhtä hyvä kuin muutkin, Daler huokaa.

Ennakkoluulot ovat kuitenkin tutustumisen jälkeen karisseet nopeasti.

– Monet ovat tulleet pahoittelemaan, että pitivät minua aluksi tietynlaisena, mutta sitten olinkin oikeasti kiva tyyppi, hän kertoo.

Julkisuus on ollut koko aikuisiän Dalerin taakkana. Jos hän jotain muuttaisi, hän ei olisi lähtenyt julkisuuteen niin nuorena. Hän toteaa, ettei niin nuorena vielä ymmärrä, mihin on lähdössä mukaan.

– En antaisi tyttäreni ikinä mennä mukaan mihinkään, mikä liittyy julkisuuteen. Siitä jää niin paha leima otsaan pitkäksi aikaa, hän avautuu.

Daler toteaa, että jos johonkin tosi-tv-formaattiin hän vielä osallistuisi, se olisi Selviytyjät. – Olen kilpailuhenkinen ja rakastan haastaa itseäni, Daler kuvailee.

Helsingin Jollassa asuva Daler sai esikoistyttärensä Adessan 21-vuotiaana. Pian tyttären syntymän jälkeen Daler erosi lapsen isästä, jonka luona tytär on nykyään vuoroviikoin.

Vuorotyön ja äitiyden yhdistäminen on haastavaa, mutta Dalerin onneksi hänen vanhempansa asuvat naapurissa ja osallistuvat aktiivisesti lapsen hoitoon.

– Olemme hyvin läheisiä, käymme Adessan kanssa aamupalallakin heidän luonaan. Ilman heitä en tätä työtä pystyisi tekemään, Daler kiittelee.

Fitness-kuntoon raskauden jälkeen

Osalle Daler saattaa olla tuttu fitness-lajin parista. Tyttären syntymän jälkeen vielä samana vuonna 2015 hän nousi bikini fitness -lavalle huippukunnossa Tape Valkosen valmentamana. Hän treenasi jo raskauden aikana, ja synnytyksen jälkeen hänen kehonsa palautui uskomattoman nopeasti entiselleen.

Lavakuntoon pääsemisellä oli kuitenkin hintansa.

– Se oli erittäin rankka kevät. Fitness ei mielestäni sovi ollenkaan nuorelle naiselle. Olin todella rikki, mutta en näyttänyt sitä ulos päin, Daler myöntää.

Parien kisojen jälkeen hän jätti fitneksen lopullisesti.

– Se oli liian itsekäs laji. Elän elämääni Adessan kautta, enkä käytä enää resurssejani niin rajuun touhuun, Daler painottaa.

Daler kertoo halunneensa aina olla nuori äiti ja tulikin äidiksi parikymppisenä.

Tosi-tv:stä tuttu kaunotar on myös tehnyt töitä sosiaalisen median parissa ja tehnyt kaupallisia yhteistöitä 30 tuhannelle seuraajalleen. Hän mainitsee, että ilman lisätienestiä hän voisi poistaa kaikki tilinsä.

– Niin ehkä tulenkin tekemään jossakin vaiheessa.

Daler toteaa olevansa kyllästynyt sosiaalisen median negatiivisen ilmapiiriin ja vihapostiin. Häntä turhauttaa, että ihmiset näkevät sosiaalisesta mediasta vain pintaraapaisun, jonka perusteella hänestä luodaan mielikuva.

Daler tietää, ettei ensihoitajan ammatti sovi kaikkien mielikuvaan hänestä. Kyse on juurikin ennakkoluuloista, hän alleviivaa.

– Äitiyteen ja ammattitaitooni liittyvät kommentit kolahtavat. Viimeksi on hämmästelty sitä, miten voin muka olla ensihoitajana. Se satuttaa, vaikka en sitä ulospäin näytä, hän myöntää.

Anonyymejä keskustelupalstoja, kuten Jodelia, hän ei enää avaa.

– Nuorempana luin kommentteja ja huomasin, että aloin muuttamaan itseäni niiden perusteella. Se oli väärin.

Pientä sutinaa

Daler erosi entisestä suhteestaan pari kuukautta sitten. Viisivuotias tytär sekä työt pitävät naisen kiireisenä, mutta hän vihjaa, että jotakin pientä saattaa olla suhderintamalla meneillään. Vielä hän ei kuitenkaan paljasta enempää.

Deittisovelluksia hänen ei ole tarvetta käyttää, sillä treffipyyntöjä satelee ilmankin.

– Riittää, kun avaan Instagramin, niin siellä inbox on täynnä viestejä. Haluaisin silti kohdata sen tyypin oikeassa elämässä, hän korostaa.

Daler on kuitenkin avoinna uudelle suhteelle. Tulevan kumppanin tulee olla perhekeskeinen, sillä naisen haaveena on perustaa suuri perhe.

– Olisi ihanaa kahdeksankymppisenä taputtaa kumppania olkapäälle pitkän pöydän ääressä lasten ja lastenlasten seurassa, että tässä se meidän aikaansaannos nyt on, hän naurahtaa.

Suunnitelmissa on myös kouluttautua hätäkeskuspäivystäjäksi siltä varalta, jos hän ei tulevaisuudessa voisi enää tehdä fyysistä työtä ensihoitajana.

– Nyt kuitenkin nautin tästä työstä, joka on palkitsevaa ja vahvuuteni vuorovaikutustaidoissa pääsevät esiin. Hienointa tässä työssä on se, että tunnen itseni tärkeäksi, Daler tiivistää, ennen kuin hän jo kiirehtii puhelimesta vaihtamaan punakeltaista työasuaan.