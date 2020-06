Angelina Jolie vuodatti eronsa syyn tuoreessa haastattelussa – dramaattiset tapahtuvat jättivät haavat, joista perhe toipuu edelleen

Yksityiselämästään vaitonainen Angelina Jolie kertoo perheensä parantelevan edelleen eron aiheuttamia haavoja.

Hiljattain 45 vuotta täyttänyt Hollywoodin tähtinäyttelijä Angelina Jolie on avannut tuoreessa Vogue-lehden haastattelussa eroaan näyttelijä Brad Pittistä.

Angelina Jolie on hyvin vaitonainen yksityiselämänsä tapahtumista. Haastattelun pääpaino on Jolien tekemässä kehitystyössä siihen asti, kunnes häneltä kysytään, kuinka hän on saanut ylläpidettyä lastensa hyvinvointia avioeron jälkeen.

Kun olet valinnut erottua kumppanistasi ja lasten isästä, näyttelijä Brad Pittistä, kuinka olet ylläpitänyt terveellistä ympäristöä lapsillesi?

– Erosin perheeni hyvinvoinnin vuoksi. Se oli oikea päätös. Keskityn edelleen lasteni voinnin parantamiseen. Jotkut ovat käyttäneet hyväkseen hiljaisuuttani ja lapsia. Mediassa liikkuu monenlaisia huhuja, mutta muistutan itselleni, että heillä on oma totuus ja oman mieli, Jolie sanoo haastattelussa.

Angelina Jolien ja Brad Pittin unelmaliitto päätyi eroon vuonna 2016.

Angelina Jolien ja Brad Pittin vuosia kestänyt avioerotaistelu tuli vuosi sitten huhtikuussa päätökseen, kun entiset rakastavaiset pääsivät viimein yhteisymmärrykseen omaisuudenjaosta.

Joliella ja Pittillä on kuusi lasta: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, sekä 12-vuotiaat kaksoset Vivienne ja Knox.

Jolie on antanut aiemmissa haastatteluissa ymmärtää, että hänen ja Pittin ero oli kaikkea muuta kuin sopuisa.

Julkisuudessa on aikaisemmin kerrottu Jolien yrittäneen saada lasten yksinhuoltajuuden kaikin mahdollisin keinoin, mutta vastoin tähden tahtoa hänellä ja Pittillä on nyt yhteishuoltajuus.

Angelina Jolie on kuusilapsisen suurperheen äiti.

Huhujen mukaan Jolien haki avioeroa sen jälkeen kun Pitt oli ajautunut rajuun riitaan parin vanhimman lapsen Maddoxin kanssa.

Väitteiden mukaan Pitt olisi jopa hyökännyt pojan kimppuun.

Jolie ei haastattelussa puhu väitetystä yhteenotosta, mutta toteaa viime vuosien olleen erittäin rankkoja perheen lapsille.

– Lapset tietävät kuka olen oikeasti ja he ovat auttaneet minua löytämään taas itseni. He ovat kokeneet kovia, hän toteaa.

Brad Pitt kärsi alkoholiongelmasta eron aikaan.

Tähtinäyttelijät Angelina Jolie ja Brad Pitt erosivat myrskyisissä merkeissä syyskuussa 2016. Jolie jätti avioerohakemuksen yksin. He pääsivät joulukuussa 2018 sopuun huoltajuuskiistassaan yli kahden vuoden neuvottelujen jälkeen.

Brad Pittin maksamat elatusmaksut ovat kuitenkin edelleen ex-parin kiistakapula, sillä Jolie on syyttänyt, ettei Pitt maksa tarpeeksi elatusmaksuja.

Pitt on paljastanut New York Timesin haastattelussa hakeneensa avioeron jälkeen apua juomiseensa. Hän kiitti anonyymit alkoholistit -vertaistukiryhmää siitä, että hän pääsi takaisin jaloilleen.

– Oli todella vapauttavaa paljastaa itsestään ruma puoli. Se teki hyvää, Pitt sanoi New York Timesille.